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    Xbox'ta beklenen özellik: Konsoldaki oyun, PC'ye geliyor

    Microsoft, Game Pass Ultimate aboneleri için Xbox PC uygulamasına yeni bir özellik getiriyor. Konsola kurulu oyunlar artık PC'den doğrudan stream edilebilecek.  

    Xbox'ta beklenen özellik: Konsoldaki oyun, PC'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox PC uygulamasını hem Windows hem de Xbox ekosistemi için daha işlevsel hâle getirmeye devam ediyor. Şirket, şimdi de Game Pass Ultimate aboneleri için "kendi oyununu yayınla" özelliğini PC tarafına taşıyor. Xbox konsoluna kurulu olan oyunlar, artık doğrudan Xbox PC uygulaması üzerinden oynanabilecek. 

    Konsol oyunları için PC'den stream seçeneği geliyor

    Microsoft'un yeni duyurduğu özellik sayesinde kullanıcılar, oyunları yeniden yüklemek zorunda kalmadan PC’den erişim sağlayabilecek.Yeni sistem şu anda yalnızca Xbox Insider kullanıcılarına açık ve yalnızca Xbox Cloud Gaming (Beta) hizmetinin desteklendiği 28 ülkede kullanılabiliyor.

    Aslına bakacak olursak, yeni sistem özellikle Call of Duty: Black Ops 6 gibi yüksek boyutlu yapımlar için büyük bir zaman ve alan tasarrufu sunabilir. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri ise, konsola özel oyunların da artık Xbox PC uygulaması üzerinden oynanabiliyor olması. Cloud Gaming sekmesinde yer alan "Kendi oyununu yayınla" kataloğu üzerinden desteklenen bir oyunu seçmek yeterli. Şu anda 250'den fazla oyunun yer aldığı listeye, zamanla yeni oyunlar da eklenecek.

    Kaçıranlar için bu özellik, Xbox Series X|S, Xbox One, akıllı TV'ler, Meta Quest gözlükler ve desteklenen tarayıcılar üzerinden zaten sunuluyordu. Artık bu esneklik doğrudan Xbox PC uygulamasına da entegre edilmiş durumda. Şu an için test sürecinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla yeni bir duyuruya kadar beklememiz gerekecek.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 8 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 9 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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