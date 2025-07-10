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    PS Plus Temmuz 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Temmuz 2025 oyunları belli oldu. İşte Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar... 

    PS Plus 7.500 TL değerinde oyun veriyor! Cyberpunk 2077 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Temmuz 2025

    Hatırlayacak olursak Haziran ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Diablo IV,  The King of Fighters XV ve Jusant dahil 3 yeni oyuneklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 15 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Cyberpunk 2077, Banishers: Ghosts of New Eden, Planet Zoo, Abiotic Factor, Bluey: The Videogame, Risk of Rain 2, Tropico 6, New World: Aeternum ve Twisted Metal 3&4 dahil 10 oyun ekleniyor. Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
    • Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)
    • Planet Zoo (PS5)
    • Abiotic Factor (PS5)
    • Bluey: The Videogame (PS5, PS4)
    • Risk of Rain 2 (PS5, PS4)
    • Tropico 6 (PS5, PS4)
    • New World: Aeternum (PS5)
    • Twisted Metal 3 (PS5, PS4) - PS Plus Premium abonelere özel
    • Twisted Metal 4 (PS5, PS4) - PS Plus Premium abonelere özel
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    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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