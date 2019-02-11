Black Desert, gölgeler arenası Battle Royale modu, geleceği ve Pearl Abyss’in Türkiye ve Mena çalışmaları

MMORPG türüne özgün tarzıyla yeni bir soluk getiren Black Desert, yeni güncellemeleri ve Gölgeler Arenası Battle Royale moduyla Maceracıların huzuruna çıktı. Pearl Abyss Yapım Sorumlusu Jae Hee Kim tüm merak edilenleri, Black Desert Gölgeler Arenası’nın akıllardaki soru işaretlerini ve bilinmesi gerekenleri röportajımızda yanıtlıyor. Türkiye ve MENA çalışmalarına yönelik fısıltılar ise gelecek vaadeden, Maceracıları sevindirecek yönde. İyi okumalar dileriz!

S: Bir MMORPG’ye Battle Royale modu ekleme fikrine nasıl vardınız? Battle Royale ve MMORPG’yi birleştirme fikrini oluştururkenki süreç nasıldı?

Ek olarak, son zamanlarda birçok oyuncunun Battle Royale türüne hayran olduğunun farkındayız. Black Desert’a alışkın olmasalar bile Gölgeler Arenası ile başlayıp Black Desert’ın oyun mekanizması ve grafikleri gibi özelliklerini deneyimlerken, bir şekilde Black Desert’a da ilgileri oluşacaktır diye umuyorum.

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Jae Hee Kim: Black Desert; avcılık ile para kazanıp, bu parayla ekipmanları geliştirerek, karakterin güçlendirilmesi temelinde ilerleyen bir oyun. Ama sırf bunun için sürekli avcılık, kendini geliştirme, ve tekrar avcılık yaparak işçi gibi çalışmak gerekiyordu. Bunun oyuncuları sıkacağını düşündük.Maceracılardan, yani Black Desert oyuncularından gelen bir diğer geri bildirim ise oyunda, RPG’nin doğasında olan karakter gelişimi ile ilgili bir baskı olmasıydı ve bu baskıyı azaltmak istedik. Şu anda 60’ın üstündeki seviyelere çok büyük bir özellik eklemek yerine, seçilebilir bir karakter yükseltme ortamı oluşturmak istiyoruz; ama oyunun eğlenceli kısımlarına da varabilmek için “oyunu uzun süre oynamak gerekiyor” şeklinde bir önyargı var.Buna bir çözüm bulmak için RPG’nin temeli olan ‘avcılığı’ biraz değiştirmeye çalıştık. Tekrar tekrar avcılık yapmak yerine, oyuncuların zamanlarını başka bir eğlenceye ayırabilecekleri bir oyun içeriği oluşturmaya karar verdik. Bu çalışmalarımızdan biri ‘Gölgeler Arenası’.‘Gölgeler Arenası’ ile alışılmış Black Desert geleneğinden apayrı bir içerik oluşturmak istedik. Seviye veya ekipmanın gerekmediği, formalitelerden uzak bir yaklaşımla, son zamanlarda Battle Royale türü oyunların çok popüler olmasını da göz önünde bulundurarak Black Desert tarzı bir Battle Royale oluşturma fikrine vardık.Genelde Battle Royale türü oyunlarda savaşlar, çatışmalar uzak mesafelerden yapılır. Gölgeler Arenası’nda oyuncuların arkalarından saldırmaya çalışan düşmanlar ile beceri tecrübelerini yarıştırabileceği, yakın mesafe savaş odağında bir Battle Royale’in tadını çıkarmalarını istiyoruz.Gölgeler Arenası’nın asıl amacı, Black Desert’ı bilmeyen veya daha önce RPG tarzı bir oyun tecrübe etmemiş oyuncuların da eğlenebilmesini sağlamak. Battle Royale’den oyuna hem RPG’den ayrı bir renk vermesini, hem oynayanları Black Desert’a yakınlaştırmasını umuyoruz.S: Maceracılar Gölgeler Arenası’ndan ne beklemeliler? Modun amacı ve mantığı nasıl işliyor?Jae Hee Kim: Battle Royale; oyun içinde zeka, beceri, şans gibi elementleri bir araya getirerek RPG’den farklı bir oyun imkanı sunuyor. Bunun içine