BitTorrent Torque duyuruldu





İnternet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturan BitTorrent dosya paylaşım protokolünün geliştiricisi, sanal alemi tekrar sallamak için geliyor. 8 yıl önce duyurulan Bittorrent teknolojisi ve istemcilerinin ardından internette yeni bir devrim yapmaya hazırlanan San Francisco merkezli yazılım şirketi, bilgisayar tarayıcılarını ilgilendiren BitTorrent Torque'nun alfa sürümünü yayınladı.

Geliştiriciler Torque API'lerini kullanarak tarayıcılar için çeşitli Torrent eklentileri ve diğer yardımcı programlar yazabilecek. JavaScript tabanlı Torque, Google Chrome gibi HTML5 desteğine sahip tarayıcılarda çalışabiliyor. Henüz deneme sürümü seviyesinde olsa da BitTorrent tarafından iki işlevsel eklenti yayınlandı bile.

Paddle Over; sosyal ağ bütünleşmesi, sosyal paylaşım araçları ve diğer özellikleriyle bilgisayarlar arası sürükle-bırak tarzı dosya aktarım yöntemi sunuyor..

One Click ise; torrent protokolüyle paylaşılmış bir dosyanın tarayıcı üzerinden normal bir dosya bağlantısı gibi indirilebilmesini mümkün kılıyor.

Ziyarete açılan Torque Labs sayfasında sergilenen uygulamalara yakında yenileri eklenecek. Anti-virüs, video aktarımı, bilgisayarınızdaki dosyaların doğrudan indirme bağlantısını oluşturma, ayarlarınızı düzenleyip internette yayınlayabilme, bağlantıları Twitter'da paylaşabilme ve indirdiğiniz dosyaları düzenleyebilmenizi sağlayacak eklentiler çok yakında hizmete sunulacak.

Tarayıcıları kullanarak torrent dosyalarının indirilebilmesini, paylaşılabilmesini ve oluşturulabilmesini kolaylaştıracak olan BitTorrent Torque, P2P dosya paylaşımının da daha hızlı bir şekilde artış göstermesine yardımcı olacak.

http://blog.bittorrent.com/2012/07/06/introducing-bittorrent-torque/