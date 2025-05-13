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    Huawei Nova 14 Ultra özellikleriyle orta segmenti zorlayabilir

    Huawei, Nova serisinin yeni modellerini bu ay içinde tanıtmaya hazırlanıyor. HarmonyOS 5 ile gelen Nova 14 serisi, akıcılığı artıran yeni arayüzü ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Huawei Nova 14 Ultra özellikleriyle orta segmenti zorlayabilir

    Huawei, Nova serisinin yeni üyeleriyle orta segment akıllı telefon rekabetine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı içinde tanıtılması beklenen Nova 14 serisi, HarmonyOS 5 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Yeni arayüz, yüzde 30 oranında daha akıcı bir deneyim sunarken, gelişmiş yapay zekâ destekli Celia asistan ve cihazlar arası entegrasyon gibi işlevlerle de öne çıkıyor.

    Serinin standart ve Pro modellerinde 12 GB RAM ile 256 ya da 512 GB depolama seçenekleri yer alacak. Ancak asıl dikkat çeken, 1 TB’a kadar depolama alanı ve Kirin 9 serisi işlemciyle gelmesi beklenen Nova 14 Ultra modeli. Bu varyant, sadece donanımıyla değil, gelişmiş kamera sistemiyle de segmentin sınırlarını zorluyor. Yeni çok spektrumlu sensör ve 12 MP telefoto lens, fotoğraf kalitesinde iddialı iyileştirmeler vaat ediyor.

    Tüm modellerde 6.7 ila 6.8 inç arası OLED ekranların ve 120 Hz yenileme hızının tercih edildiği belirtiliyor. Bu da görsel deneyimde üst düzey bir akıcılık anlamına geliyor. Kameraya önem veren kullanıcılar için Nova 13 Pro’dan tanıdık değişken diyaframlı 50 MP ana kamera ve 60 MP ön kamera gibi bazı özelliklerin korunacağı ifade ediliyor.

    Başlangıç fiyatının yaklaşık 420 dolar seviyesinde olması beklenen seride, özellikle Ultra modelin üst düzey özellikleriyle Vivo V50 gibi güçlü rakiplerle yarışa gireceği düşünülüyor. Ancak bu yeni modellerin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 23 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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