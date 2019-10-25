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    Black Desert Mobile Android Üzerinden Ön Lansmanını Gerçekleştireceği Ülkeleri Açıkladı!

    lack Desert Mobile Android Üzerinden Ön Lansmanını Gerçekleştireceği Ülkeleri Açıkladı! Pearl Abyss, 2 milyondan fazla ön kayıt sayısına ulaşan Black Desert Mobile’ın, bugün 7 ülkede Google Play Stor
    1 gün
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    Oyun Konsolları
    gun
    Kurucu ve Yayın Direktörü
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    Black Desert Mobile Android Üzerinden Ön Lansmanını Gerçekleştireceği Ülkeleri Açıkladı!
    Pearl Abyss, 2 milyondan fazla ön kayıt sayısına ulaşan Black Desert Mobile’ın, bugün 7 ülkede Google Play Store üzerinden oyun dili İngilizce olarak ön lansmanını yaptı. Artık Türkiye, Avustralya, Malezya, İrlanda, İsveç, Şili ve Kanada'da oynanabilir olan Açık Dünya MMORPG oyunu, 2019’un kış aylarında hem iOS hem Android için dünya genelinde çıkışını gerçekleştirecek.  
    Aksiyon ve macera mobilde devam edecek!
    Black Desert Mobile, Maceracıların Black Desert'ta yaşadığı benzersiz oyun deneyiminin yanında, aynı hızlı tempolu aksiyon savaş sistemini sunuyor. Maceracılar yalnızca eşsiz bir savaş sistemi ve kişiselleştirme seçeneklerini keşfetmekle kalmayıp, aynı zamanda Balıkçılık, Toplama, Ticaret, At Çiftleştirme, Üretim ve Kamp yönetimi gibi çeşitli yaşam becerilerine de sahip olabilecekler. Maceracılar; Yükseltme, Aksesuarlar, Petler ve Kara Ruh gibi farklı özelliklerle güçlerini artırabilmenin yanında Klanlar, Kara Ruh Modu ve gerçek zamanlı bir Pazar ortamı da dahil olmak üzere sürükleyici oyun seçenekleri sunan oyun içi sistemlerin keyfini çıkarabilirler.
    İlk deneyimleyen siz olun!
    Maceracılar yeni yolculuklarına beş karakter sınıfından birini seçerek başlayabilirler: Warrior, Ranger, Giant, Witch veya Valkyrie. Oynanan sınıfa bağlı olarak, düşmanların çevresinde ustaca manevra yapmaktan, büyüyle ateş, buz, rüzgâr, şimşek ve toprağı kullanmaya kadar farklı becerilere sahip olabilirler. Ön lansmanda oynayan maceracılar, bu yılın ilerleyen zamanlarında Black Desert Mobile dünya çapında hizmete sunulduğunda da kaldıkları yerden oynamaya devam edebilecekler.
    Bunun yanında, iOS kullanıcısı olan Maceracılar, Black Desert Mobile resmi web sitesi üzerinden kayıt yaptıktan sonra iOS App Store üzerinden ön sipariş vererek, oyun içi özel eşyaları elde edebilirler.
    Oyunun resmi tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz: https://youtu.be/7rrIBXJWOuQ

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