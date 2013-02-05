BlackBerry Z10 ve Blackberry 10 ön inceleme

BlackBerry 10'un lansmanı ardından gerçekleştirilen en büyük BlackBerry geliştiriciler toplantısı olan BlackBerry jam Europe 2013'te sizler için yeni işletim sistemi ve bu işletim sistemini taşıyan tepe model BlackBerry Z10'u inceledik. Bakalım geri dönüş hazırlıklarını tamamlayan BlackBerry, doğru yolda mı.

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