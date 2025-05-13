Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony Xperia 1 VII tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Sony, Xperia akıllı telefon ailesinin yeni üyesi Sony Xperia 1 VII modelini duyurdu. Peki amiral gemisi telefon neler sunuyor? İşte Xperia 1 VII özellikleri ve fiyatı... 

    Sony Xperia 1 VII tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony, Xperia 1 serisinin yeni üyesi Xperia 1 VII’yi resmi olarak tanıttı. Şirket, yıllardır sürdürdüğü tasarım çizgisinden bu modelde de vazgeçmiyor. Xperia 1 VII, ilk bakışta selefi Xperia 1 VI ile büyük benzerlik gösteriyor ancak donanım tarafında kayda değer güncellemeler bulunuyor. Akıllı telefon, kullanıcılarına daha yüksek kamera performansı, güçlü ses deneyimi ve uzun vadeli yazılım desteği sunmayı hedefliyor.

    Sony Xperia 1 VII neler sunuyor?

    Xperia 1 VII, 6,5 inç boyutunda 1080x2340 piksel çözünürlüklü 120Hz OLED ekranla geliyor. Sony bu paneli yüzde 20 daha parlak hale getirmiş. Ayrıca cihazda çift aydınlatma sensörü bulunuyor; biri ön yüzde, diğeri arka yüzde yer alıyor ve bu sayede ortam ışığına göre renk ve parlaklık daha hassas şekilde ayarlanıyor.

    Sony Xperia 1 VII tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Isıyı dağıtmak için bu kez daha gelişmiş bir buhar odası soğutma sistemi tercih edilmiş. Bu işlemci, 12 GB RAM ile desteklenirken, dahili 256 GB depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor. Xperia 1 VII, Sony'nin kamera alanındaki uzmanlığını daha da ileri taşıyor.

    Arkada 24 mm odak uzaklığına sahip f/1.9 diyafram açıklıklı Exmor T sensörlü ana kamera ile birlikte, 85 ila 170 mm arasında değişken odak uzaklığına sahip telefoto lens ve yenilenmiş ultra geniş açı kamera bulunuyor. Özellikle 16 mm’lik yeni ultra geniş lens, artık daha büyük bir sensör (1/1.56 inç) ve daha açık f/2.0 diyafram ile geliyor. Bu sayede düşük ışık performansı selefine göre önemli ölçüde artmış durumda.

    Kamera tarafında yapay zeka destekli özellikler de mevcut. Gerçek zamanlı göz takibi hem insanlar hem de hayvanlar için çalışıyor. Buna ek olarak ana konu tanıma, yapay zeka ile beyaz dengesi ve pozlama ayarları gibi özellikler de sistemin bir parçası. Sony ayrıca fiziksel kamera tuşunu bu modelde biraz daha genişletmiş.

    Sony Xperia 1 VII tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son olarak ses tarafında Xperia 1 VII, Sony Music Entertainment ile işbirliği içinde ayarlanan stereo hoparlörlere sahip. Hoparlörler artık %10 daha zengin bas ve orta frekans sunuyor. 3.5 mm kulaklık girişi yine yerini koruyor. İçerideki devre yapısı altın kaplama ile daha verimli hale getirilmiş. Cihazın batarya kapasitesi ise önceki modelle aynı: 5.000 mAh. Ancak yazılım tabanlı iyileştirmeler sayesinde 36 saate kadar kesintisiz video oynatma süresi sunuyor.

    Sony Xperia 1 VII kutudan Android 15 ile çıkıyor. Sony, bu model için en az dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik yaması sözü veriyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise IP68 sertifikası, Gorilla Glass Victus 2 ön yüzey ve Victus arka panel gibi detaylar mevcut. 

    • Ekran: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 21:9, OLED, 10-bit,
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Snapdragon 8 Elite)
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256GB (microSD kart ile artırılabilir)
    • Batarya: 5.000 mAh, 30W şarj
    • Arka kamera: 48MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 12MP (telefoto, 85-170mm)
    • Ön kamera: 12MP
    • İşletim sistemi: Android 15
    • Diğer: 5G desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68, 3.5mm jak, stereo hoparlör, Gorilla Glass Victus 2

    Sony Xperia 1 VII fiyatı:

    Son olarak Xperia 1 VII; Slate Black, Moss Green ve Orchid Purple olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Avrupa’da 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle ön siparişe açılan cihaz, Haziran ayı itibariyle 1.499 euro fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wikipedia en zengin diller sıralaması apandisit ameliyatı olanların yorumları eczanelerde cesaret hapı varmı apartman içine motosiklet koymanın cezası sıfır araç aldıktan sonra yapılması gerekenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10 Lite
    Xiaomi Redmi Note 10 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum