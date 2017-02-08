Bitcoin Çinli yetkililerin kıskacında

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Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamayla bitcoin platform yöneticileri ile bir araya geleceğini açıkladı. Kara para konusuyla birlikte pek çok başlığında ele alınacağı belirtildiği açıklamanın ardından dijital para biriminin düzenlenmesini sıkılaştıracağı kaygılarını gündeme geldi ve bitcoin %2 değer kaybetti.
Benzer Müdahale Daha Önce de Gerçekleşmişti
Çin daha önce de sermaye çıkışlarını azaltmak için denetim kuralları sıkılaştırmış ve OkCoin, Huobi, BTCC gibi bitcoin borsalarına baskı uygulamıştı ve bitcoinin değer kaybetmesine yol açmıştı. Yetkililer ve bitcoin borsası arasındaki tüm bu mücadelelere rağmen Çinli yatırımcıların ve düşük enerji ücretleriyle bitcoin üretebilen bitcoin madencileri sayesinde bitcoin ülkede önemli bir yatırım aracı haline gelmiş durumda.
16 Milyar dolarlık bitcoin borsasını halen tek başına etkileyebilen Çin’de bitcoine yönelik yeni düzenlemelerin gelmesi durumunda ise bitcoin ticaretinin zayıflayacağı düşünülüyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-08/china-central-bank-said-to-call-bitcoin-exchanges-for-more-talks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen öyle, gerçi buradaki insanlar baştan beri bitcoine balon deyip duruyordu.
Bu arada bitcoin kaybettiği değeri geri kazandı an itibariyle. Şuan 1060$ seviyelerinde.