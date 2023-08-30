Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından ağustos ayında lanse edilen Redmi 12, ilk olarak Asya pazarında satışa çıkmıştı. Giriş seviyesini hedefleyen telefon, sade tasarımıyla da dikkat çekiyordu. Şimdi ise Redmi 12, Türkiye pazarına adım atıyor.

Redmi 12 Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından resmi web sitesinden listelenen Redmi 12’nin fiyatı 7,999 TL olarak açıklandı. Bununla birlikte telefonun satışı ise 1 Eylül tarihinde başlayacak. Bu tarihte mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle telefona erişilebilecek. Ek olarak firma, Türkiye pazarına 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan modelini getirmiş durumda.

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Redmi 12, 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran ile ön plana çıkıyor. 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran Helio G88 yonga seti ile destekleniyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği Redmi 12’nin arka tarafında 50 MP f/1,8 +8 MP f/2,2 +2 MP f/2,4 üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ise 8 MP. Yana monteli parmak izi okuyucusuna sahip olan cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkıyor. IP53 sertifikası, 3,5 mm kulaklık jakı ve Bluetooth 5.3’e sahip olan telefon, 18W destekli 5000 mAh batarya ile geliyor.

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Uygun fiyatlı Redmi 12 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı