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Bitcoin ve Blockchain ustası "Ahmet Usta" | Mesut Çevik ile Canlı Yayın

1 yıl
5,7b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nedir bu Bitcoin, kripto para ve blockchain hikayesi diye merak ediyorsanız için uzmanı Ahmet Usta size anlatsın. Blockchain 101 kitabının eş yazarı Ahmet Usta ile gerçekleştirdiğimiz yayın tekrarı
Blockchain 101 kitabı eş yazarı ve Fintech uzmanı Ahmet Usta ile kripto paraları ve Blockchain teknolojisini konuşacağız. Eğer Blockchain nedir nasıl çalışır, Kripto paralarla ilgisi nedir öğrenmek istiyorsanız bu yayını tekrarını mutlaka izleyin.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Sanal paralar büyük bir projedir.
Karşılığı olmayan saçma sapan bir furya aldı başını gidiyor. Çok büyük sıkıntılar gelecek.
1 Yanıt Yanıtla +17
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mert1907 1 yıl
Bence sanal para birimlerinin çıkış amaçları başta dolar olmak üzere para birimlerini ve büyük ülke ekonomilerini çökertmek. Bunun içinde sahte zenginler türetip parlatıyorlar ki daha da popüler olsun. O kadar karışık algoritmalardan yada şifrelemelerden bahsediliyor ancak ben yine de güvenmiyorum. Bu süreç de tabi ki kesesini dolduranlar olur bu sürecin getirdiği akışın bir parçasıdır. Ancak arkasında hiçbir devletin olmadığı, ve bir anda yok sayılabilecek, sanal olarak üretildiğinden bir anda devre dışı kalabilecek bir para birimi. Ben bu işe girecek olsam kısa vadeli olarak alır satar elde edebildiğim kadar kar elde edip yoluma bakardım. Tabi bunlar biraz komplo teorisi gibi olsa da şahsen böyle düşünüyorum.
Bence sanal para birimlerinin çıkış amaçları başta dolar olmak üzere para birimlerini ve büyük ülke ekonomilerini çökertmek. Bunun içinde sahte zenginler türeti...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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oow 1 yıl
sanal paralarla en çok trade yapan ülkeleri göstermişlerdi genel olarak fakir ülkelerde trade ediliyor acımazlar
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Jiraiya-sama 1 yıl
Yararlı bi anlatım olmuş ellerinize sağlık
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mavizaman 1 yıl
çok yararlı bir söyleşi olmuş.
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BarbarosTUGRUL 1 yıl
klasik tür edebiyatına uygun olarak aracımı aldıgım yılda bitcoin almıs olsaydım 1 yılda 16 ya katlamıştım. Şimdi tropik bir adada kokteylimi içiyor olacaktım

. Cidden tehlikeli şekilde yükseliyor etrafımdaki insanlar araclarını satıp yatırım yapıyorlar benide cezbetmiyor değil açıkcası
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worldwidewild 1 yıl
Devlet baba bitcoin alıp satandan vergi alacakmış onun tasarısını hazırlıyorlarmış






bunu nasıl başaracakalr çok merak ediyorum
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efekan_02 1 yıl
gerçekten çok çok bilgilendirici bir video olmuş. emeği geçenlere teşekkür ediyorum
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TorwaK 1 yıl
Blockchain 'den bahsediliyor ve bu sistemin veritabanıyla bir ilgisi olmadığını anlatılıyor. Blockchain 'in esinlenildiği teknoloji veritabanıdır. Veritabanlarında üretilen datanın consistency (tutarlılık) log dosyalarında (text) saklanır. Yazılan her datanın (row) bir kaydı log da mevcuttur ve bu veritabanında tutarlılığı sağlar. Buradaki farklardan sadece biri veritabanında zamanı ileri geri sarma gibi (flashback) bir özellik varken kripto paranın datası çok daha basit sadece gerçek zamanlı data kullanılır. Veritabanları sadece read-only (sadece okunabilir mod) modda kullanılabilirken write-only (sadece yazılabilir mod) kullanılabilir.
Anlatan kişinin bilgileri yüzeysel ve araştırılmadan doğru diye aktarılmış.
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mert1907 1 yıl
Bence sanal para birimlerinin çıkış amaçları başta dolar olmak üzere para birimlerini ve büyük ülke ekonomilerini çökertmek. Bunun içinde sahte zenginler türetip parlatıyorlar ki daha da popüler olsun. O kadar karışık algoritmalardan yada şifrelemelerden bahsediliyor ancak ben yine de güvenmiyorum. Bu süreç de tabi ki kesesini dolduranlar olur bu sürecin getirdiği akışın bir parçasıdır. Ancak arkasında hiçbir devletin olmadığı, ve bir anda yok sayılabilecek, sanal olarak üretildiğinden bir anda devre dışı kalabilecek bir para birimi. Ben bu işe girecek olsam kısa vadeli olarak alır satar elde edebildiğim kadar kar elde edip yoluma bakardım. Tabi bunlar biraz komplo teorisi gibi olsa da şahsen böyle düşünüyorum.
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gamblerbarbo 1 yıl mert1907
mert1907
Bence sanal para birimlerinin çıkış amaçları başta dolar olmak üzere para birimlerini ve büyük ülke ekonomilerini çökertmek. Bunun içinde sahte zenginler türetip parlatıyorlar ki daha da popüler olsun. O kadar karışık algoritmalardan yada şifrelemelerden bahsediliyor ancak ben yine de güvenmiyorum. Bu süreç de tabi ki kesesini dolduranlar olur bu sürecin getirdiği akışın bir parçasıdır. Ancak arkasında hiçbir devletin olmadığı, ve bir anda yok sayılabilecek, sanal olarak üretildiğinden bir anda devre dışı kalabilecek bir para birimi. Ben bu işe girecek olsam kısa vadeli olarak alır satar elde edebildiğim kadar kar elde edip yoluma bakardım. Tabi bunlar biraz komplo teorisi gibi olsa da şahsen böyle düşünüyorum.

hepsi amariganin oyunlari yani

ama haklisin bence de, al-sat yaparak 3-5 kurus kazanmak cok daha mantikli. bitcoin veya baska cryptolarin bildigimiz ekonominin "yerine gecmesi" demek her turlu ekonominin cokmesi, yok olmasi demek. turk lirasi yerine bitcoin ile alisveris yaptigimiz gun gelirse tek sebebi turkiye cumhuriyetinin yok olmus olmasidir bence, baska ulkeler icin de gecerli bu. bugun kullandigimiz ekonomik sistem toptan yok olursa zaten Allah sonumuzu hayir ede...
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Elsa 1 yıl mert1907
1- Bitcoin yazılım değil algoritma o yüzden güvenlik açığı gibi birşey olma ihtimali %0
2- Bitcoin balon değil çünkü bir para birimi
3- Bitcoin'in önemini kaybetmesi için hiçbir sebep yok çünkü amacına gayet güzel hizmet ediyor ve altcoinler Bitcoin kadar kabul görmüyor
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muaz1984 1 yıl
Birileri kazanırken birilerininde kaybetmesi lazım. Yanlışım varsa düzeltin nasıl olur bu iş hala aklım almıyor. 1 günde 10 bin tl artıyor nasıl oluyor bu iş.
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turker03 1 yıl
Venezuela kendi cyrptoparasını çıkardı diye biliyorum. Bakınız:
theguardian.com/...
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