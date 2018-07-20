Bitcoin Tekrar Yükselişte | Kripto Para Günlüğü

Bitcoin'in yükselişe geçmesi ile Kripto Para Borsaları canlandı. Peki bu yükseliş ne kadar güvenilir? Kripto Para Dünyasında son 1 haftayı Kripto Para Günlüğü'nde değerlendirdik.

Öne çıkan konular:

Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde

https://www.donanimhaber.com/Bitcoinin-degeri-1-ay-sonra-yeniden-7000-dolarin-ustunde-101545



ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi



https://www.donanimhaber.com/ABDdeki-kripto-para-gundemi-piyasayi-olumsuz-yonde-etkiledi-101574

Ardor %60 yükseldi

https://www.donanimhaber.com/Ardor-60-yukseldi-101555



BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı

https://www.donanimhaber.com/BtcTurk-TetherUSDT-alim-satim-islemlerini-baslatti-101319



G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar

https://www.donanimhaber.com/G20-Zirvesinde-konu-yine-kripto-paralar-101503



Bitcoin'le 4 milyar dolar aklayan Alexander Vinnik Fransa'ya iade edilecek

https://docs.google.com/document/d/1ecgEGJiDG4plmf-MwXCajztFqb53BmXNutvJceezkNs/edit









