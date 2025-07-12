Çift ekranlı el konsolu tanıtıldı: AYANEO FLIP 1S DS

AYANEO FLIP 1S el konsolu neler sunuyor?
FLIP 1S'in kalbinde iki üst seviye işlemci bulunuyor. AMD Ryzen AI 9 HX 370 ve AMD Ryzen 7 8840U arasından seçim yapılabiliyor; her ikisi de kompakt taşınabilir formda masaüstü sınıfı performans vadediyor. Bu CPU'lar, AAA oyunları ve yoğun üretkenlik uygulamalarını kolayca çalıştırarak FLIP 1S'i gerçek bir performans merkezi haline getiriyor.
FLIP 1S, daha iyi kontrol için TMR orta boy joystick ile geliyor. Bu joystick, mikro düzeyde tepkisellik sağlayan elektromanyetik bir kontrol çubuğu. Özellikle FPS veya platform oyunlarında hassas girişler için kullanışlı. Klasik düğme düzeninin daha geniş düğme aralığı ve daha duyarlı bir hisle iyileştirildiği söyleniyor.
Ses sistemi artık daha net, daha dolgun ve daha zengin ses efektleri üretmek için akıllı bir amplifikatör kullanıyor. AYASpace 3 ile birlikte gelen cihaz, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve çift ekran kontrollerinden de yararlanarak gezinme ve özelleştirmeyi daha sezgisel hale getiriyor.
AYANEO FLIP 1S fiyatı
AYANEO FLIP 1S DS (2025) özellikleri
- Ana ekran: 7 inç, 1920x1080, 144Hz, 800 nit, OLED
- İkinci ekran: 4.5 inç, 1620x1080, 3:2, LCD
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370 / AMD Ryzen 7 8840U
- Bellek: 16GB/32GB/64GB RAM (LPDDR5x, 7500)
- Depolama: 1TB/2TB, M.2 2230 PCIe 4.0 SSD
- Soğutma: Geniş buhar odası + Air soğutma sistemi
- Joystick: TMR Electromagnetic Medium Joystick, 1000Hz Polling Rate
- Tetikleyici: Linear Hall Effect Trigger
- Titreşim motoru: Dual X-axis Linear Vibration Motor
- Jiroskop: 6 eksenli jiroskop
- Portlar: 2x USB4 Type-C, 1x MicroSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık jakı
- Biyometrik: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
- Bağlantı: Yüksek hızda WiFi, Bluetooth 5.3
- Yazılım: AYASpace 3.0
- İşletim sistemi: Windows 11 64-bit Home
- Batarya: 45Wh
- Ağırlık: 655 g
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre