Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry 10, uygulamalarının %20'si Android temelli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
323
1
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry 10, uygulamalarının %20'si Android temelli
Hatırlayacağınız üzere, 70 bin uygulama ile mobil işletim sistemi arenasındaki yerini alan BlackBerry 10, geçtiğimiz günlerde 100 bin uygulama sayısını geride bırakarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Kısa bir sürede 30 bin uygulamanın markete eklenmesinde ise, işletim sisteminin yapısında Android çekirdeğini bulundurmasının önemi oldukça büyük.

AllThingsD'ye konuşan BlackBerry'nin başkan yardımcısı Martyn Mallick, BlackBerry 10 için yayınlanan 100 bin uygulamanın %20'lik kısmının Android temelli olduğunu dile getirdi. BlackBerry 10'un sahip olduğu Android çekirdeğinin kendilerine yarar sağlamaya başladığını da belirten Mallick, geliştiricilerin artık BlackBerry 10 temelli uygulamalarda geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduğunu da ifade etti. Ayrıca Mallick, daha fazla uygulamayı platforma kazandıracaklarını da müjdeledi. 
Instagram gibi bazı popüler uygulamalar henüz BlackBerry 10 platformuna adım atmış olmasa da, 100 bini aşkın uygulama sayısıyla birçok kullanıcıyı tatmin edecek olan platformun daha ne gibi başarılara imza atacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://allthingsd.com/20130326/one-in-five-blackberry-10-apps-is-really-an-android-app/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda" 6 yıl Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim