MSI Claw A8 test edildi: Ryzen Z2 Extreme neler vadediyor?

MSI Claw A8 test edildi
Bilmeyenler için Geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürülen Intel tabanlı Claw A8 AI+ modelinde Core Ultra 7 258V işlemcisi yer alıyordu. Yeni modelde bulunan Ryzen Z2 Extreme ise, Ryzen Z1 serisinin halefi olarak konumlanıyor. APU üç Zen 5 ve beş Zen 5C çekirdeğinden oluşan hibrit yapı ve RDNA 3.5 tabanlı 8 WGP entegre grafik birimiyle destekleniyor.
Öte yandan 12-17W'ta Black Myth: Wukong ve Ghost of Tsushima'da test edilen Z2E, daha iyi pil ömrüyle Z1 ve Z1 Extreme'den daha akıcı bir deneyim sunuyor, ancak yine de Intel'in Lunar Lake işlemcisini tam olarak geçemiyor.
Özellikle düşük güç tüketiminde 258V'nin hâlâ en verimli yonga olarak öne çıktığnı söyleyelim. Öyle ki Dead Cells gibi oyunlarda 5W altında 60 fps değerini koruyabiliyor. MSI Claw A8 Ryzen Edition'e dönersek, tasarım açısından da bazı güncellemeler içeriyor. Önceki modelle benzer ekran (8 inç, 120Hz, 1200p) ve ağırlık (yaklaşık 760g) korunurken, dış tasarım “anime mecha” stilinde daha agresif çizgilere sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre