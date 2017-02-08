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Bitcoin Çinli yetkililerin kıskacında

Daha önce bitcoine yönelik yeni kısıtlamalar getiren Çin Merkez Bankası, bitcoin platform yöneticileri ile dijital para biriminin geleceği hakkında görüşeceğini açıkladı ve bitcoin %2 değer kaybetti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin Çinli yetkililerin kıskacında
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Henüz dünyanın pek çok ülkesinde yasaklı olsa da özellikle 2016’da değerini oldukça arttırarak yatırımcılarının yüzünü güldüren dijital para birimi bitcoinin Çin’de otoritelerle olan mücadelesi devam ediyor. Ocak ayında bitcoin tarihi rekora oldukça yaklaşmışken Çinli yetkililer tarafından açılan ‘’kara para’’ soruşturmasıyla birlikte bankalara giriş ve çıkışın birbirini tutmadığı gerekçesiyle bitcoin ödemelerini yasaklanmıştı.

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Çinli yetkililerin ve Çin Merkez Bankası’nın yaptığı bu hamlelerin arka planında yatırımcıların yuandan kaçarak bitcoine yönelmesini istememeleri olduğu iddia edilse de sonuç itibariyle bitcoin %30 civarında değer kaybetmişti. Ocak ortasından itibaren bu etkileri atlatıp yoluna devam eden bitcoin tekrar 1000$ değerini geride bırakmayı başarmıştı ancak Çinli yetkililer bitcoinin peşini bırakacak gibi görünmüyor.

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamayla bitcoin platform yöneticileri ile bir araya geleceğini açıkladı. Kara para konusuyla birlikte pek çok başlığında ele alınacağı belirtildiği açıklamanın ardından dijital para biriminin düzenlenmesini sıkılaştıracağı kaygılarını gündeme geldi ve bitcoin %2 değer kaybetti.

Benzer Müdahale Daha Önce de Gerçekleşmişti

Çin daha önce de sermaye çıkışlarını azaltmak için denetim kuralları sıkılaştırmış ve OkCoin, Huobi, BTCC gibi bitcoin borsalarına baskı uygulamıştı ve bitcoinin değer kaybetmesine yol açmıştı. Yetkililer ve bitcoin borsası arasındaki tüm bu mücadelelere rağmen Çinli yatırımcıların ve düşük enerji ücretleriyle bitcoin üretebilen bitcoin madencileri sayesinde bitcoin ülkede önemli bir yatırım aracı haline gelmiş durumda.

16 Milyar dolarlık bitcoin borsasını halen tek başına etkileyebilen Çin’de bitcoine yönelik yeni düzenlemelerin gelmesi durumunda ise bitcoin ticaretinin zayıflayacağı düşünülüyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-08/china-central-bank-said-to-call-bitcoin-exchanges-for-more-talks Yorum Yaz
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sanitariumali 2 yıl
Çin hükümeti zaten 2016 yılının başlarından beri bitcoini bitirmek için bir çok girişimde bulundu fakat gerek bitcoinlerin hükümetlerce izlenemiyor olması, gerekse bitcoinin tüm para birimleri karşısında her geçen gün değer kazanması bu girişimi sürekli boşa çıkarıyor. Böyle devam etmeye devam edecek. Örneğin paradanhaber.com/... burada bitcoin'in geleceği hakkında da bir takım bilgiler veriliyor. İnceleyin bakalım.
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Musty3535123 2 yıl
onu bunu bilmemde, zamanında pc de bitcoin çıkarmadığıma çok pişmanım.
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sniper23 2 yıl Musty3535123
Orijinalden alıntı: AVCI_31

onu bunu bilmemde, zamanında pc de bitcoin çıkarmadığıma çok pişmanım.

Aynen öyle, gerçi buradaki insanlar baştan beri bitcoine balon deyip duruyordu.

Bu arada bitcoin kaybettiği değeri geri kazandı an itibariyle. Şuan 1060$ seviyelerinde.
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muaz1984 2 yıl
Bitcoin zedeler görebiliriz yakında .
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pokajy 2 yıl muaz1984
aynen katılıyorum.yalnız onlar kendini gizler. kazanan etrafta konuşurda kaybeden kendi içine çekilir
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