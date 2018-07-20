Bitcoin Tekrar Yükselişte | Kripto Para Günlüğü

Genel Yayın Yönetmeni
Bitcoin'in yükselişe geçmesi ile Kripto Para Borsaları canlandı. Peki bu yükseliş ne kadar güvenilir? Kripto Para Dünyasında son 1 haftayı Kripto Para Günlüğü'nde değerlendirdik.
Öne çıkan konular:
Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde
https://www.donanimhaber.com/Bitcoinin-degeri-1-ay-sonra-yeniden-7000-dolarin-ustunde-101545
ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi
https://www.donanimhaber.com/Bitcoinin-degeri-1-ay-sonra-yeniden-7000-dolarin-ustunde-101545
ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi
https://www.donanimhaber.com/ABDdeki-kripto-para-gundemi-piyasayi-olumsuz-yonde-etkiledi-101574
Ardor %60 yükseldi
https://www.donanimhaber.com/Ardor-60-yukseldi-101555
BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı
https://www.donanimhaber.com/BtcTurk-TetherUSDT-alim-satim-islemlerini-baslatti-101319
G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar
https://www.donanimhaber.com/G20-Zirvesinde-konu-yine-kripto-paralar-101503
Bitcoin'le 4 milyar dolar aklayan Alexander Vinnik Fransa'ya iade edilecek
https://docs.google.com/document/d/1ecgEGJiDG4plmf-MwXCajztFqb53BmXNutvJceezkNs/edit
https://www.donanimhaber.com/Ardor-60-yukseldi-101555
BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı
https://www.donanimhaber.com/BtcTurk-TetherUSDT-alim-satim-islemlerini-baslatti-101319
G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar
https://www.donanimhaber.com/G20-Zirvesinde-konu-yine-kripto-paralar-101503
Bitcoin'le 4 milyar dolar aklayan Alexander Vinnik Fransa'ya iade edilecek
https://docs.google.com/document/d/1ecgEGJiDG4plmf-MwXCajztFqb53BmXNutvJceezkNs/edit
Paylaş Tweetle
CET coinden ikinci gelir kapısı ise 10.000 ve üzeri CET coinin blocke ederek mining edilen CET coinden günlük pay almak. Buradaki gelir gayet iyi günlük 20$ kazananlar var.
Üçüncü bir yol ise borsada her hafta düzenlenen ödüllere dail olmak. Belli bir oranda bir coini trade ederseniz ya da bir coini depozit ile bu borsadaki hesabınıza yollarsanız belli sayılarda CET coin kazanabilirsiniz. Bence mutlaka üye olunması gereken bir borsa.
Bu kadar anlatıma aşağıdaki linkten üye olursanız ben de dördüncü yol olan refensdan CET kazanabilirim, olmazsanız da canınız sağ olsun yukarıdakileri bilin yeter.
coinex.com/...
Buyrun bu haftaki bitcoin yarışı sonuçları.