Uygun fiyatlı Redmi 12 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Redmi 12, 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran ile ön plana çıkıyor. 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran Helio G88 yonga seti ile destekleniyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği Redmi 12’nin arka tarafında 50 MP f/1,8 +8 MP f/2,2 +2 MP f/2,4 üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ise 8 MP. Yana monteli parmak izi okuyucusuna sahip olan cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkıyor. IP53 sertifikası, 3,5 mm kulaklık jakı ve Bluetooth 5.3’e sahip olan telefon, 18W destekli 5000 mAh batarya ile geliyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.