PS Store "Yaz İndirimleri" başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Yaz İndirimleri"
PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA Sports FC 25 2.899 TL'den 608,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Forza Horizon 5 Standard Edition, 1.541 TL yerine 1.155 TL, Elden Ring 899 TL, Red Dead Redemption 2 ise 524,75 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan "Yaz İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 25
|2.899,99 TL
|608,99 TL
|%79
|Forza Horizon 5 Standard Edition
|1.541,00 TL
|1.155,75 TL
|%25
|ELDEN RING PS4 & PS5
|1.499,00 TL
|899,40 TL
|%40
|Red Dead Redemption 2
|2.099,00 TL
|524,75 TL
|%75
|It Takes Two PS4™ ve PS5™
|1.499,00 TL
|449,99 TL
|%70
|SILENT HILL 2
|2.499,00 TL
|1.249,50 TL
|%50
|Gran Turismo™ 7
|999,50 TL
|1.999,00 TL
|%50
|Call of Duty®: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi
|2.799,00 TL
|1.539,45 TL
|%45
|Mortal Kombat™ 1
|1.749,00 TL
|577,17 TL
|%67
|Marvel’s Spider-Man 2
|2.799,00 TL
|1.735,38 TL
|%38
|NBA 2K25 Standard Edition
|290,00 TL
|2.900,00 TL
|%90
|Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5
|2.099,00 TL
|734,65 TL
|%65
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|God of War Ragnarök
|2.799,00 TL
|1.399,50 TL
|%50
|Sea of Thieves
|799,00 TL
|499,50 TL
|%50
|The Last of Us™ Remastered
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|Need for Speed™ Unbound Ultimate Collection
|3.399,00 TL
|679,80 TL
|%80
|Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
|3.149,00 TL
|787,25 TL
|%75
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254,00 TL
|50,80 TL
|%80
|Cyberpunk 2077
|2.799,00 TL
|979,65 TL
|%65
|Alan Wake 2
|1.099,00 TL
|439,60 TL
|%60
|Battlefield™ 2042 PS5
|800,00 TL
|80,00 TL
|%00
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
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