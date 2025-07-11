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    Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %75'e varan fırsatlar!

    Xbox Store'da dev indirim dönemi başladı. Yüzlerce oyunda %75'e varan fırsatlar sunuluyor. Kampanya 16 Temmuz'a kadar geçerli, kaçırmamanız gereken oyunlar burada.

    Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %75'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da yepyeni bir indirim kampanyası başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 5 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store'da İndirim dönemi başladı

    Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. 16 Temmuz 2025'e kadar sürecek indirim döneminde, Batman: Arkham Knight 130 TL yerine 19,50 TL, Batman: Arkham Collection 307,50 TL yerine 46,50 TL, No Man's Sky 170 TL yerine 68 TL,  Valheim 550 TL yerine 275 TL'ye satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. 

    Xbox Store İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Batman: Arkham Knight 130,00 TL 19,50 TL
    Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL
    No Man's Sky 170,00 TL 68,00 TL
    Baldur's Gate 3 1.300 TL 1.040 TL
    Stray 550,00 TL 330,00 TL
    Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition 3.400 TL 2.550 TL
    Fable III 49,50 TL 24,50 TL
    Kena: Bridge of Spirits 600,00 TL 300,00 TL
    Crysis Remastered Trilogy 295,00 73,75 TL
    Crysis 3 Remastered 85,00 TL 25,50 TL
    Injustice™ 2 - Efsanevi Sürüm 212,50 TL 21,25 TL
    7 Days to Die - Console Edition 10,25 TL 6,15TL
    Borderlands 3: Ultimate Edition 709,00 TL 425,40 TL
    The Medium izle 728,00 TL 291,20 TL
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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 21 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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