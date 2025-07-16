Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Store "Yaz İndirimleri" başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Yaz İndirimleri" kapsamında birçok oyun yüzde 75'e varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar... 

    PS Store 'Yaz İndirimleri' başladı! İşte fırsat oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 13 Ağustos'a kadar sürecek "Yaz İndirimleri" başladı. FC 25, Forza Horizon 5, Elden Ring, Call of Duty: Black Ops 6 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Yaz İndirimleri"

    PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA Sports FC 25 2.899 TL'den 608,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Forza Horizon 5 Standard Edition, 1.541 TL yerine 1.155 TL, Elden Ring 899 TL, Red Dead Redemption 2 ise 524,75 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan "Yaz İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    PS Store "Yaz İndirimleri"
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 608,99 TL %79
    Forza Horizon 5 Standard Edition 1.541,00 TL 1.155,75 TL %25
    ELDEN RING PS4 & PS5 1.499,00 TL 899,40 TL %40
    Red Dead Redemption 2 2.099,00 TL 524,75 TL %75
    It Takes Two PS4™ ve PS5™ 1.499,00 TL 449,99 TL %70
    SILENT HILL 2 2.499,00 TL 1.249,50 TL %50
    Gran Turismo™ 7 999,50 TL 1.999,00 TL %50
    Call of Duty®: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi 2.799,00 TL 1.539,45 TL %45
    Mortal Kombat™ 1 1.749,00 TL 577,17 TL %67
    Marvel’s Spider-Man 2 2.799,00 TL 1.735,38 TL %38
    NBA 2K25 Standard Edition 290,00 TL 2.900,00 TL %90
    Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 2.099,00 TL 734,65 TL %65
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 699,00 TL 349,50 TL %50
    God of War Ragnarök 2.799,00 TL 1.399,50 TL %50
    Sea of Thieves 799,00 TL 499,50 TL %50
    The Last of Us™ Remastered 699,00 TL 349,50 TL %50
    Need for Speed™ Unbound Ultimate Collection 3.399,00 TL 679,80 TL %80
    Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149,00 TL 787,25 TL %75
    The Witcher 3: Wild Hunt 254,00 TL 50,80 TL %80
    Cyberpunk 2077 2.799,00 TL 979,65 TL %65
    Alan Wake 2 1.099,00 TL 439,60 TL %60
    Battlefield™ 2042 PS5 800,00 TL 80,00 TL %00
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Profil resmi
    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alışveriş ehliyet randevu basketbol alt üst hesaplama trafik cezası tebliğ edilmedi arabayla kediye çarpmak neye işarettir diş ağrısı kabir azabı gibidir hadis

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum