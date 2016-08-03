Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı

Sanal para birimi Bitcoin’i hedef alan hacker’lar gerçekleştirdikleri kapsamlı saldırı neticesinde oldukça yüksek tutarda hırsızlık yaptılar. Borsa şirketlerinden Bitfinex’e sızan saldırganların ne kadar çaldıkları resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı. Ancak bir şirket çalışanının Reddit’te açıkladığı bilgilere göre yaklaşık 119 bin 756, yani 65 milyon dolar değerinde Bitcoin’in kullanıcıların hesaplarından çalındığı belirtiliyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hong Kong merkezli Bitfinex tüm işlemleri geçici olarak durdurdu ve yetkili birimlerle soruşturmaların başladığını açıkladı. Borsada adeta tepetakla hızlı bir düşüş yaşayarak hisseleri yaklaşık yüzde 13 ila 20 aralığında değer kaybeden Bitcoin 540 dolardan işlem görmeye başladı. Dolaşımdaki Bitcoin miktarının yaklaşık 8 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde yaşanan değer kaybıyla birlikte toplam zararın milyar dolara ulaştığı söyleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre aslında çalınan miktarın tam olarak bilinmediği, araştırmaların derinleştirilmesiyle kayıpların muhtemelen daha fazla artabileceği ifade ediliyor. Paranın nereye, hangi hesaplara ve kimler aracılığıyla aktarıldığını araştıran yetkililer paranın izini sürerek hacker’lara ulaşmayı hedefliyorlar. Borsa kullanıcılarını uyaran Bitfinex herkesin kişisel güvenliği için hesap hareketlerini kontrol etmelerini tavsiye ediyor.