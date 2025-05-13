Sony Xperia 1 VII tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Sony Xperia 1 VII neler sunuyor?
Xperia 1 VII, 6,5 inç boyutunda 1080x2340 piksel çözünürlüklü 120Hz OLED ekranla geliyor. Sony bu paneli yüzde 20 daha parlak hale getirmiş. Ayrıca cihazda çift aydınlatma sensörü bulunuyor; biri ön yüzde, diğeri arka yüzde yer alıyor ve bu sayede ortam ışığına göre renk ve parlaklık daha hassas şekilde ayarlanıyor.
Arkada 24 mm odak uzaklığına sahip f/1.9 diyafram açıklıklı Exmor T sensörlü ana kamera ile birlikte, 85 ila 170 mm arasında değişken odak uzaklığına sahip telefoto lens ve yenilenmiş ultra geniş açı kamera bulunuyor. Özellikle 16 mm’lik yeni ultra geniş lens, artık daha büyük bir sensör (1/1.56 inç) ve daha açık f/2.0 diyafram ile geliyor. Bu sayede düşük ışık performansı selefine göre önemli ölçüde artmış durumda.
Kamera tarafında yapay zeka destekli özellikler de mevcut. Gerçek zamanlı göz takibi hem insanlar hem de hayvanlar için çalışıyor. Buna ek olarak ana konu tanıma, yapay zeka ile beyaz dengesi ve pozlama ayarları gibi özellikler de sistemin bir parçası. Sony ayrıca fiziksel kamera tuşunu bu modelde biraz daha genişletmiş.
Sony Xperia 1 VII kutudan Android 15 ile çıkıyor. Sony, bu model için en az dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik yaması sözü veriyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise IP68 sertifikası, Gorilla Glass Victus 2 ön yüzey ve Victus arka panel gibi detaylar mevcut.
- Ekran: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 21:9, OLED, 10-bit,
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Snapdragon 8 Elite)
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256GB (microSD kart ile artırılabilir)
- Batarya: 5.000 mAh, 30W şarj
- Arka kamera: 48MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 12MP (telefoto, 85-170mm)
- Ön kamera: 12MP
- İşletim sistemi: Android 15
- Diğer: 5G desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68, 3.5mm jak, stereo hoparlör, Gorilla Glass Victus 2
Sony Xperia 1 VII fiyatı:
Son olarak Xperia 1 VII; Slate Black, Moss Green ve Orchid Purple olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Avrupa’da 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle ön siparişe açılan cihaz, Haziran ayı itibariyle 1.499 euro fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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