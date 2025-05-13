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    Xiaomi 16 daha erken geliyor: Devasa batarya ve dahası

    Xiaomi 16'nın çıkış tarihi beklenenden erken olabilir. Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle piyasaya çıkacak ilk model, pil kapasitesiyle sınıfında rakipsiz olabilir.

    Xiaomi 16 daha erken geliyor: Devasa batarya ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 16 son sızıntılara göre planlanandan daha erken bir tarihte tanıtılabilir. Xiaomi 16, 16 Pro ve 16 Ultra modellerinden oluşacak seri, Eylül ayında planlanan Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 ile geliyor. Eş zamanlı bir lansman görebiliriz.

    Xiaomi 16 daha erken geliyor

    Snapdragon 8 Elite 2'ye ek olarak , Xiaomi 16’nın batarya tarafında da iddialı olacağı konuşuluyor. Şu an test aşamasında olan prototipte, 6.800 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Bu değer, cihazın ekran boyutu göz önünde bulundurulduğunda alışılmışın oldukça üzerinde. Ayrıca ekran boyutlarının aynı kalması, Xiaomi 16’yı kendi sınıfında en yüksek batarya kapasitesine sahip model haline getiriyor.

    Sızdırılan bilgiler, 100W kablolu hızlı şarj desteğini de doğruluyor. Daha önceki söylentiler, Xiaomi 16’nın ekran kalitesi açısından da rakiplerinden ayrılacağını yönündeydi. Söz konusu ekranın, kendi segmenti içinde en yüksek görsel kaliteyi sunacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör ve periskop telefoto modülü korunacak.

    Xiaomi 16’nın ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması, ardından ise global pazara açılması bekleniyor. Eylül ayında yapılması planlanan tanıtımın ardından kısa süre içinde daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel. Hatırlayacak olursak, Xiaomi 15 29 Ekim'de lanse edilmiş, Global pazara ise Mart ayında çıkmıştı. Bu gecikme Xiaomi 16 için Ocak-Şubat dönemine işaret ediyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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