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BlackBerry 10'un kullanıcı arayüzüne ait yeni ekran görüntüleri sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM'in L serisi olarak anılan tam dokunmatik ekrana sahip BlackBerry 10'lu cihazına ait görselleri ve bir inceleme videosunu geçtiğimiz hafta yayınlayan Tihn Te, şimdide işletim sisteminin kullanıcı arayüzüne ait bazı görüntüleri paylaştı.

Söz konusu ekran görüntüleri kullanıcı arayüzünü ve aralarında Facebook, Twitter gibi bazı uygulamaları gösterirken, RIM'in BlackBerry Hub ve BlackBerry Messenger uygulamalarının menüleri de gözler önüne seriliyor. İşletim sistemindeki bildirimlerin de bir kenar çubuğu içinde yer aldığı görülürken, bildirimlerin hangi uygulamaya ait olduğunu göstermek için ikonlar kullanılmış durumda. Sistemin sesle arama uygulamasının ekran görüntüsünde ise, Siri benzeri bir asistanın yer alması dikkat çekiyor. Bir diğer ekran görüntüsünde BlackBerry 10'un saat tasarımları yer edinirken, gelen görüntülere göre, konuşacak olursak işletim sisteminin oldukça düzenli yapıda olduğunu söyleyebiliriz. 

Kanadalı şirketin kullanıcılara tam olarak nasıl bir işletim sistemi ve ürünler sunacağını 30 Ocak 2013'te New York'ta düzenleyeceği etkinlikte hep birlikte göreceğiz.  

http://www.tinhte.vn/threads/1744762/ Yorum Yaz
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senatorlines 6 yıl
Güzel olmuş, adamlar gayret gösteriyor, beklemedeyim eğer seviyeli cihazlar çıkarsa BB almayı kesin düşünürüm çünkü çoktan beri ilgimi çekiyor!
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Cumadangeldim 6 yıl
Adamlar gayret gösteriyo diyosunuz tamam da bu ne yav
Melez olmuş bu
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akmac 6 yıl
Herkes yapamıyor işte yapan mühendiste biraz zevk olacak :)
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__Nikolaus__ 6 yıl
Sonunda guzel bir facebook uygulamasi.
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BERK BEY 6 yıl
Olmamis os7 bile daha guzel
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Windows10 6 yıl
hiçde zevkli bir os'ye benzemiyor.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Android 4.1 ile IOS 6 karışımı olmuş.
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TheMidnight 6 yıl
Android IOS Kırması... Beğenmedim ilk izlenim olarak ama stabilite ve kullanılabilirlik açısındandan incelemek lazım..
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cengizhan1903 6 yıl
Biraz renksiz sanki
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