Black Desert’ın oyun şeklini de ekleyerek, diğer Battle Royale oyunlardan farklı, yepyeni bir Battle Royale oluşturmak istedik. Daha önce de belirttiğim gibi Gölgeler Arenası, uzak mesafe değil, yakın mesafe odağında bir savaş ortamı sunuyor ve böylece diğer Battle Royale’lerden farklı bir kontrol mekanizmasına sahip.Gölgeler Arenası moduyla Black Desert deneyimi yaşatırken, zaman kısıtlamasını yok etmek istedik. Normal RPG’lerde 1 saat oynayarak bile oyundan gerçek bir haz almak imkansızken, Battle Royale modu sayesinde 10-20 dakika gibi çok daha kısa bir sürede Black Desert eğlencesini sonuna kadar yaşayabilirsiniz.S: İleride Gölgeler Arenası oynayacaklara neler söylemek istersiniz? Maceracıları ne gibi sürprizler bekliyor?Jae Hee Kim: Karakterler arası dengeyi sağlamak, karakterlerin genel gelişme hızı ve tek bir içeriğe yönelimleri engellemek gibi genel alanlarda Gölgeler Arenası’nın eksiksiz olması için çalışıyoruz.Oyun kuralları ve bazı ayrıntısal dengeleri sürekli düzenleyerek Maceracıların Gölgeler Arenası’nı devamlı olarak oynamalarını sağlayacak motivasyon faktörlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.Ayrıca Black Desert’ta bulunan sınıflar ve yeni harita hazırlıklarımız sorunsuz olarak devam etmekte. Oynayışı daha da eğlenceli bir hale getirmek için sürekli olarak fikir toplamaya devam ediyoruz.S: Açıklamalardan birinde Gölgeler Arenası’nın amacının Black Desert’ı çok karışık bulanların oyunu anlamalarına yardımcı olmak ve onları oyun hakkında genel olarak bilgilendirmek olduğunu söylemiştiniz. Gölgeler Arenası, oyuncuların oyunu ve oyun mekanizmasını anlamalarında nasıl yardımcı olacak? Yeni bir Black Desert oyuncusu Gölgeler Arenası’nı neden denemeli?Jae Hee Kim: Gölgeler Arenası’nın mevcut oyuncular ve yeni oyuncuların birlikte eğlenceli zaman geçirebilecekleri bir içerik olduğunu düşünüyorum. Uzun süre oynayarak belli bir seviyede karakter geliştirilebilen RPG’lerde yeni oyuncular yüksek seviyelerdeki oyuncuları takip edemiyor ve haliyle onlarla birlikte oynayamıyorlar.Battle Royale’de ise tüm şartlar eşit. Oyunu oynamak için gereken zaman da oldukça kısa. Battle Royale aracılığıyla RPG’nin en önemli sorununun (yeni oyuncular ile yüksek seviye oyuncular arasındaki farkın) belli bir oranda üstesinden geldiğimizi düşünüyorum.S: Gölgeler Arenası nasıl ödüller veriyor? Haftalık ve aylık sıralamalar olacak mı?Jae Hee Kim: Şu anda Gölgeler Arenası ödülleri, yükseltme malzemeleri ve gümüş paradan ibaret. Gölgeler Arenası ödülleri üzerine oldukça uzun süre beyin fırtınası yaptık. Ödül olarak sadece gümüş para vermenin çok iyi bir fikir olmadığını düşündük. Yüksek seviyelere ulaşmış Maceracılar zaten avcılık yaparak çok daha fazla para kazanabildikleri için bir anlamı yoktu.Diğer taraftan yükseltme odaklı eşyalar, özellikle dayanıklılığı yenileyen ‘Hafıza Parçası’ gibi eşyalar, gelişmek isteyen bir oyuncunun mutlaka ihtiyacı olan çok önemli öğeler. Böyle eşyaları ödül olarak vererek oyunculara gerçekten anlam taşıyan ödüller kazandıklarını hissettirmek istedik.Yeni başlayan oyuncuların gümüş para kazanması, yüksek seviye oyunculara göre daha zor ve kısıtlı. Bu yüzden Gölgeler Arenası ödülleriyle Maceracılar, belli miktarlarda gümüş para kazanabilecekler.Ayrıca çeşitli görevler ile ek ödüller kazandıracak güncellemeler için