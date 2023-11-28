Yapay zeka işleri değil “maaşları” tehdit ediyor

Yapay zeka işleri tehdit etmiyor -şimdilik
Firmaların yapay zekâya büyük yatırımlar yapması, ekonomistlerin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmasına ve toplum genelinde insanların işlerinin geleceğine dair endişe duymasına yol açıyor. Aynı zamanda, işverenler, normalde işgücü piyasası baskılarını hafifletecek bir durgunluğa rağmen, nitelikli işçi bulmakta zorlanıyor.
ECB tarafından yayınlanan araştırmada, 16 Avrupa ülkesinden oluşan bir örneklemde, yapay zekaya maruz kalan sektörlerin istihdam payının arttığı, düşük ve orta vasıflı işlerin büyük ölçüde etkilenmediği ve yüksek vasıflı pozisyonların en büyük artışı elde ettiği belirtildi. Bunun yanında araştırmada aynı zamanda yapay zekanın kazançlar üzerinde “nötr ila hafif olumsuz” etkilerinden de bahsedildi ve bunun artabileceği belirtildi.
Araştırmada bu sonuçların ileride değişebileceğine işaret ediliyor. Zira yapay zeka destekli teknolojiler geliştirilmeye ve benimsenmeye devam ediyor. Bu süreç devam ettikçe yapay zekanın istihdam ve ücretler üzerinde, dolayısıyla da büyüme ve eşitlik üzerindeki etkileri olmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.