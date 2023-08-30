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    Uygun fiyatlı Redmi 12 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Geçtiğimiz aylarda Xiaomi tarafından tanıtılan Redmi 12 şimdi Türkiye’de satışa çıkıyor. Düşük bütçeyi hedefleyen Redmi 12, fiyatıyla ön plana çıkarken makul bir donanım sunuyor.
    Uygun fiyatlı Redmi 12 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından ağustos ayında lanse edilen Redmi 12, ilk olarak Asya pazarında satışa çıkmıştı. Giriş seviyesini hedefleyen telefon, sade tasarımıyla da dikkat çekiyordu. Şimdi ise Redmi 12, Türkiye pazarına adım atıyor.

    Redmi 12 Türkiye fiyatı

    Xiaomi Redmi 12 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından resmi web sitesinden listelenen Redmi 12’nin fiyatı 7,999 TL olarak açıklandı. Bununla birlikte telefonun satışı ise 1 Eylül tarihinde başlayacak. Bu tarihte mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle telefona erişilebilecek. Ek olarak firma, Türkiye pazarına 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan modelini getirmiş durumda.

    Redmi 12, 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran ile ön plana çıkıyor. 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran Helio G88 yonga seti ile destekleniyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği Redmi 12’nin arka tarafında 50 MP f/1,8 +8 MP f/2,2 +2 MP f/2,4 üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ise 8 MP. Yana monteli parmak izi okuyucusuna sahip olan cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkıyor. IP53 sertifikası, 3,5 mm kulaklık jakı ve Bluetooth 5.3’e sahip olan telefon, 18W destekli 5000 mAh batarya ile geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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