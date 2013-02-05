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BlackBerry Z10 ve Blackberry 10 ön inceleme

6 yıl
26,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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BlackBerry 10'un lansmanı ardından gerçekleştirilen en büyük BlackBerry geliştiriciler toplantısı olan BlackBerry jam Europe 2013'te sizler için yeni işletim sistemi ve bu işletim sistemini taşıyan tepe model BlackBerry Z10'u inceledik. Bakalım geri dönüş hazırlıklarını tamamlayan BlackBerry, doğru yolda mı.
 

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HTC Specialist 6 yıl en beğenilen
YENİ VİDEO OYNATICISI!! BU BİR DEVRİM!!111!!!!
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brkprlk35 6 yıl
Nokia WP8 ile batmaktan kurtulmuştu. Sanırım BlackBerry de kendi işletim sistemiyle yükselişe geçecek. Çoğu sistemde olmadığı kadar "stabil" kullanım vaat ediliyor. Öyle 100000 uygulamaya gerek yok. Günlük kullanımda en "baba" 100-200 uygulama uyarlasalar ilk periyotta yeter.
Nokia WP8 ile batmaktan kurtulmuştu. Sanırım BlackBerry de kendi işletim sistemiyle yükselişe geçecek. Çoğu sistemde olmadığı kadar "stabil" kullanım vaat edili...
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aybey 6 yıl
BB Z10'u iphone 5'e Benzetenlere Hatırlatmadır.
Şu cihazın tasarımı iphone 5 ortada yokken, iphone 4 veya 4s zamanında vardı. Allah aşkına yapmayın artık. Her gördüğünüzü iphone'a benzetmeyin ya... Ben ve iphone sevdalısı bir arkadaşım iphone 5'i ilk gördüğümüzde sadece şunu söyledik: ''oha lan aynı BB London'' hatta biraz beyninizi zorlayın bb london adında yekpare çelik bir cihaz vardı Porsche desin ile aynı malzemede. Bu tasarımın ilk fotoğrafları 15 kasım 2011 tarihinde yayımlanmaya başlandı.
Her gördüğünüz dik dörtgeni iphona benzettiğiniz gibi her gördüğünüz elmayı da apple'ın elması mı sanıyorsunuz? O tasarımına taptığınız cihazın orijinalinde 2006 ve veya daha öncesinde Sony'nin P2 tasarımından -En hafif tabirle-etkilenildiğini bili yor musunuz? Ne tasarlarsanız tasarlayın, daha önce gördüğünüz tüm nesnelerden, resimlerden veya doğal/beşeri her ne ise faydalanırsınız. beyniniz siz hatırlamamanızda bunları hatırlar birleştirir. Her üründe insanın kolayına gidecek nesneler tek bir noktaya doğru evrilir. En basiti çatal tasarımı veya kaşık tasarımı. Siz havuzunda derinliği olmayan çorba kaşığı gördünüz mü? Veya çatal niyetine kullanacağınız sip-sivri bir çubuk? Görememenizdeki sebep ergonomidir. Ergonomik olmayan tasarımlar hayatımızdan hızla çıkıp gitti, ki tasarım olarak çok iyi olmalarına rağmen. Tekrar yazayım; lütfen her gördüğünüz sakallıyı dedeniz zannetmeyin!
O tarihteki iphone 5 tasarımlar: google.com.tr/...
O tarihteki London tasarımı: google.com.tr/...
BB Z10'u iphone 5'e Benzetenlere Hatırlatmadır.Şu cihazın tasarımı iphone 5 ortada yokken, iphone 4 veya 4s zamanında vardı. Allah aşkına yapmayın artık. He...
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu irakta aldim tr ye gittiqimde imeil attirdim iraktayim su an telde virus kapti fabrika ayarlarini yukledim su an tek sorun sebekem yok acil yardim sebekeyi nasil yapacam?
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aliik 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Telefonu irakta aldim tr ye gittiqimde imeil attirdim iraktayim su an telde virus kapti fabrika ayarlarini yukledim su an tek sorun sebekem yok acil yardim sebekeyi nasil yapacam?

