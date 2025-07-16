PS Store "Yaz İndirimleri" başladı: İşte öne çıkan oyunlar

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 13 Ağustos'a kadar sürecek "Yaz İndirimleri" başladı. FC 25, Forza Horizon 5, Elden Ring, Call of Duty: Black Ops 6 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Yaz İndirimleri"

PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA Sports FC 25 2.899 TL'den 608,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Forza Horizon 5 Standard Edition, 1.541 TL yerine 1.155 TL, Elden Ring 899 TL, Red Dead Redemption 2 ise 524,75 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

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PlayStation Store’da başlayan "Yaz İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

PS Store "Yaz İndirimleri" Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 608,99 TL %79 Forza Horizon 5 Standard Edition 1.541,00 TL 1.155,75 TL %25 ELDEN RING PS4 & PS5 1.499,00 TL 899,40 TL %40 Red Dead Redemption 2 2.099,00 TL 524,75 TL %75 It Takes Two PS4™ ve PS5™ 1.499,00 TL 449,99 TL %70 SILENT HILL 2 2.499,00 TL 1.249,50 TL %50 Gran Turismo™ 7 999,50 TL 1.999,00 TL %50 Call of Duty®: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi 2.799,00 TL 1.539,45 TL %45 Mortal Kombat™ 1 1.749,00 TL 577,17 TL %67 Marvel’s Spider-Man 2 2.799,00 TL 1.735,38 TL %38 NBA 2K25 Standard Edition 290,00 TL 2.900,00 TL %90 Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 2.099,00 TL 734,65 TL %65 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 699,00 TL 349,50 TL %50 God of War Ragnarök 2.799,00 TL 1.399,50 TL %50 Sea of Thieves 799,00 TL 499,50 TL %50 The Last of Us™ Remastered 699,00 TL 349,50 TL %50 Need for Speed™ Unbound Ultimate Collection 3.399,00 TL 679,80 TL %80 Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149,00 TL 787,25 TL %75 The Witcher 3: Wild Hunt 254,00 TL 50,80 TL %80 Cyberpunk 2077 2.799,00 TL 979,65 TL %65 Alan Wake 2 1.099,00 TL 439,60 TL %60 Battlefield™ 2042 PS5 800,00 TL 80,00 TL %00

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