BlackBerry 10'un kullanıcı arayüzüne ait yeni ekran görüntüleri sızdı





Söz konusu ekran görüntüleri kullanıcı arayüzünü ve aralarında Facebook, Twitter gibi bazı uygulamaları gösterirken, RIM'in BlackBerry Hub ve BlackBerry Messenger uygulamalarının menüleri de gözler önüne seriliyor. İşletim sistemindeki bildirimlerin de bir kenar çubuğu içinde yer aldığı görülürken, bildirimlerin hangi uygulamaya ait olduğunu göstermek için ikonlar kullanılmış durumda. Sistemin sesle arama uygulamasının ekran görüntüsünde ise, Siri benzeri bir asistanın yer alması dikkat çekiyor. Bir diğer ekran görüntüsünde BlackBerry 10'un saat tasarımları yer edinirken, gelen görüntülere göre, konuşacak olursak işletim sisteminin oldukça düzenli yapıda olduğunu söyleyebiliriz.





Kanadalı şirketin kullanıcılara tam olarak nasıl bir işletim sistemi ve ürünler sunacağını 30 Ocak 2013'te New York'ta düzenleyeceği etkinlikte hep birlikte göreceğiz.

http://www.tinhte.vn/threads/1744762/