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Tam Boyutta Gör Honor, katlanabilir Magic V3'ü selefine göre küçük bir pil artışıyla piyasaya sürdü. Ancak bir sonraki modelde önemli bir pil artışı sunacak gibi görünüyor. Honor Magic V5 (Magic V4'ün atlanması bekleniyor) isimli model, Çin sertifika platformlarının veritabanında ortaya çıktı.

Buradaki bilgilere göre katlanabilir telefon, biri 2.070 mAh kapasiteli, diğeri 3.880 mAh kapasiteli toplam 5.950 mAh nominal değere sahip pille gelecek. Bu muhtemelen 6.000 mAh tipik kapasiteye sahip olacağı anlamına geliyor. MBH-AN10 model numaralı telefon, önceki model gibi 66 W kablolu şarjı destekleyecek. Magic V3'ün 5.150 mAh pil kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.

Honor'un Çin'de 4 rakamının uğursuz sayılması nedeniyle Magic V4 ismini atlaması bekleniyor. Bu nedenle Magic V5 ismiyle piyasaya çıkması muhtemel.

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Honor Magic V5 beklenen özellikler

Önceki raporlar, Honor Magic V5'in 6,45 inç ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED kapak ekranına ve 8 inç, 2K ve 120 Hz iç ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması beklenen telefon, arka kamera kurulumunda OIS desteğine sahip 50 MP ana kamera, ultra geniş açı lens ve 200 MP periskop telefoto kamerayı barındırabilir. Cihazın kablosuz şarj, uydu bağlantısı, IPX8 su geçirmezlik ve yan tarafta parmak izi okuyucusu gibi diğer özellikler sunması bekleniyor.

Daha önceki iki model Temmuz ayında tanıtılmış ve daha sonra IFA Berlin'de küresel lansmanı yapılmıştı. Magic V5 için de aynı lansman takvimini bekleyebiliriz.

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Katlanabilir Honor Magic V5, büyük pil artışıyla gelecek