maalesef sorunun cevabini bilmiyorum, ama passportla actirdiysan btk'yi aramayi deneyebilirsin, iraktan ne kadara aldin ?
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sindirgi 6 yıl
Bu ayin 11 inde yeni telefon aldim ve uzun sure arastirdim Z10 ve iphone 5. Bazi arkadaslarim Z10 al gerek ekrani gerek hizi gerek ekran buyuklugu gerek sanal klavyaesi iphone 5 den iyi ve stabilite konusunda iosdan hicbir eksigi yok demelerine rahmen iphone 5 aldim ama suan sizin yazdiklarinizida okudukca vede cevremde gordukce kendimde yeni inceledim tim de cihazi 40 dakika birakmadim elimden ve ip5 aldigima resmen pisman etti beni Z10 su ciddi ciddi iphone5 i satmayi dusunuyorum Z10 u ciddi ciddi dusunuyorum
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sindirgi 6 yıl
Bu ayin 11 inde yeni telefon aldim ve uzun sure arastirdim Z10 ve iphone 5. Bazi arkadaslarim Z10 al gerek ekrani gerek hizi gerek ekran buyuklugu gerek sanal klavyaesi iphone 5 den iyi ve stabilite konusunda iosdan hicbir eksigi yok demelerine rahmen iphone 5 aldim ama suan sizin yazdiklarinizida okudukca vede cevremde gordukce kendimde yeni inceledim tim de cihazi 40 dakika birakmadim elimden ve ip5 aldigima resmen pisman etti beni Z10 su ciddi ciddi iphone5 i satmayi dusunuyorum Z10 u ciddi ciddi dusunuyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Hani yorumları okumak adına girdim ama anlamadığım nokta işletim sistemine laf atabilenler olmuş komik gördüm şu anda adamlar dünyanın en iyi işletim sistemine oynuyorlar ve bunu apple çalışanları kabul etmiş siz tutturmuş bb10 laf atmaya cürret ediyorsunuz kamerası 8 mp den yüksek olmalı dersiniz anlarım ön kamera biraz daha kaliteli olabilirdi dersiniz anlarım'da işletim sistemi internet tarayıcı hızını tartışan zaten yaşamasın ki piyasada yok üstüne telefon QNX bilmeyenler var aramızda'ki blackberry z10 ile bildiğin bir aşk doğdurmuş tasarımı hızı hub özelliği gerçekten'de ilk blackberry telefonum fakat 10 yaşındaki çocuğun elinde olan çakması piyasada çığ gibi büyüyen ıphone 5 mi bb10 mu dersen tereddüt etmeden ıphonu satıp blackberry derim bu sefer yapmış adamlar menü tersliği varmı bana göre var mesaj hızı nasıl dersen alışılmışın dışında güzel kılıf sorunu piyasada mevcut araç içi görüşmede ses çok kaliteli telefonda kötü özellik olarak çok nadir şeyler var Tr için uygulamalar sınırlı fakat 2 ay içerisinde 3000 e yakın uygulama konucak denmekte ki güncelleme yoldaymış adamlar whatsapp mart da koyucaz dediler gerçektende world store da ücretsiz koydular bence blackbbery dengeleri çok değiştiricek bir cihaz sürdü piyasaya ki aşırı şık bir cihaz fakat piyasada kılıf araç kiti usb kulaklık tarzı ürünlerin de model çeşit anlamında sürülmesi gerekmektedir.
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DH Misafiri 6 yıl
Yeni bbz10 normal kullanıcı için ok fakat çok yoğun kullananlar için düşündürücü. Mesela öncelikle kılıf kutudan çıkmıyor ve piyasadada yok. Artı outlook'taki kontaklar ve takvimlerler eşleştirmek deveye hendek atlatmak gibi birşey. Hiç kimse bilmiyor. Destek yok. vb.
Bütün bunları üst üste koyarsak benden olumsuz. Kısa süre içirisinde bazı düzenlemeler yapılmaz ise sonuç pek açık gözükmüyor gibi geliyor. Ayhan Etyemez
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ctrl-alt-delete 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yeni bbz10 normal kullanıcı için ok fakat çok yoğun kullananlar için düşündürücü. Mesela öncelikle kılıf kutudan çıkmıyor ve piyasadada yok. Artı outlook'taki kontaklar ve takvimlerler eşleştirmek deveye hendek atlatmak gibi birşey. Hiç kimse bilmiyor. Destek yok. vb.
Bütün bunları üst üste koyarsak benden olumsuz. Kısa süre içirisinde bazı düzenlemeler yapılmaz ise sonuç pek açık gözükmüyor gibi geliyor. Ayhan Etyemez


