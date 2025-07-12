Çift ekranlı el konsolu tanıtıldı: AYANEO FLIP 1S DS

Tam Boyutta Gör AYANEO'nun FLIP 1S modeli, katlanabilir tasarımı, çift ekranlı kurulumu ve tam işlevsel klavyesiyle taşınabilir oyun deneyimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Hem stile hem de performansa önem veren oyuncular için tasarlanan FLIP 1S DS, amiral gemisi donanımları kompakt ve premium yapıda sunuyor.

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AYANEO FLIP 1S el konsolu neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör FLIP 1S, 7 inç 144 Hz OLED ana ekrana sahip. Ekran, HDR desteği ve 800 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Çoklu görev ve retro oyun tutkunları için 3:2 en boy oranında 4.5 inç boyutunda HD ikinci bir ekran mevcut. İkinci ekran, Windows'un genişletilmiş ekranı olarak çalışarak kullanıcıların istatistikleri takip etmesine, rehberlere erişmesine, ayarları değiştirmesine veya oyunların yanı sıra yapay zeka araçlarını çalıştırmasına olanak tanıyor. Güncellenen AYASpace 3.0 yazılımıyla ikincil ekran, "Snowfield" duraklatma modu ve üretkenlik için geliştirilmiş klavye ve fare emülatörü gibi daha da fazla işlevsellik sunuyor.

FLIP 1S'in kalbinde iki üst seviye işlemci bulunuyor. AMD Ryzen AI 9 HX 370 ve AMD Ryzen 7 8840U arasından seçim yapılabiliyor; her ikisi de kompakt taşınabilir formda masaüstü sınıfı performans vadediyor. Bu CPU'lar, AAA oyunları ve yoğun üretkenlik uygulamalarını kolayca çalıştırarak FLIP 1S'i gerçek bir performans merkezi haline getiriyor.

FLIP 1S, daha iyi kontrol için TMR orta boy joystick ile geliyor. Bu joystick, mikro düzeyde tepkisellik sağlayan elektromanyetik bir kontrol çubuğu. Özellikle FPS veya platform oyunlarında hassas girişler için kullanışlı. Klasik düğme düzeninin daha geniş düğme aralığı ve daha duyarlı bir hisle iyileştirildiği söyleniyor.

Ses sistemi artık daha net, daha dolgun ve daha zengin ses efektleri üretmek için akıllı bir amplifikatör kullanıyor. AYASpace 3 ile birlikte gelen cihaz, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve çift ekran kontrollerinden de yararlanarak gezinme ve özelleştirmeyi daha sezgisel hale getiriyor.

AYANEO FLIP 1S fiyatı

Tam Boyutta Gör AYANEO FLIP 1S, Indiegogo kampanyasıyla resmi olarak satışa sunuldu. Öne çıkan konfigürasyonlardan biri, 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile eşleştirilmiş AMD Ryzen 7 8840U işlemciyi içeriyor. Bu donanım, şu an için 799 dolara sunuluyor. Bu fiyat teklifi sınırlı süre için geçerli olup sonra 999 dolara sunulacak.

AYANEO FLIP 1S DS (2025) özellikleri

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Ana ekran: 7 inç, 1920x1080, 144Hz, 800 nit, OLED

7 inç, 1920x1080, 144Hz, 800 nit, OLED İkinci ekran : 4.5 inç, 1620x1080, 3:2, LCD

: 4.5 inç, 1620x1080, 3:2, LCD İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 370 / AMD Ryzen 7 8840U

: AMD Ryzen AI 9 HX 370 / AMD Ryzen 7 8840U Bellek : 16GB/32GB/64GB RAM (LPDDR5x, 7500)

: 16GB/32GB/64GB RAM (LPDDR5x, 7500) Depolama : 1TB/2TB, M.2 2230 PCIe 4.0 SSD

: 1TB/2TB, M.2 2230 PCIe 4.0 SSD Soğutma : Geniş buhar odası + Air soğutma sistemi

: Geniş buhar odası + Air soğutma sistemi Joystick : TMR Electromagnetic Medium Joystick, 1000Hz Polling Rate

: TMR Electromagnetic Medium Joystick, 1000Hz Polling Rate Tetikleyici : Linear Hall Effect Trigger

: Linear Hall Effect Trigger Titreşim motoru : Dual X-axis Linear Vibration Motor

: Dual X-axis Linear Vibration Motor Jiroskop : 6 eksenli jiroskop

: 6 eksenli jiroskop Portlar : 2x USB4 Type-C, 1x MicroSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık jakı

: 2x USB4 Type-C, 1x MicroSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık jakı Biyometrik : Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu

: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu Bağlantı : Yüksek hızda WiFi, Bluetooth 5.3

: Yüksek hızda WiFi, Bluetooth 5.3 Yazılım : AYASpace 3.0

: AYASpace 3.0 İşletim sistemi: Windows 11 64-bit Home

Windows 11 64-bit Home Batarya : 45Wh

: 45Wh Ağırlık: 655 g

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AYANEO FLIP 1S DS el konsolu tanıtıldı: İşte özellikleri & fiyatı

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