Xbox'ta beklenen özellik: Konsoldaki oyun, PC'ye geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox PC uygulamasını hem Windows hem de Xbox ekosistemi için daha işlevsel hâle getirmeye devam ediyor. Şirket, şimdi de Game Pass Ultimate aboneleri için "kendi oyununu yayınla" özelliğini PC tarafına taşıyor. Xbox konsoluna kurulu olan oyunlar, artık doğrudan Xbox PC uygulaması üzerinden oynanabilecek.

Konsol oyunları için PC'den stream seçeneği geliyor

Microsoft'un yeni duyurduğu özellik sayesinde kullanıcılar, oyunları yeniden yüklemek zorunda kalmadan PC’den erişim sağlayabilecek.Yeni sistem şu anda yalnızca Xbox Insider kullanıcılarına açık ve yalnızca Xbox Cloud Gaming (Beta) hizmetinin desteklendiği 28 ülkede kullanılabiliyor.

Aslına bakacak olursak, yeni sistem özellikle Call of Duty: Black Ops 6 gibi yüksek boyutlu yapımlar için büyük bir zaman ve alan tasarrufu sunabilir. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri ise, konsola özel oyunların da artık Xbox PC uygulaması üzerinden oynanabiliyor olması. Cloud Gaming sekmesinde yer alan "Kendi oyununu yayınla" kataloğu üzerinden desteklenen bir oyunu seçmek yeterli. Şu anda 250'den fazla oyunun yer aldığı listeye, zamanla yeni oyunlar da eklenecek.

Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! 11 sa. önce eklendi

Kaçıranlar için bu özellik, Xbox Series X|S, Xbox One, akıllı TV'ler, Meta Quest gözlükler ve desteklenen tarayıcılar üzerinden zaten sunuluyordu. Artık bu esneklik doğrudan Xbox PC uygulamasına da entegre edilmiş durumda. Şu an için test sürecinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla yeni bir duyuruya kadar beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: