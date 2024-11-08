Teknosa ev interneti satmaya başladı: Teknosanet fiyatları

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki internet servis sağlayıcıları arasına yenisi eklendi. Teknosa, sabit internet hizmeti sunmaya başladı. Teknosanet, şu an için sadece fiber internet aboneliği sunuyor.

Teknosa, 480 bin aboneye mobil abonelik hizmeti sunuyor. Şimdi de ev interneti isteyen müşterilere Teknosanet markası ile hizmet sunuluyor. Teknosanet, online olarak abonelik taleplerini alıyor. Müşteriler e-Devlet onay sistemi ile abonelik başlatabiliyor. Böylelikle abonelik için Teknosa mağazalarına gitmeniz gerekmiyor.

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Teknosanet abonelik paketlerine baktığımızda taahhütlü ve taahhütsüz olarak iki farklı şekilde hizmet verildiğini görüyoruz. Taahhütsüz aboneliklerde dilediğiniz zaman üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Tüm tarifelerde kurulum ve aktivasyon ücretsiz bir şekilde tamamlanıyor. Sitedeki altyapı sorgulama hizmetini kullanarak adresinizde fiber internet bulunup bulunmadığını ve port müsaitliğini görebilirsiniz.

Taahhütlü paketlerde 100 Mbps’ye kadar fiber internet ilk 3 ay 349 TL, sonraki 6 ay 499 TL olarak ücretlendiriliyor. Taahhütsüz paketlerde ise 100 Mbps hızında fiber internet ilk 3 ay 249 TL, sonraki aylar 449 TL olarak ücretlendiriliyor. 1.000 Mbps hızındaki internet ise ilk 3 ay 699 TL, sonraki aylar 899 TL olarak belirlenmiş.

Teknosanet internet fiyatları 2024

Taahhütsüz 100 Mbps'ye kadar fiber internet : İlk 3 ay 249 TL, sonraki aylar 449 TL

: İlk 3 ay 249 TL, sonraki aylar 449 TL Taahhütsüz 1000 Mbps'ye kadar fiber internet : İlk 3 ay 699 TL, sonraki aylar 899 TL

: İlk 3 ay 699 TL, sonraki aylar 899 TL Taahhütlü 100 Mbps'ye kadar fiber internet : İlk 3 ay 349 TL, sonraki aylar 499 TL

: İlk 3 ay 349 TL, sonraki aylar 499 TL Taahhütlü 100 Mbps'ye kadar fiber internet: Aylık 999 TL

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