hazırlık yapıyoruz. Sıralamalar aracılığıyla kendilerinin ve diğer katılımcıların yaptıkları dereceleri öğrenebilirler.S: Gölgeler Arenası’na oyunculardan gelen tepkiler nasıl oldu? En önemli geri dönüşler nelerdi?Jae Hee Kim: Yeni ve deneyimli Maceracılarımızdan en çok ‘yeni, eğlenceli, oynanası’ gibi tepkiler aldık. Black Desert oldukça uzun süre oynanabilecek bir RPG; ama Gölgeler Arenası, 10 ila 20 dakika arasında bir tur bitirip ve hemen diğer tura geçilebilen bir mod olduğu için boş zamanınızda kısa kısa oynanabilecek kolaylıkta.Oyuncuların geri dönüşlerini temel alarak her hafta çeşitli güncellemeler ve geliştirmeler için çalışmalar yürütüyoruz.S: 2020’de Gölgeler Arenası’nı nerede görüyorsunuz?Jae Hee Kim: Sürekli olarak aldığımız geri dönüşleri temel alıp güncellemeler yaparsak ve çeşitli modlar, kolaylık sağlayacak özellikler, yeni sınıflar ve haritalar gibi eğlence odaklı yamalar geliştirirsek; sonunda Gölgeler Arenası, Black Desert’ın bir parçası olarak önemli bir yer edinecektir diye düşünüyorum.Gölgeler Arenası’nı severek oynayan oyuncular artarsa tüm dünyadaki oyuncuların toplanacağı bir uluslararası karşılaşma düzenlemeyi bile düşünebiliriz.S: Gölgeler Arenası’nı profesyonel alana, e-sporlara taşımayı planlıyor musunuz?Jae Hee Kim: Gölgeler Arenası’nın e-sporlara uygun olduğuna dair çok fazla geri dönüş alıyoruz ve hepsini düşünme aşamasındayız. Eğer Gölgeler Arenası’na ilgi büyük olursa uluslararası karşılaşmalar gibi geliştirmeler yapılabilir.Fakat, şu anda e-sporlar için bir çalışmada bulunmak yerine Gölgeler Arenası’nı kusursuzlaştırmak adına yapılacak çalışmaların daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Amacımız daha fazla oyuncunun Gölgeler Arenası’nın tadını çıkarabildiği bir ortam yaratmak.Oyunu yeterince eğlenceli bir hale getirirsek, daha fazla oyuncu oyunu severek oynamaya başlar ve eğer onlar isterlerse karşılaşmalar düzenleyerek yavaş yavaş daha farklı çalışmalara yönelebiliriz.S: 2019’da Black Desert oyuncularını neler bekliyor? Pearl Abyss Türkiye ve MENA bölgelerindeki yatırımlarına devam edecek mi?Jae Hee Kim: Black Desert tüm dünyaya yayın yapan bir MMORPG. Her hafta elimizden geleni yaparak oyunu geliştirmek için çalışıyoruz ve yepyeni, eğlenceli içerikleri elimizden geldiğince en çabuk şekilde Maceracılarla buluşturmak istiyoruz.Türkiye ve MENA’daki oyuncularımızın Black Desert’a gösterdikleri ilgiyi Kore’den bile hissedilebiliyor, geri dönüşlerini dikkatle inceliyoruz. Henüz eksiklerimiz olduğunu da biliyoruz ve ileride Türkiye ve MENA oyuncularımızla daha da yakınlaşmak istiyoruz. Tüm içten geri dönüşleriniz için teşekkürler.S: Black Desert Maceracıları için neler söylemek istersiniz?Jae Hee Kim: Black Desert’ı daha eğlenceli, kolay ve daha fazla oyuncunun seveceği bir oyun haline getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Biz hep iyi niyetlerle güncellemeler yapmaya çalışıyoruz, ancak güncellemeleri deneyimleyen oyuncular bizimle aynı hisleri paylaşmadığında yapılan güncellemenin herkes için uygun olmadığını anlıyoruz.Black Desert severler ayrıntılarla ve oyunun temeliyle ilgili çok fazla geri dönüşte bulunuyorlar ve böylece oyunda çok fazla teknik bilgi birikiyor. Bu sayede Black Desert’ı şimdiki seviyesinde bırakmayıp, daha da geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.