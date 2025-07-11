Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %75'e varan fırsatlar!

Xbox Store'da İndirim dönemi başladı
Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. 16 Temmuz 2025'e kadar sürecek indirim döneminde, Batman: Arkham Knight 130 TL yerine 19,50 TL, Batman: Arkham Collection 307,50 TL yerine 46,50 TL, No Man's Sky 170 TL yerine 68 TL, Valheim 550 TL yerine 275 TL'ye satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Batman: Arkham Knight
|130,00 TL
|19,50 TL
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL
|No Man's Sky
|170,00 TL
|68,00 TL
|Baldur's Gate 3
|1.300 TL
|1.040 TL
|Stray
|550,00 TL
|330,00 TL
|Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition
|3.400 TL
|2.550 TL
|Fable III
|49,50 TL
|24,50 TL
|Kena: Bridge of Spirits
|600,00 TL
|300,00 TL
|Crysis Remastered Trilogy
|295,00
|73,75 TL
|Crysis 3 Remastered
|85,00 TL
|25,50 TL
|Injustice™ 2 - Efsanevi Sürüm
|212,50 TL
|21,25 TL
|7 Days to Die - Console Edition
|10,25 TL
|6,15TL
|Borderlands 3: Ultimate Edition
|709,00 TL
|425,40 TL
|The Medium izle
|728,00 TL
|291,20 TL
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre