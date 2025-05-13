iPhone'lar için iOS 18.5 yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.5 güncellemesini indirmeye sundu. Güncelleme, iPhone kullanıcılarına yeni duvar kağıdı, Ekran Süresi'nde yeni bildirim, Mail uygulamasında değişiklikler ve fazlasını getiriyor.

iOS 18.5, ebeveynler için yeni ekran süresi uyarıları getiriyor 6 gün önce eklendi

iOS 18.5 ile gelen yenilikler

iOS 18.5, Ekran Süresi'nde ebeveynlere çocuğun cihazında Ekran Süresi parolası kullanıldığında haber veren bir özellik ekliyor. iPhone 13 modellerinde operatör tarafından sağlanan uydu özellikleri için destek ekliyor. Cihazı hareket ettirildiğinde, kilitlendiğinde veya kilidi açıldığında yeri değişen renklere sahip yeni duvar kağıdı mevcut. Resmi sürüm notlarında belirtilmese de, Apple Mail uygulamasında kullanıcıların yeni kişi fotoğrafları tasarımını hızlıca devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan yeni geçiş düğmesi ekliyor ve tüm e-postalar görünümünü görmeye kolaylaştıran kategorilendirme tasarımında ufak bir değişiklik var. Apple sürüm notlarına göre iOS 18.5 ile gelen yenilikler:

Yeni Pride Harmony duvar kağıdı

Çocuğun aygıtında Ekran Süresi parolası kullanıldığında ebeveynler bir bildirim alır

iPhone ile Satın Al, 3. parti bir aygıttaki Apple TV uygulamasında içerik satın alırken kullanılabilir

Operatör tarafından sağlanan uydu özellikleri iPhone 13’te (tüm modeller)

iOS 18.5 güncellemesiyle 30'dan fazla güvenlik açığı kapatıldı

iOS 18.5 ayrıca Arama Geçmişi, Bluetooth, CoreAudio, AppleJPEG ve daha fazlasını etkileyen güvenlik açıklarını da düzeltiyor. Ayrıca iPhone 16e modeli için ayrıcalıklı bir ağ konumundaki saldırganın ağ trafiğini kesebileceği ana bandı etkileyen bir güvenlik açığını kapatıyor.

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