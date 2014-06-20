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BlackBerry'nin mali yıl ilk çeyreği yönetime umut verdi

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry'nin mali yıl ilk çeyreği yönetime umut verdi

 Geçen yıl mali çalkantılar sonrasında önce akıllı telefon pazarından çekilme kararı alan BlackBerry ardından CEO Thorsten Heinz'i görevden almıştı. Ancak yerine gelen John Chen'in umut dolu bir tablo çizmesi sonucunda firma akıllı telefon pazarından çekilmekten vazgeçmişti. 

Asya ülkelerinde düşük maliyetli telefon politikası gütmeye başlayan BlackBerry, az da olsa bunun meyvelerini toplamaya başladı. 

Firmanın 31 Mayıs'ta sona eren 2015 mali yılı ilk çeyreğine göre elde edilen gelir 966 milyon dolar oldu ve önceki çeyreğe göre yüzde 1 düşüş yaşandı. Gelirin yüzde 39'u akıllı telefon bölümünden, yüzde 54'ü ise servis ve hizmet bölümünden geldi. 

Son çeyrekte BlackBerry 2.6 milyon cihaz satarken, bunun 1.6 milyonu kar getirmeyi başardı. Önceki çeyrekte bu rakam 1.3 milyondu. Bu sayede firma nakit birikimini 3.1 milyar dolara yükseltirken, önceki çeyreğe göre yüzde 15 artış yaşandı.

BlackBerry'nin hisse başı kaybı analiz uzmanları tarafından .27$ olarak hesaplanıyordu. Ancak firma .11$ hisse başı kayıp yaşadı. 

Mali tablo firmanın gelecekteki operasyonları için de umut aşıladı. Önümüzdeki dönemde maliyeti düşürmeye ve kar marjını artırmaya çalışacak olan firma mali yılın sonunda kar elde eden bir firma olmayı bekliyor. 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-releases-financial-report-for-Q1-of-fiscal-2015-things-are-much-better-than-expected_id57310 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
metebyr 4 yıl en beğenilen
arkadaşta z10 var, bi garip yani ama kötü değil asla. ayrıca bildirim sürelerine kurban, biri birşey yazsın saniyesinde geliyor faceden olsun whatsapp olsun. hızlı da çalışıyor ufak tefek kurcaladım askıya alıyor programları sonra geri dönüş kaldığı yerden devam etme çok hızlı. öyle cihazlar üretsin ucuzdan versin toparlar yeniden. hızlı ve stabil cihaz çünkü
arkadaşta z10 var, bi garip yani ama kötü değil asla. ayrıca bildirim sürelerine kurban, biri birşey yazsın saniyesinde geliyor faceden olsun whatsapp olsun. hı...
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semo_86 4 yıl
Mali sonuclarin yaninda, iki tane de yeni cihaz tanitildi o konu ile ilgili neden hic haber yok bu "teknoloji" haberi sitesinde ?
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metebyr 4 yıl en beğenilen
arkadaşta z10 var, bi garip yani ama kötü değil asla. ayrıca bildirim sürelerine kurban, biri birşey yazsın saniyesinde geliyor faceden olsun whatsapp olsun. hızlı da çalışıyor ufak tefek kurcaladım askıya alıyor programları sonra geri dönüş kaldığı yerden devam etme çok hızlı. öyle cihazlar üretsin ucuzdan versin toparlar yeniden. hızlı ve stabil cihaz çünkü
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Manchester United 4 yıl
Umut dünyası
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olağan_şüpheli 4 yıl
fiyat politikası yüzünden bu hale geldiler , darısı HTC nin başına .
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tavernac1 4 yıl
Hala alan var mı?
Hayret.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
devrimsel birşey yapmadıktan sonra işleri çok zor
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darkest earth 4 yıl
Bizim patronlarda var. Almayın dedim dedim dinletemedim. Pişman değiller gibi
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DH Misafiri 4 yıl
sene olmuş 2014 hala tuşlu telefon üretiyordu,teknolojinin gerisinde kaldı silinip gitti.Bundan sonra da dönüşü yok bence kepenkleri kapatmalı sony,lg gibi abilerine bırakmalı bu işleri.
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mehmedaltair 4 yıl
elit insanların markası olan blackberry fakir markası olmuş vay anasını
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kucukyenici 4 yıl
Hiç inandırıcı gelmedi!
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