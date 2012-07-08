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BitTorrent Torque duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
20
Diğer Yazılım
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İnternet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturan BitTorrent dosya paylaşım protokolünün geliştiricisi, sanal alemi tekrar sallamak için geliyor. 8 yıl önce duyurulan Bittorrent teknolojisi ve istemcilerinin ardından internette yeni bir devrim yapmaya hazırlanan San Francisco merkezli yazılım şirketi, bilgisayar tarayıcılarını ilgilendiren BitTorrent Torque'nun alfa sürümünü yayınladı.
Geliştiriciler Torque API'lerini kullanarak tarayıcılar için çeşitli Torrent eklentileri ve diğer yardımcı programlar yazabilecek. JavaScript tabanlı Torque, Google Chrome gibi HTML5 desteğine sahip tarayıcılarda çalışabiliyor. Henüz deneme sürümü seviyesinde olsa da BitTorrent tarafından iki işlevsel eklenti yayınlandı bile.
Paddle Over; sosyal ağ bütünleşmesi, sosyal paylaşım araçları ve diğer özellikleriyle bilgisayarlar arası sürükle-bırak tarzı dosya aktarım yöntemi sunuyor..
One Click ise; torrent protokolüyle paylaşılmış bir dosyanın tarayıcı üzerinden normal bir dosya bağlantısı gibi indirilebilmesini mümkün kılıyor.
Ziyarete açılan Torque Labs sayfasında sergilenen uygulamalara yakında yenileri eklenecek. Anti-virüs, video aktarımı, bilgisayarınızdaki dosyaların doğrudan indirme bağlantısını oluşturma, ayarlarınızı düzenleyip internette yayınlayabilme, bağlantıları Twitter'da paylaşabilme ve indirdiğiniz dosyaları düzenleyebilmenizi sağlayacak eklentiler çok yakında hizmete sunulacak. 
Tarayıcıları kullanarak torrent dosyalarının indirilebilmesini, paylaşılabilmesini ve oluşturulabilmesini kolaylaştıracak olan BitTorrent Torque, P2P dosya paylaşımının da daha hızlı bir şekilde artış göstermesine yardımcı olacak.  

http://blog.bittorrent.com/2012/07/06/introducing-bittorrent-torque/ Yorum Yaz
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bayraak 7 yıl en beğenilen
Torrent candır
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jovanovic 7 yıl
Torrent yasak yasak diye durursunuz, konularını silersiniz... Sonra da ana sayfa haberlerine torrent haberi koyarsınız...

Anlamadım gitti sizdeki sistemi...

Torrent yasak yasak diye durursunuz, konularını silersiniz... Sonra da ana sayfa haberlerine torrent haberi koyarsınız...Anlamadım gitti sizdek...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Zuko 7 yıl jovanovic
jovanovic
Erchamion


jovanovic

Torrent yasak yasak diye durursunuz, konularını silersiniz... Sonra da ana sayfa haberlerine torrent haberi koyarsınız...

Anlamadım gitti sizdeki sistemi...



Torrent yasak değil. Torrent yoluyla telif hakları saklı olan dosyaların paylaşılması yasak.

Ciddi misiniz ? -Ben bilmiyordum...


İndirilen dosyaların yüzde kaçı acaba telif haklarını ihlal etmiyor ? %0.01'i falandır belki...

Bu yine de torrentin yasadışı olduğunu göstermez. Bıçakla ekmeği kesmek yasaldır ama bir insanı kesmek yasal değildir mesela. Kullanana bağlı. Bütün bıçaklar toplantılsın o zaman?

Biliyorsunuz madem ne diye sızlanıyorsunuz?
jovanovicErchamionjovanovicTorrent yasak yasak diye durursunuz, konuları...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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JoeyBane 7 yıl
jovanovic
Torrent yasak yasak diye durursunuz, konularını silersiniz... Sonra da ana sayfa haberlerine torrent haberi koyarsınız... Anlamadım gitti sizdeki sistemi...


Katılıyorum.
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kkeerrmm 4 yıl
Alın size Kendi trackerını kendi güncelleyen program BİTTORRENT 8.0

turbobit.net/...
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asterisk* 7 yıl
jovanovic

Erchamion
jovanovic
Erchamion
jovanovic Torrent yasak yasak diye durursunuz, konularını silersiniz... Sonra da ana sayfa haberlerine torrent haberi koyarsınız... Anlamadım gitti sizdeki sistemi...

Torrent yasak değil. Torrent yoluyla telif hakları saklı olan dosyaların paylaşılması yasak.
Ciddi misiniz ? -Ben bilmiyordum...
İndirilen dosyaların yüzde kaçı acaba telif haklarını ihlal etmiyor ? %0.01i falandır belki...
Bu yine de torrentin yasadışı olduğunu göstermez. Bıçakla ekmeği kesmek yasaldır ama bir insanı kesmek yasal değildir mesela. Kullanana bağlı. Bütün bıçaklar toplantılsın o zaman? Biliyorsunuz madem ne diye sızlanıyorsunuz?
Biliyor musunuz forumda en sevmediğim üye tipi çok bilmiş üye tipidir... Bir daha alıntı yapmayın, muhattap olmayacak karşınızda... Yoruma artı verenler anlamış ne demek istediğimi, siz öyle düşünmüyorsanız eksi basın gitsin...

