Blackberry Playbook, 10 Nisan'da satışa sunulabilir

Motorola Xoom, Apple iPad 2 derken; Amerika kıtasının önde gelen teknoloji firmalarından Research in Motion'ın Blackberry Playbook'u satışa sunacağı tarih netleşiyor.

Boy Genius Reports'un birçok kaynağından aldığı bilgiye göre, RIM'in ilk tableti 10 Nisan'da satışa sunulacak. Bu tarih Playbook'un, en güçlü rakiplerinden iPad 2'nin Amerika'daki kullanıcılarla buluşmasından 1 ay sonra satışa sunulacağı anlamına geliyor

BGR; haberinde, ayrıca, Blackberry Tablet OS'in Golden Master versiyonunun 31 Mart'ta yayınlanacağını belirtti.