Outlook'taki kişileri ve takvimleri nasıl eşleştirmeyi başaramadınız ??? Bende hepsini otomatik yaptı da ondan soruyorum. Ya da Apple'dan veya Samsung'tan kılıf çıkıyor mu? İphone 4s aldığımda çıkmamıştı. 32gb 2500 TL'Ye almıştım. Note 2 aldığımda da kılıf çıkmadı. Blackberry'de de çıkmaması normal değil mi?
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mehmetemin1985 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yeni bbz10 normal kullanıcı için ok fakat çok yoğun kullananlar için düşündürücü. Mesela öncelikle kılıf kutudan çıkmıyor ve piyasadada yok. Artı outlook'taki kontaklar ve takvimlerler eşleştirmek deveye hendek atlatmak gibi birşey. Hiç kimse bilmiyor. Destek yok. vb.
Bütün bunları üst üste koyarsak benden olumsuz. Kısa süre içirisinde bazı düzenlemeler yapılmaz ise sonuç pek açık gözükmüyor gibi geliyor. Ayhan Etyemez


ben kılıf aldım interneti araştırırsanız orjinal kılıflarına ulaşabilirsiniz. ayrıca kılıf kalitesi süper. Ve telefonu kılıftan çıkartırken kendisi açılıyor , koyarken telefon kendisi ekranını karartıyor. outlook taki ve takvim eşleştirmelerini ise telefonu açarken kolayca kendisi yaptı. Ve ben tam aksini düşünüyorum yoğun kullananlar için tam isabet, benim işim gereği excel hazırlamak fotoğraf göndermek çekmek çok hızlı ve çok basit. ve tüm bunları yaparken telefonunuz hiç kasılmıyor, aynı hızda devam ediyor . ben denemek amaçlı teldebulunan bütün programları açık bıraktım ve başka bir işlem yapmaya başladım, hızında hiçbir azalma olmadı..tek kötü yanı şarjının az gitmesi
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parberk9999 6 yıl
Her batanda androide geçipte batmaktan kurtulacak sanki :D

Nokia daha ölmedi...
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MustfEge.T 6 yıl parberk9999
parberk9999

Her batanda androide geçipte batmaktan kurtulacak sanki :D

Nokia daha ölmedi...