çok bilmiş üye tipi de sen oluyorsun sanırım. kaç kişi torrenti yasal konularda kullanıyormuşmuş. adam ne kadar güzel açıklamış. torrent ile bebeklik fotoğraflarınızı forumda paylaşabilirsiniz. yani torrent yasak falan değil. telif hakkı ihlali içeren bir şeyi kendi serverından da paylaşsan yasaktır.
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Oziko 7 yıl
MOM94
Bazı arkadaşlar torrent emule gibi paylaşım uygulamalarının internetin ne kadarlık bi kısmını kullandığını blmiyor galiba tamam diyelim ki torrent kullanım tamamen yasaklandı ve kullananlara yüksek cevalar verilmeye başlandı peki insanlar o zaman şu anki kadar veri trafiği oluştutur mu, internet sağlayıcı şirketler bu kadar para kazanır mı yada devlete şu anki kadar vergi verebilirler mi Türkiyen nin her gün genişleyen bant genişliği bu hızla genişler mi tabiki bunların hiç biri korsanlığı haklı çıkarmaz ben korsanlığı savunmuyorum sadece bu tarz platformların internetin gelişiminde ne kadar büyük rol oynadığını anlatmaya çalışıyorum :)

Tabii ki. Millet neden Megabit yarışına giriyor sanıyorsun, Facebook'ta daha hızlı gezinebilmek için mi, daha hızlı Tweet gönderebilmek için mi? Hayır, 10 dakikada 1 film, yarım saatte 1 oyun, dakkada 1 albüme ulaşabilmek için hızlı internet kullanıyorlar. Azına neden yetineyim ki, İNDİRMEK, ağın bir hikmeti, aç gibi kullanırım doymam da, ağlatana kadar yaların. O derece hazzı yoğun bir şey çünkü Torrent.
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janparey 7 yıl
jovanovic

Torrent yasak yasak diye durursunuz, konularını silersiniz... Sonra da ana sayfa haberlerine torrent haberi koyarsınız... Anlamadım gitti sizdeki sistemi...



atomun bir dizi çekirdek tepkimesini tetikleyip devasa enerji elde etmek dahiyena bir buluş ve zeka ürünü olsada... bknz:"Atom bombası"
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Pardus Linux 7 yıl
Torrent istemcileri zaten çok küçük ve işini hissetirmeden hızlıca yapan programlar. Tarayıcılar zaten yeterince şey yapıyor birde torrenti bindirmenin manası yok bence bir de tarayıcıların donması vs. gibi durumlar torrent için can sıkıcı olabilir. Forever uTorrent...
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MOM94 7 yıl
Bazı arkadaşlar torrent emule gibi paylaşım uygulamalarının internetin ne kadarlık bi kısmını kullandığını blmiyor galiba tamam diyelim ki torrent kullanım tamamen yasaklandı ve kullananlara yüksek cevalar verilmeye başlandı peki insanlar o zaman şu anki kadar veri trafiği oluştutur mu, internet sağlayıcı şirketler bu kadar para kazanır mı yada devlete şu anki kadar vergi verebilirler mi Türkiyen' nin her gün genişleyen bant genişliği bu hızla genişler mi tabiki bunların hiç biri korsanlığı haklı çıkarmaz ben korsanlığı savunmuyorum sadece bu tarz platformların internetin gelişiminde ne kadar büyük rol oynadığını anlatmaya çalışıyorum :)
Yanıtla +1
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jovanovic 7 yıl
Torrent yasak yasak diye durursunuz, konularını silersiniz... Sonra da ana sayfa haberlerine torrent haberi koyarsınız...

Anlamadım gitti sizdeki sistemi...

1 Yanıt Yanıtla +15
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Quard 7 yıl
Sanırım bir oluşum platformu gibi bir şey(anladığım kadarıyla) içinde her şey olacak acaba ücretli mi verilecek bu hizmetler:)
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tarkowskitat 7 yıl
Bir bakımada internet kullanırken heran açık olan tarayıcıları hedef alması BitTorrent'in avantajı olur ancak..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virinom 7 yıl
S.O.P.A veya A.C.T.A hikaye arkadaş internette korsan'a karşı duramazsınız!
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Oziko 7 yıl
Bu gelişmelerle Korsanların Çağı'na adım atıyoruz. Tabi Türkiye'dekinin tuzu kuru, pastahaneden baklava çalan çocukların hapis yattığı memleketimde ''dijital hırsızlar'' şimdilik pek büyük cezalara çarptırılmıyor.
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bayraak 7 yıl en beğenilen
Torrent candır
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