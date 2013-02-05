BlackBerry Z10 ve Blackberry 10 ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
BlackBerry 10'un lansmanı ardından gerçekleştirilen en büyük BlackBerry geliştiriciler toplantısı olan BlackBerry jam Europe 2013'te sizler için yeni işletim sistemi ve bu işletim sistemini taşıyan tepe model BlackBerry Z10'u inceledik. Bakalım geri dönüş hazırlıklarını tamamlayan BlackBerry, doğru yolda mı.
Paylaş Tweetle
Şu cihazın tasarımı iphone 5 ortada yokken, iphone 4 veya 4s zamanında vardı. Allah aşkına yapmayın artık. Her gördüğünüzü iphone'a benzetmeyin ya... Ben ve iphone sevdalısı bir arkadaşım iphone 5'i ilk gördüğümüzde sadece şunu söyledik: ''oha lan aynı BB London'' hatta biraz beyninizi zorlayın bb london adında yekpare çelik bir cihaz vardı Porsche desin ile aynı malzemede. Bu tasarımın ilk fotoğrafları 15 kasım 2011 tarihinde yayımlanmaya başlandı.
Her gördüğünüz dik dörtgeni iphona benzettiğiniz gibi her gördüğünüz elmayı da apple'ın elması mı sanıyorsunuz? O tasarımına taptığınız cihazın orijinalinde 2006 ve veya daha öncesinde Sony'nin P2 tasarımından -En hafif tabirle-etkilenildiğini bili yor musunuz? Ne tasarlarsanız tasarlayın, daha önce gördüğünüz tüm nesnelerden, resimlerden veya doğal/beşeri her ne ise faydalanırsınız. beyniniz siz hatırlamamanızda bunları hatırlar birleştirir. Her üründe insanın kolayına gidecek nesneler tek bir noktaya doğru evrilir. En basiti çatal tasarımı veya kaşık tasarımı. Siz havuzunda derinliği olmayan çorba kaşığı gördünüz mü? Veya çatal niyetine kullanacağınız sip-sivri bir çubuk? Görememenizdeki sebep ergonomidir. Ergonomik olmayan tasarımlar hayatımızdan hızla çıkıp gitti, ki tasarım olarak çok iyi olmalarına rağmen. Tekrar yazayım; lütfen her gördüğünüz sakallıyı dedeniz zannetmeyin!
O tarihteki iphone 5 tasarımlar: google.com.tr/...
O tarihteki London tasarımı: google.com.tr/...