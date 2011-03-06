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Blackberry Playbook, 10 Nisan'da satışa sunulabilir

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Motorola Xoom, Apple iPad 2 derken; Amerika kıtasının önde gelen teknoloji firmalarından Research in Motion'ın Blackberry Playbook'u satışa sunacağı tarih netleşiyor.

Boy Genius Reports'un birçok kaynağından aldığı bilgiye göre, RIM'in ilk tableti 10 Nisan'da satışa sunulacak. Bu tarih Playbook'un, en güçlü rakiplerinden iPad 2'nin Amerika'daki kullanıcılarla buluşmasından 1 ay sonra satışa sunulacağı anlamına geliyor

BGR; haberinde, ayrıca, Blackberry Tablet OS'in Golden Master versiyonunun 31 Mart'ta yayınlanacağını belirtti.


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BarGoS 8 yıl
merakla bekliyorum ilk alıcılarından biriyim :)
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Canzz 8 yıl

BarGoS

merakla bekliyorum ilk alıcılarından biriyim :)


hangi özelliği hoşunuza gitti merak ettim...
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