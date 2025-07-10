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Tam Boyutta Gör MSI'ın yeni oyun konsolu Claw A8 Ryzen Edition, AMD'nin mobil oyunlara odaklı Ryzen Z2 Extreme işlemcisiyle Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Kaçıranlar için Ryzen Z2 Extreme, masaüstü sınıfı HX 370'in kırpılmış ancak optimize edilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Son olarak Claw A8'e ait kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı.

MSI Claw A8 test edildi

Bilmeyenler için Geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürülen Intel tabanlı Claw A8 AI+ modelinde Core Ultra 7 258V işlemcisi yer alıyordu. Yeni modelde bulunan Ryzen Z2 Extreme ise, Ryzen Z1 serisinin halefi olarak konumlanıyor. APU üç Zen 5 ve beş Zen 5C çekirdeğinden oluşan hibrit yapı ve RDNA 3.5 tabanlı 8 WGP entegre grafik birimiyle destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan karşılaştırmada Z2 Extreme'in 35W TDP altında Time Spy CPU testinden 8800, GPU tarafında ise 3600 puan aldığı görülüyor. Bu skorlar HX 370 ile benzer seviyede, CPU tarafında ise hafif geride kalıyor. Core Ultra 7 258V ile yapılan testlerde ise AMD tarafı daha yüksek TDP değerlerinde öne çıkarken, 8–12W gibi düşük watt senaryolarında Lunar Lake mimarisine karşı geride kalıyor.

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Öte yandan 12-17W'ta Black Myth: Wukong ve Ghost of Tsushima'da test edilen Z2E, daha iyi pil ömrüyle Z1 ve Z1 Extreme'den daha akıcı bir deneyim sunuyor, ancak yine de Intel'in Lunar Lake işlemcisini tam olarak geçemiyor.

Özellikle düşük güç tüketiminde 258V'nin hâlâ en verimli yonga olarak öne çıktığnı söyleyelim. Öyle ki Dead Cells gibi oyunlarda 5W altında 60 fps değerini koruyabiliyor. MSI Claw A8 Ryzen Edition'e dönersek, tasarım açısından da bazı güncellemeler içeriyor. Önceki modelle benzer ekran (8 inç, 120Hz, 1200p) ve ağırlık (yaklaşık 760g) korunurken, dış tasarım “anime mecha” stilinde daha agresif çizgilere sahip.

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MSI Claw A8 test edildi: Ryzen Z2 Extreme neler vadediyor?

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