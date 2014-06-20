BlackBerry'nin mali yıl ilk çeyreği yönetime umut verdi





Geçen yıl mali çalkantılar sonrasında önce akıllı telefon pazarından çekilme kararı alan BlackBerry ardından CEO Thorsten Heinz'i görevden almıştı. Ancak yerine gelen John Chen'in umut dolu bir tablo çizmesi sonucunda firma akıllı telefon pazarından çekilmekten vazgeçmişti.





Asya ülkelerinde düşük maliyetli telefon politikası gütmeye başlayan BlackBerry, az da olsa bunun meyvelerini toplamaya başladı.





Firmanın 31 Mayıs'ta sona eren 2015 mali yılı ilk çeyreğine göre elde edilen gelir 966 milyon dolar oldu ve önceki çeyreğe göre yüzde 1 düşüş yaşandı. Gelirin yüzde 39'u akıllı telefon bölümünden, yüzde 54'ü ise servis ve hizmet bölümünden geldi.





Son çeyrekte BlackBerry 2.6 milyon cihaz satarken, bunun 1.6 milyonu kar getirmeyi başardı. Önceki çeyrekte bu rakam 1.3 milyondu. Bu sayede firma nakit birikimini 3.1 milyar dolara yükseltirken, önceki çeyreğe göre yüzde 15 artış yaşandı.





BlackBerry'nin hisse başı kaybı analiz uzmanları tarafından .27$ olarak hesaplanıyordu. Ancak firma .11$ hisse başı kayıp yaşadı.





Mali tablo firmanın gelecekteki operasyonları için de umut aşıladı. Önümüzdeki dönemde maliyeti düşürmeye ve kar marjını artırmaya çalışacak olan firma mali yılın sonunda kar elde eden bir firma olmayı bekliyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-releases-financial-report-for-Q1-of-fiscal-2015-things-are-much-better-than-expected_id57310