BlackBerry Q10 satışları, İngiltere'de beklenenden daha iyi bir performans sergiledi

BlackBerry'nin fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan yeni modeli BlackBerry Q10, İngiltere'deki ilk gün satışlarında beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. İngiltere'nin büyük mağazalarından Selfidges'in belirttiğine göre, Q10 stokları hızlı bir şekilde tükenirken saat başı binden fazla cihaz satıldı.





Konuyla ilgili olarak Bloomberg'e konuşan BlackBerry CEO'su Thorsten Heins, BlackBerry denince ilk akla gelen fiziksel QWERTY klavyeli Q10'un Z10'a göre daha başarılı olacağını ifade etti. Heins, beklenenden daha iyi bir performans sergileyen BlackBerry Q10'un on milyonlarca satış rakamına erişeceğini de iddia etti. Ancak, BlackBerry Z10'un da ilk zamanlarında hızlı bir çıkış yaptığı sonrasında ise, satışlarının durgunlaştığı göz önüne alınacak olursa Heins'in açıklamasına şu an için biraz temkinli yaklaşmakta fayda var.





BlackBerry'nin klasik çizgilerini taşıyan ve sahip olduğu fiziksel QWERTY klavye ile dikkat çeken Q10'un iddia edilen başarıyı elde edip edemeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-29/blackberry-climbs-as-jefferies-reports-q10-u-k-debut-going-well.html