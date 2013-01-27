BitTorrent Labs yerel tabanlı senkronizasyon ve depolama hizmetini duyurdu





Torrent dünyasının en popüler isimlerinden olan BitTorrent, kullanıcılara güvenli ve hızlı dosya senkronizasyonu sunacak olan yeni servisini duyurdu.





BitTorrent Sync adı verilen hizmet henüz ön alfa sürümünde ve davetiye ile kayıt olunabiliyor. Ancak bulut depolama servisleri yerine hizmet yerel depolama alanı sunuyor ve çerçevesi sizinBir hard diskiniz ile sınırlı.





Servis, ilişkili uygulamayı PC, Mac ve Linux cihazlara kurup, ortak bir dosya belirlemeniz ile devreye giriyor. Hizmet size bir anahtar üretiyor ve verilerin senkronizasyonu için bu anahtarı diğer cihazlara girmeniz gerekiyor.





Servisin çalışma mantığı ile ilgili detaylı bilgi yok. Ancak aynı ağ içerisinde kablosuz veya kablolu olarak ortak dosya içerisindeki verileri senkronize etme mantığına dayandığı tahmin ediliyor. Böylece güvenli ve hızlı veri aktarımı mümkün oluyor. Ayrıca kapasite kullanımı için bir maliyet de olmuyor. Servis NAS cihazlarını da destekliyor.





Servisin ne zaman hayata geçeceği şimdilik belirsiz ancak testler çok kısıtlı bir kullanıcı grubu ile yapılacak.

http://bit.ly/11Um55q