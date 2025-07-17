Xbox'ta beklenen özellik: Konsoldaki oyun, PC'ye geliyor

Konsol oyunları için PC'den stream seçeneği geliyor
Microsoft'un yeni duyurduğu özellik sayesinde kullanıcılar, oyunları yeniden yüklemek zorunda kalmadan PC’den erişim sağlayabilecek.Yeni sistem şu anda yalnızca Xbox Insider kullanıcılarına açık ve yalnızca Xbox Cloud Gaming (Beta) hizmetinin desteklendiği 28 ülkede kullanılabiliyor.
Aslına bakacak olursak, yeni sistem özellikle Call of Duty: Black Ops 6 gibi yüksek boyutlu yapımlar için büyük bir zaman ve alan tasarrufu sunabilir. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri ise, konsola özel oyunların da artık Xbox PC uygulaması üzerinden oynanabiliyor olması. Cloud Gaming sekmesinde yer alan "Kendi oyununu yayınla" kataloğu üzerinden desteklenen bir oyunu seçmek yeterli. Şu anda 250'den fazla oyunun yer aldığı listeye, zamanla yeni oyunlar da eklenecek.
Kaçıranlar için bu özellik, Xbox Series X|S, Xbox One, akıllı TV'ler, Meta Quest gözlükler ve desteklenen tarayıcılar üzerinden zaten sunuluyordu. Artık bu esneklik doğrudan Xbox PC uygulamasına da entegre edilmiş durumda. Şu an için test sürecinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla yeni bir duyuruya kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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