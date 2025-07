Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi güncellendi. Son olarak Prime Gaming kütüphanesine, Amnesia: The Dark Descent başta olmak üzere 3 yeni oyun eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming'e 3 yeni oyun daha eklendi: İşte liste

Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Boxes: Lost Fragments, Paquerette Down the Bunburrows, Besiege: The Splintered Sea DLC, Endless Space 2 Definitive Edition, I Love Finding Wild Friends Collector's Edition, Venba ve Heroes of Loot dahil olmak üzere 7 farklı oyun eklendi.

Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak; Amnesia: The Dark Descent, Marvel's Midnight Suns ve Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2. Bu oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store Kodu) - 11 Ağustos'a kadar kullanılabilir

Marvel's Midnight Suns (Epic Games Store Kodu) - 6 Ekim'e kadar mevcut

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 (GOG Kodu) - 11 Ağustos'a kadar mevcut

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

