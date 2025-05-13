Sony Xperia 1 VII tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Sony, Xperia 1 serisinin yeni üyesi Xperia 1 VII’yi resmi olarak tanıttı. Şirket, yıllardır sürdürdüğü tasarım çizgisinden bu modelde de vazgeçmiyor. Xperia 1 VII, ilk bakışta selefi Xperia 1 VI ile büyük benzerlik gösteriyor ancak donanım tarafında kayda değer güncellemeler bulunuyor. Akıllı telefon, kullanıcılarına daha yüksek kamera performansı, güçlü ses deneyimi ve uzun vadeli yazılım desteği sunmayı hedefliyor.

Sony Xperia 1 VII neler sunuyor?

Xperia 1 VII, 6,5 inç boyutunda 1080x2340 piksel çözünürlüklü 120Hz OLED ekranla geliyor. Sony bu paneli yüzde 20 daha parlak hale getirmiş. Ayrıca cihazda çift aydınlatma sensörü bulunuyor; biri ön yüzde, diğeri arka yüzde yer alıyor ve bu sayede ortam ışığına göre renk ve parlaklık daha hassas şekilde ayarlanıyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Isıyı dağıtmak için bu kez daha gelişmiş bir buhar odası soğutma sistemi tercih edilmiş. Bu işlemci, 12 GB RAM ile desteklenirken, dahili 256 GB depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor. Xperia 1 VII, Sony'nin kamera alanındaki uzmanlığını daha da ileri taşıyor.

Arkada 24 mm odak uzaklığına sahip f/1.9 diyafram açıklıklı Exmor T sensörlü ana kamera ile birlikte, 85 ila 170 mm arasında değişken odak uzaklığına sahip telefoto lens ve yenilenmiş ultra geniş açı kamera bulunuyor. Özellikle 16 mm’lik yeni ultra geniş lens, artık daha büyük bir sensör (1/1.56 inç) ve daha açık f/2.0 diyafram ile geliyor. Bu sayede düşük ışık performansı selefine göre önemli ölçüde artmış durumda.

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Kamera tarafında yapay zeka destekli özellikler de mevcut. Gerçek zamanlı göz takibi hem insanlar hem de hayvanlar için çalışıyor. Buna ek olarak ana konu tanıma, yapay zeka ile beyaz dengesi ve pozlama ayarları gibi özellikler de sistemin bir parçası. Sony ayrıca fiziksel kamera tuşunu bu modelde biraz daha genişletmiş.

Tam Boyutta Gör Son olarak ses tarafında Xperia 1 VII, Sony Music Entertainment ile işbirliği içinde ayarlanan stereo hoparlörlere sahip. Hoparlörler artık %10 daha zengin bas ve orta frekans sunuyor. 3.5 mm kulaklık girişi yine yerini koruyor. İçerideki devre yapısı altın kaplama ile daha verimli hale getirilmiş. Cihazın batarya kapasitesi ise önceki modelle aynı: 5.000 mAh. Ancak yazılım tabanlı iyileştirmeler sayesinde 36 saate kadar kesintisiz video oynatma süresi sunuyor.

Sony Xperia 1 VII kutudan Android 15 ile çıkıyor. Sony, bu model için en az dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik yaması sözü veriyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise IP68 sertifikası, Gorilla Glass Victus 2 ön yüzey ve Victus arka panel gibi detaylar mevcut.

Ekran: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 21:9, OLED, 10-bit,

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Snapdragon 8 Elite)

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256GB (microSD kart ile artırılabilir)

Batarya: 5.000 mAh, 30W şarj

Arka kamera: 48MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 12MP (telefoto, 85-170mm)

Ön kamera: 12MP

İşletim sistemi: Android 15

Diğer: 5G desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68, 3.5mm jak, stereo hoparlör, Gorilla Glass Victus 2

Sony Xperia 1 VII fiyatı:

Son olarak Xperia 1 VII; Slate Black, Moss Green ve Orchid Purple olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Avrupa’da 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle ön siparişe açılan cihaz, Haziran ayı itibariyle 1.499 euro fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

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Sony Xperia 1 VII tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri