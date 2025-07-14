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    Amazon Prime Gaming'e 3 yeni oyun daha eklendi: İşte liste

    Amazon Prime Gaming Temmuz ayı kütüphanesine Amnesia: The Dark Descent,  başta olmak üzere 3 yeni oyun daha eklendi. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...

    Amazon Prime Gaming'e 3 yeni oyun daha eklendi: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi güncellendi. Son olarak Prime Gaming kütüphanesine, Amnesia: The Dark Descent başta olmak üzere 3 yeni oyun eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming'e 3 yeni oyun daha eklendi: İşte liste

    Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Boxes: Lost Fragments, Paquerette Down the Bunburrows, Besiege: The Splintered Sea DLC, Endless Space 2 Definitive Edition, I Love Finding Wild Friends Collector's Edition, Venba ve Heroes of Loot dahil olmak üzere 7 farklı oyun eklendi.

    Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak; Amnesia: The Dark Descent, Marvel's Midnight Suns ve Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2. Bu oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store Kodu) - 11 Ağustos'a kadar kullanılabilir
    • Marvel's Midnight Suns (Epic Games Store Kodu) - 6 Ekim'e kadar mevcut
    • Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 (GOG Kodu) - 11 Ağustos'a kadar mevcut

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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    turkelvis 3 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

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