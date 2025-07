PS Plus Temmuz 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Temmuz 2025

Hatırlayacak olursak Haziran ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Diablo IV, The King of Fighters XV ve Jusant dahil 3 yeni oyuneklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Helldivers 2'nin Xbox'a geleceği tarih belli oldu 6 gün önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 15 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Cyberpunk 2077, Banishers: Ghosts of New Eden, Planet Zoo, Abiotic Factor, Bluey: The Videogame, Risk of Rain 2, Tropico 6, New World: Aeternum ve Twisted Metal 3&4 dahil 10 oyun ekleniyor. Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Planet Zoo (PS5)

Abiotic Factor (PS5)

Bluey: The Videogame (PS5, PS4)

Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

Tropico 6 (PS5, PS4)

New World: Aeternum (PS5)

Twisted Metal 3 (PS5, PS4) - PS Plus Premium abonelere özel

Twisted Metal 4 (PS5, PS4) - PS Plus Premium abonelere özel

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus 7.500 TL değerinde oyun veriyor! Cyberpunk 2077 ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: