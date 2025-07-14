Amazon Prime Gaming'e 3 yeni oyun daha eklendi: İşte liste
Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Boxes: Lost Fragments, Paquerette Down the Bunburrows, Besiege: The Splintered Sea DLC, Endless Space 2 Definitive Edition, I Love Finding Wild Friends Collector's Edition, Venba ve Heroes of Loot dahil olmak üzere 7 farklı oyun eklendi.
Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak; Amnesia: The Dark Descent, Marvel's Midnight Suns ve Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2. Bu oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store Kodu) - 11 Ağustos'a kadar kullanılabilir
- Marvel's Midnight Suns (Epic Games Store Kodu) - 6 Ekim'e kadar mevcut
- Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 (GOG Kodu) - 11 Ağustos'a kadar mevcut
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler