Teknosa ev interneti satmaya başladı: Teknosanet fiyatları

Teknosa, 480 bin aboneye mobil abonelik hizmeti sunuyor. Şimdi de ev interneti isteyen müşterilere Teknosanet markası ile hizmet sunuluyor. Teknosanet, online olarak abonelik taleplerini alıyor. Müşteriler e-Devlet onay sistemi ile abonelik başlatabiliyor. Böylelikle abonelik için Teknosa mağazalarına gitmeniz gerekmiyor.
Teknosanet abonelik paketlerine baktığımızda taahhütlü ve taahhütsüz olarak iki farklı şekilde hizmet verildiğini görüyoruz. Taahhütsüz aboneliklerde dilediğiniz zaman üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Tüm tarifelerde kurulum ve aktivasyon ücretsiz bir şekilde tamamlanıyor. Sitedeki altyapı sorgulama hizmetini kullanarak adresinizde fiber internet bulunup bulunmadığını ve port müsaitliğini görebilirsiniz.
Taahhütlü paketlerde 100 Mbps’ye kadar fiber internet ilk 3 ay 349 TL, sonraki 6 ay 499 TL olarak ücretlendiriliyor. Taahhütsüz paketlerde ise 100 Mbps hızında fiber internet ilk 3 ay 249 TL, sonraki aylar 449 TL olarak ücretlendiriliyor. 1.000 Mbps hızındaki internet ise ilk 3 ay 699 TL, sonraki aylar 899 TL olarak belirlenmiş.
Teknosanet internet fiyatları 2024
- Taahhütsüz 100 Mbps'ye kadar fiber internet: İlk 3 ay 249 TL, sonraki aylar 449 TL
- Taahhütsüz 1000 Mbps'ye kadar fiber internet: İlk 3 ay 699 TL, sonraki aylar 899 TL
- Taahhütlü 100 Mbps'ye kadar fiber internet: İlk 3 ay 349 TL, sonraki aylar 499 TL
- Taahhütlü 100 Mbps'ye kadar fiber internet: Aylık 999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über