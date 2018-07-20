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Bitcoin Tekrar Yükselişte | Kripto Para Günlüğü

10 ay
10,8b
1
kripto para
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bitcoin'in yükselişe geçmesi ile Kripto Para Borsaları canlandı. Peki bu yükseliş ne kadar güvenilir? Kripto Para Dünyasında son 1 haftayı Kripto Para Günlüğü'nde değerlendirdik.
Öne çıkan konular:
Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde
https://www.donanimhaber.com/Bitcoinin-degeri-1-ay-sonra-yeniden-7000-dolarin-ustunde-101545

ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi
https://www.donanimhaber.com/ABDdeki-kripto-para-gundemi-piyasayi-olumsuz-yonde-etkiledi-101574
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yeniuye 10 ay en beğenilen
Sağım zamanı geldi demekki. Yine sağacaklar :)
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inprise 10 ay
COinEX borsası yeni boğa sezonunun binance rakip olabilecek bir borsa olarak görüyorum. Borsanın kendi coin'i CET coin var binance'ın BNB coini gibi düşünebilirsiniz. Bu coini hesabınızda 100 adetten fazla tutarsanız saatlik olarak btc, etc, bch kazanabilirsiniz. Günlük yapılan trade işlemlerinden alınan komisyonun %80'i elinde 100 ve üzeri CET coin tutanlara günlük olarak dağıtılıyor. Yağmasa da damlıyor eğer çok coin tutarsanız yağadabilir.
CET coinden ikinci gelir kapısı ise 10.000 ve üzeri CET coinin blocke ederek mining edilen CET coinden günlük pay almak. Buradaki gelir gayet iyi günlük 20$ kazananlar var.
Üçüncü bir yol ise borsada her hafta düzenlenen ödüllere dail olmak. Belli bir oranda bir coini trade ederseniz ya da bir coini depozit ile bu borsadaki hesabınıza yollarsanız belli sayılarda CET coin kazanabilirsiniz. Bence mutlaka üye olunması gereken bir borsa.
Bu kadar anlatıma aşağıdaki linkten üye olursanız ben de dördüncü yol olan refensdan CET kazanabilirim, olmazsanız da canınız sağ olsun yukarıdakileri bilin yeter.
coinex.com/...
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Mesut bey yakında altılı ganyan, sporloto ve idaa sonuçlarını da masaya yatırır ise hiç şaşmam.
Buyrun bu haftaki bitcoin yarışı sonuçları.

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SEO-Uzmanı 10 ay
avro yükselsin bu bana yeter :)
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yeniuye 10 ay en beğenilen
Sağım zamanı geldi demekki. Yine sağacaklar :)
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