BitTorrent Labs yerel tabanlı senkronizasyon ve depolama hizmetini duyurdu

Haber Editörü
Torrent dünyasının en popüler isimlerinden olan BitTorrent, kullanıcılara güvenli ve hızlı dosya senkronizasyonu sunacak olan yeni servisini duyurdu.
BitTorrent Sync adı verilen hizmet henüz ön alfa sürümünde ve davetiye ile kayıt olunabiliyor. Ancak bulut depolama servisleri yerine hizmet yerel depolama alanı sunuyor ve çerçevesi sizinBir hard diskiniz ile sınırlı.
Servis, ilişkili uygulamayı PC, Mac ve Linux cihazlara kurup, ortak bir dosya belirlemeniz ile devreye giriyor. Hizmet size bir anahtar üretiyor ve verilerin senkronizasyonu için bu anahtarı diğer cihazlara girmeniz gerekiyor.
Servisin çalışma mantığı ile ilgili detaylı bilgi yok. Ancak aynı ağ içerisinde kablosuz veya kablolu olarak ortak dosya içerisindeki verileri senkronize etme mantığına dayandığı tahmin ediliyor. Böylece güvenli ve hızlı veri aktarımı mümkün oluyor. Ayrıca kapasite kullanımı için bir maliyet de olmuyor. Servis NAS cihazlarını da destekliyor.
Servisin ne zaman hayata geçeceği şimdilik belirsiz ancak testler çok kısıtlı bir kullanıcı grubu ile yapılacak.
http://bit.ly/11Um55q Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şu an bu tarz bir çok paylaşım programı olsa da
malesef hiç biri bittorent gibi kullanıcı isteğine bağlı
crc32 doğrulama seçeneğini istediği gibi tekrar kontrol et seçeneği vermiyor
ve dahası torrenttin en önemli özelliği cross yani çapraz paylaşım sayesinde
100 akrabanız var ve biri 4 mbit internet kullanıyor diğeri 8mbit öbürü 1mbit !
şimdi işin gücün yok 1mbit kullananın dosyayı tamamlaması için sırf ona özel ciddi bir bant genişliğinizi uzun bir süre açık bırakmanız sizin sistem performansını olumsuz etkileyeceği için
torrent formatında paylaşım olursa paylaşılan içeriğin %60 ını 8bmit kullana %30 unu 4 mbit kullana %10 unu ise 1mbit kullanan direk sizden alacağı için, daha sonra eksik içerikleri bu 3 farklı istemci kendi arasında tamamlayacak ! yani sizin çıkış bağlantınız gereksiz yere fazla meşgul olmayacak !
yani kısacası söyle söyleyeyim misal 16 mbit internetiniz var ise
ve diğerleride 16 mbit olmasa bile 1 saat içinde aile içi özel düğün nişan içeriğinizi paylaşabilirsiniz !
diğer programlarda bu özellik yeterince gelişmediği için 1 saatlik bir işi 10 saatte yapıyor
bu da 10 saat boyunca oyun oynarken olası lag yemeniz anlamın geleceği için !
bu paylaşım teknolojisi çok çok iyi bir şey ! :)
dahası geç kalınmış bir teknoloji bile diyebiliriz !
uzun lafın kısası yerel bir bulut internet çözümü değil ! bu yerel bir bit torrent çözümü !