nokı wp gecmekle en doğru kararı verdi ama hala eksıkleri var tabı nokıa ustesndn gelır bnce
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ahmet59a 6 yıl
Bence çok kullanışlı bir telefon değil. Birde isviçredeki yakınım aldı daha sim kartı takarken sim kart okuyucu metal kırıldı. Sonuç garantiyede girmedi alın size 100 frank yani 190 tl masraf. Bence iphone 5'in yanına yaklaşamaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Blackberry bence Androide geçmeli tutmaz bu işletim sistemi sonu Nokia gibi olur
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Wilshire 6 yıl
Konu yeni bb uzerine olsada ,kullananlara saygim olmakla beraber,kendi adima , kisa bir sure 9900 tecrubesi yasamis birisi olarak soyluyorum; smartphone lar icerisindeki en kotu telefon bence..gectigimiz yil uc ay kadar kullandim ama nefret ettim..kendini durup dururken reboot etmesi mi dersin,stability sorunu mu dersin,ozellikle multitask esnasinda ansizin donma,hatta cok net soyluyorum bir saatlik dilim icinde youtube dan video dahi izlettirmeyen,aniden tekrar tekrar kapanan,uzerine ciddi bir sarj problemi olan ve gerek performans gerekse application yararlanim noktasinda iOS un cok cok gerisinde kalmis bir telefon bu blackberry..
Bu kadar hatali sorunlu baska bir telefon daha duymadim..
Yani istedikleri kadar model cikarsinlar ozellikle gecmisteki sorunlu yazilimlari yuzunden cok tutulacagini sanmiyorum..

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cleanton 6 yıl Wilshire
Wilshire

Konu yeni bb uzerine olsada ,kullananlara saygim olmakla beraber,kendi adima , kisa bir sure 9900 tecrubesi yasamis birisi olarak soyluyorum; smartphone lar icerisindeki en kotu telefon bence..gectigimiz yil uc ay kadar kullandim ama nefret ettim..kendini durup dururken reboot etmesi mi dersin,stability sorunu mu dersin,ozellikle multitask esnasinda ansizin donma,hatta cok net soyluyorum bir saatlik dilim icinde youtube dan video dahi izlettirmeyen,aniden tekrar tekrar kapanan,uzerine ciddi bir sarj problemi olan ve gerek performans gerekse application yararlanim noktasinda iOS un cok cok gerisinde kalmis bir telefon bu blackberry..
Bu kadar hatali sorunlu baska bir telefon daha duymadim..
Yani istedikleri kadar model cikarsinlar ozellikle gecmisteki sorunlu yazilimlari yuzunden cok tutulacagini sanmiyorum..



Kullandığın 9900 herhalde bozukmuş. Zaten bu başlık Z10 la ilgili. Neden alakasız konuya girerler anlamam.
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brscnzr 6 yıl Wilshire
Wilshire

Konu yeni bb uzerine olsada ,kullananlara saygim olmakla beraber,kendi adima , kisa bir sure 9900 tecrubesi yasamis birisi olarak soyluyorum; smartphone lar icerisindeki en kotu telefon bence..gectigimiz yil uc ay kadar kullandim ama nefret ettim..kendini durup dururken reboot etmesi mi dersin,stability sorunu mu dersin,ozellikle multitask esnasinda ansizin donma,hatta cok net soyluyorum bir saatlik dilim icinde youtube dan video dahi izlettirmeyen,aniden tekrar tekrar kapanan,uzerine ciddi bir sarj problemi olan ve gerek performans gerekse application yararlanim noktasinda iOS un cok cok gerisinde kalmis bir telefon bu blackberry..
Bu kadar hatali sorunlu baska bir telefon daha duymadim..
Yani istedikleri kadar model cikarsinlar ozellikle gecmisteki sorunlu yazilimlari yuzunden cok tutulacagini sanmiyorum..



Öyle samsunglar var ki geçmişte onlara bakarak ne s3 ne de s4 alınmalı senin mantığın ile ?

Öyle nokialar var ki geçmişte ki onlara bakarak (3310, 5210, t serisi ....) sadece nokia alınmalı ?

Öyle iPhonelar var ki ( 3 3gs 4 4s 5 ) aynı yazılım aynı eco-çevre sadece iPhone alınmalı ?


Çamur at izi kalsın yorumlarınızdan vazgeçin artık.
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mezara_kabul 6 yıl
Arkadaşlar garip bir soru olacak sanırsam ama facebook uygulamasında üye olduğum gruplara giremiyorum nedendir
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