Bitcoin ve Blockchain ustası "Ahmet Usta" | Mesut Çevik ile Canlı Yayın

Nedir bu Bitcoin, kripto para ve blockchain hikayesi diye merak ediyorsanız için uzmanı Ahmet Usta size anlatsın. Blockchain 101 kitabının eş yazarı Ahmet Usta ile gerçekleştirdiğimiz yayın tekrarı

Blockchain 101 kitabı eş yazarı ve Fintech uzmanı Ahmet Usta ile kripto paraları ve Blockchain teknolojisini konuşacağız. Eğer Blockchain nedir nasıl çalışır, Kripto paralarla ilgisi nedir öğrenmek istiyorsanız bu yayını tekrarını mutlaka izleyin.