BlackBerry 10, uygulamalarının %20'si Android temelli

Hatırlayacağınız üzere, 70 bin uygulama ile mobil işletim sistemi arenasındaki yerini alan BlackBerry 10, geçtiğimiz günlerde 100 bin uygulama sayısını geride bırakarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Kısa bir sürede 30 bin uygulamanın markete eklenmesinde ise, işletim sisteminin yapısında Android çekirdeğini bulundurmasının önemi oldukça büyük.





AllThingsD'ye konuşan BlackBerry'nin başkan yardımcısı Martyn Mallick, BlackBerry 10 için yayınlanan 100 bin uygulamanın %20'lik kısmının Android temelli olduğunu dile getirdi. BlackBerry 10'un sahip olduğu Android çekirdeğinin kendilerine yarar sağlamaya başladığını da belirten Mallick, geliştiricilerin artık BlackBerry 10 temelli uygulamalarda geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduğunu da ifade etti. Ayrıca Mallick, daha fazla uygulamayı platforma kazandıracaklarını da müjdeledi.

Instagram gibi bazı popüler uygulamalar henüz BlackBerry 10 platformuna adım atmış olmasa da, 100 bini aşkın uygulama sayısıyla birçok kullanıcıyı tatmin edecek olan platformun daha ne gibi başarılara imza atacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://allthingsd.com/20130326/one-in-five-blackberry-10-apps-is-really-an-android-app/