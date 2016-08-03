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Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı

Dünyanın en popüler Bitcoin borsa şirketlerinden olan Bitfinex'e düzenlenen siber saldırı neticesinde Hong Kong borsasından yaklaşık 65 milyon dolar değerinde Bitcoin çalındı.
2 yıl
6,5b
1
31
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sanal para birimi Bitcoin’i hedef alan hacker’lar gerçekleştirdikleri kapsamlı saldırı neticesinde oldukça yüksek tutarda hırsızlık yaptılar. Borsa şirketlerinden Bitfinex’e sızan saldırganların ne kadar çaldıkları resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı. Ancak bir şirket çalışanının Reddit’te açıkladığı bilgilere göre yaklaşık 119 bin 756, yani 65 milyon dolar değerinde Bitcoin’in kullanıcıların hesaplarından çalındığı belirtiliyor.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Hong Kong merkezli Bitfinex tüm işlemleri geçici olarak durdurdu ve yetkili birimlerle soruşturmaların başladığını açıkladı. Borsada adeta tepetakla hızlı bir düşüş yaşayarak hisseleri yaklaşık yüzde 13 ila 20 aralığında değer kaybeden Bitcoin 540 dolardan işlem görmeye başladı. Dolaşımdaki Bitcoin miktarının yaklaşık 8 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde yaşanan değer kaybıyla birlikte toplam zararın milyar dolara ulaştığı söyleniyor.
Yapılan değerlendirmelere göre aslında çalınan miktarın tam olarak bilinmediği, araştırmaların derinleştirilmesiyle kayıpların muhtemelen daha fazla artabileceği ifade ediliyor. Paranın nereye, hangi hesaplara ve kimler aracılığıyla aktarıldığını araştıran yetkililer paranın izini sürerek hacker’lara ulaşmayı hedefliyorlar. Borsa kullanıcılarını uyaran Bitfinex herkesin kişisel güvenliği için hesap hareketlerini kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

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Virinom 2 yıl en beğenilen orientem
orientem
Virinom


V4LKyR

Bitcoin boş bir uğraş.

Şunu bir türlü öğrenemediniz Bitcoin uğraş değiş para birimidir. Nasıl Dolar boş uğraş demek kulağa saçma geliyorsa Bitcoin boş uğraş demek de bir o kadar saçmadır.

Bitcoin yasal olarak para kabul edilmiyor.

Yasal olarak kabul edilip edilmemesi bir şeyi değiştirmez. Sonuçta insanlar Bitcoin kullanarak alış veriş yapabiliyorsa bu para birimidir.
orientemVirinomV4LKyRBitcoin boş bir uğraş.Şunu bir türlü öğ...
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Yanıtla +19
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Virinom 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Bitcoin boş bir uğraş.

Şunu bir türlü öğrenemediniz Bitcoin uğraş değiş para birimidir. Nasıl Dolar boş uğraş demek kulağa saçma geliyorsa Bitcoin boş uğraş demek de bir o kadar saçmadır.
V4LKyRBitcoin boş bir uğraş.Şunu bir türlü öğrenemediniz Bitcoin uğraş değiş para birimidir. Nasıl Dolar boş uğraş demek kulağa s...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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veleciraptor 2 yıl
Şu an elinizdeki dolarların da karşılığı yok. Bretton Woods çökeli neredeyse 50 yıl oldu. Her şey artık sanal. Günümüz para birimlerinin Bitcoin'den farkı yok neredeyse
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Rubisco 2 yıl
Doların altın karşılığı nerde var ya? altın standartı biter, endeksli mendeksli hikayesi sona erer. bankalar da takr takr para yaratır. para nerede yaratılıyor sizce?
Herhangi bişeyi takas etmek amacıysa bi tür standardize edilmiş yapının kullanılması, bunun kabul görmesi, para veya benzeri takas aracı olarak isimlendirilebilmesi için yeterli.
bitcoin veya blockchain altyapısı baştan aşağı güvenli değil, gerçek dünya ile bağlantılı olduğu yerlerde öyle veya böyle sorunlar var(ister exchange diyin ister cüzdan diyin ister kişisel gerzeklik vs. diyin farketmez). bu yüzden de mevcut altyapılar yerine kullanılamazlar. bitcoine özel, işlem gücünün çoğunun Çin'de olması zaten başka bi sorun.
Yenilikçi,futurist bakış açısı vs. ile her yeni şeye yenlikçi yaklaşacam darkafalı olmayacam diye, herşeye 10 numara diyecek kafayla bakılmazsa blockchain ile süperötesi altyapıların olmayacağı, bi şekilde varolan yapılara rakip olmaya başladığınız zaman ve ciddi sorun olmaya başladığında işin renginin değişeceğini görürsünüz. bitcoinde günlük ne hacim dönüyor?
dünyada herşey sorunlu, hepsi elinde yeterince güç sahibi olup bunu devam ettirmek için çabalayanların yapabildiği götürebildiği yere kadar(sonuçta arada çıkar çatışması var, kimse mutlak net uzak ara önde değil).
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SEO-Uzmanı 2 yıl
gerçek değer üreten firmaların kağıtları gerçekten prim yapar :)
vestel insansız hava araçları
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zorlu enerji rüzgar
google.com.tr/...
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cem650 2 yıl
saçma sapan bir hayalin peşinden gidiliyor gereksiz bir haber ve gereksiz bir mesaj..
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JavaSpecialist 2 yıl
fakirler core duoları ile bitcoin kazamadığı için boş uğraş demiş
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zdniz 2 yıl
Buda soygunmu 15 yılda bizden bunun bin kadı 10 bin katı gitmişdir...
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V4LKyR 2 yıl
Bitcoin boş bir uğraş.
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Virinom 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Bitcoin boş bir uğraş.

Şunu bir türlü öğrenemediniz Bitcoin uğraş değiş para birimidir. Nasıl Dolar boş uğraş demek kulağa saçma geliyorsa Bitcoin boş uğraş demek de bir o kadar saçmadır.
3 Yanıt Yanıtla +8
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ShadowofDeath06 2 yıl
Vay be eskiden gazino soyarlardı, şimdi oturdukları yerden şirket kasasını patlatıyorlar
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