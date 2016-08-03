Instagram yeni "Hikayeler" özelliği ile resmen Snapchat'e rakip oldu

Kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle sosyal ağa yepyeni bir pencere açan Instagram artık sadece fotoğraf paylaşım platformu olmaktan çok daha fazlasını sunmayı hedefliyor. Hikayeler (Stories) adı verilen yenilikle birlikte kullanıcıların ‘Profilimde çok mu fazla paylaşım yaptım?’ derdine düşmeden günlük hayattaki her anlarını özgür bir şekilde takipçilerine aktarmaları sağlanıyor.

Instagram yeni Snapchat olmak istiyor

Sistemin çalışma mantığı aslında Snapchat ile neredeyse aynı. Mobil uygulamanın sol üst bölümüne gelen artı sembolü ile takipçilerinizle anlık fotoğraf ya da video paylaşımı yapabiliyor, dilerseniz üzerlerine metinler, emojiler ya da çizimler ekleyebiliyorsunuz. Paylaşımlarınız profilinizde ya da akış ekranında değil, yine aynı bölümde açılan özel ekran içerisinde gösteriliyor. Snapchat Hikayeler’den alışkın olduğumuz gibi Instagram Hikayeler'i de 24 saat sonra otomatik şekilde siliniyor.

Takip ettiğiniz kişilerin yeni paylaşımlarını profil fotoğraflarının çevresine gelen renkli çember ile fark edebiliyorsunuz. Eğer birden çok fotoğraf ve video paylaşılmış ise slayt şeklide sırayla gösteriliyor. Sıradaki kullanıcının hikayesine geçmek için sadece yana doğru kaydırmanız ya da ekrana tıklamanız yeterli oluyor.

Facebook satın alamadığı Snapchat’in yükselişini Instagram ile engelleyecek

Eğer hikayelere cevap yazmak isterseniz mesajlarınız "Direct" üzerinden özel olarak gönderiliyor. Yani herkesin görebileceği şekilde yorum yapabilmek mümkün değil. Hikayelerin izlenme sayısı ve kimlerin görüntülediği ise arayüzde ayrıntılı şekilde listeleniyor. Üstelik paylaşımlarını görmek istemediğiniz bir kullanıcıyı veya paylaşımlarınızı görmesini istemediğiniz kişiyi kolaylıkla engelleyerek uygulama dışında tutabiliyorsunuz.

Facebook’un satın almak için defalarca kapısını çaldığı Snapchat’in hızlı yükselişini Instagram ile engellemek isteyen sosyal ağ adeta misilleme yapıyor. Mevcut kullanıcı sayısı düşünüldüğünde Snapchat’i geçebilecek potansiyele sahip olan Instagram bu hedefine ulaşabilir. Fakat diğer taraftan aktif kullanıcı sayısıyla yılların sosyal ağı Twitter’ı dahi geride bırakmayı başaran Snapchat’in kolay bir lokma olmadığı da aşikar. Eğer siz de hemen Instagram Hikayler’i denemek istiyorsanız uygulamanın son sürümünü yüklemeniz yeterli.

http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-stories