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BlackBerry Q10 satışları, İngiltere'de beklenenden daha iyi bir performans sergiledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry Q10 satışları, İngiltere'de beklenenden daha iyi bir performans sergiledi
BlackBerry'nin fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan yeni modeli BlackBerry Q10, İngiltere'deki ilk gün satışlarında beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. İngiltere'nin büyük mağazalarından Selfidges'in belirttiğine göre, Q10 stokları hızlı bir şekilde tükenirken saat başı binden fazla cihaz satıldı.

Konuyla ilgili olarak Bloomberg'e konuşan BlackBerry CEO'su Thorsten Heins, BlackBerry denince ilk akla gelen fiziksel QWERTY klavyeli Q10'un Z10'a göre daha başarılı olacağını ifade etti. Heins, beklenenden daha iyi bir performans sergileyen BlackBerry Q10'un on milyonlarca satış rakamına erişeceğini de iddia etti. Ancak, BlackBerry Z10'un da ilk zamanlarında hızlı bir çıkış yaptığı sonrasında ise, satışlarının durgunlaştığı göz önüne alınacak olursa Heins'in açıklamasına şu an için biraz temkinli yaklaşmakta fayda var.

BlackBerry'nin klasik çizgilerini taşıyan ve sahip olduğu fiziksel QWERTY klavye ile dikkat çeken Q10'un iddia edilen başarıyı elde edip edemeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-29/blackberry-climbs-as-jefferies-reports-q10-u-k-debut-going-well.html Yorum Yaz
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enzomaresca 6 yıl en beğenilen
uygun fiyatla çıksa keşke
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DH Misafiri 6 yıl
herşey iyi güzelde klavye tasarımına biraz bakın ya hiç kolay değil o yapışık tuşlarla yazmak htc cha cha çok süper yazılıyor şu tuşları ayırsalar çok iyi olur
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farazicosmos 6 yıl
bende bunun çıkmasını ve samsung galaxy note 3 ün çıkmasını bekliyorum bu iki cihaz çıksın bunlara terfi edicem ama ıphone 5 ve blackkberry q10 arasında halen kararsızım
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enzomaresca 6 yıl en beğenilen
uygun fiyatla çıksa keşke
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__Nikolaus__ 6 yıl
Sirf klavye sebebiyle piyasada tutunuyor blackberry.

Sammsung , htc , lg vs saglam donanim ozellikli saglam bir qwerty cihaz yapsa blackberrynin satislari hayli duser.

Htc chacha gibi dahili 100 mb bellekli cihazlarla olcak is degil tabi ki


Yanlis hatirlamiyorsam q10 un satis fiyati yurtdisinda iphone 5 ile ayni.
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BarGoS 6 yıl
Bende sabırsızlıkla bekliyorum z10 dan daha çok tutulacağı kesin
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