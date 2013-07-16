Bitdefender'den Mac bilgisayarların performans sorunlarına odaklanan uygulama: Mechanic

Mac işletim sistemi için ücretsiz olarak sunulan Bitdefender virüs programının yapımcıları tarafından hazırlanan Mechanic isimli uygulama, bilgisayarların daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor.

Oldukça basit bir ara yüz ile hazırlanan Mechanic, içerisinde yer alan bellek temizleme aracı ile RAM içerisinde kullanılmadan yer kaplayan içeriklerin kaldırılmasını sağlıyor ve böylece birçok performans sorunun önüne geçiyor. Bilgisayarın içerisinde depolanan uygulama ya da mağaza bilgilerini tek bir modül üzerinden zahmetsizce silinmesine imkan sağlayan Mechanic ayrıca, sistemde yüklü diğer yazılımların çökme sıklığını da göstererek farklı tavsiyelerde bulunabiliyor.

buradan elde edilebiliyor. Sunduğu özellikler ile her Mac kullanıcısının bilgisayarında olması gereken ve ücretsiz olarak sunulan Mechanic uygulaması, Mac App Store üzerinden ya da direkt olarakelde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id622571574?mt=12