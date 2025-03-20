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    Huawei Pura 80 Pro’nun yeni detayları sızdı! Gelişmiş kamera sistemiyle geliyor

    Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 80 Pro hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre, bu model düz ekran tasarımı ve güçlü kamera sistemiyle büyük bir değişime işaret ediyor.

    Huawei Pura 80 Pro’nun yeni detayları sızdı!

    Huawei'nin merakla beklenen Pura 80 serisiyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station'a göre, Huawei Pura 80 Pro modeli düz ekran tasarımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekecek.

    Söylentilere göre, cihaz 6.78 inçlik 1.5K çözünürlüklü LTPO OLED bir ekrana sahip olacak. Kavisli ekranlardan vazgeçen Huawei, bu modelde ultra ince çerçeveli düz bir tasarım sunacak. İşletim sistemi olarak ise HarmonyOS Next kullanılacak.

    Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir sistem yer alıyor. 50 megapiksellik 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör, değişken diyafram açıklığıyla yüksek kaliteli fotoğraflar vadediyor. Bunun yanı sıra, 50 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel periskop telefoto makro kamera da sistemde yer alacak. Huawei'nin özel RYYB renk filtresi teknolojisi sayesinde, düşük ışık koşullarında daha fazla ışık alımı sağlanarak görüntü kalitesi artırılacak.

    Huawei Pura 80 serisinin yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak, sızan özelliklerin mühendislik prototipine ait olduğu ve son modelde bazı değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

    Öte yandan, Huawei'nin bugün düzenleyeceği etkinlikte, 16:10 ekran oranına sahip yeni bir katlanabilir telefon tanıtması bekleniyor. Bu modelin, kutudan HarmonyOS Next yüklü olarak çıkan ilk cihaz olabileceği söyleniyor. Teknoloji dünyası, Huawei'nin yeni hamlelerini büyük bir ilgiyle takip ediyor.

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    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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