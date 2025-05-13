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    iPhone'lar için iOS 18.5 yayınlandı: İşte yenilikler

    Apple, iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. iPhone'lar için yeni iOS 18 sürümü, birkaç yeni özelliğin yanı sıra Bluetooth, FaceTime ve fazlasını etkileyen güvenlik açıklarını kapatıyor.

    apple iphone ios 18.5 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.5 güncellemesini indirmeye sundu. Güncelleme, iPhone kullanıcılarına yeni duvar kağıdı, Ekran Süresi'nde yeni bildirim, Mail uygulamasında değişiklikler ve fazlasını getiriyor.

    iOS 18.5 ile gelen yenilikler

    iOS 18.5, Ekran Süresi'nde ebeveynlere çocuğun cihazında Ekran Süresi parolası kullanıldığında haber veren bir özellik ekliyor. iPhone 13 modellerinde operatör tarafından sağlanan uydu özellikleri için destek ekliyor. Cihazı hareket ettirildiğinde, kilitlendiğinde veya kilidi açıldığında yeri değişen renklere sahip yeni duvar kağıdı mevcut. Resmi sürüm notlarında belirtilmese de, Apple Mail uygulamasında kullanıcıların yeni kişi fotoğrafları tasarımını hızlıca devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan yeni geçiş düğmesi ekliyor ve tüm e-postalar görünümünü görmeye kolaylaştıran kategorilendirme tasarımında ufak bir değişiklik var. Apple sürüm notlarına göre iOS 18.5 ile gelen yenilikler:

    • Yeni Pride Harmony duvar kağıdı
    • Çocuğun aygıtında Ekran Süresi parolası kullanıldığında ebeveynler bir bildirim alır
    • iPhone ile Satın Al, 3. parti bir aygıttaki Apple TV uygulamasında içerik satın alırken kullanılabilir
    • Operatör tarafından sağlanan uydu özellikleri iPhone 13’te (tüm modeller)

    iOS 18.5 güncellemesiyle 30'dan fazla güvenlik açığı kapatıldı

    iOS 18.5 ayrıca Arama Geçmişi, Bluetooth, CoreAudio, AppleJPEG ve daha fazlasını etkileyen güvenlik açıklarını da düzeltiyor. Ayrıca iPhone 16e modeli için ayrıcalıklı bir ağ konumundaki saldırganın ağ trafiğini kesebileceği ana bandı etkileyen bir güvenlik açığını kapatıyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/05/12/apple-releases-ios-18-5/ https://9to5mac.com/2025/05/12/ios-18-5-security-fixes/
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 23 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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