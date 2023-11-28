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    Yapay zeka işleri değil “maaşları” tehdit ediyor

    Yapay zekanın yükselişiyle birlikte işlerini risk altında gören milyonlarca çalışan bulunuyor. Ancak güncel raporlar yapay zekanın işleri değil, maaşları tehdit ettiğini söylüyor.
    Yapay zeka işleri değil “maaşları” tehdit ediyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın yükselişi pek çok çalışan tarafından endişe ile karşılanıyor zira işleri otomatikleştirilebilecek olanlar pozisyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, yapay zekanın hızla benimsenmesi iş kaybından ziyade öncelikle ücretleri düşürebilir. Öte yandan yapay zeka, şu ana kadar özellikle genç ve yüksek vasıflılar için istihdamı yok etmek bir yana yeni istihdam alanları yaratıyor.

    Yapay zeka işleri tehdit etmiyor -şimdilik

    Firmaların yapay zekâya büyük yatırımlar yapması, ekonomistlerin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmasına ve toplum genelinde insanların işlerinin geleceğine dair endişe duymasına yol açıyor. Aynı zamanda, işverenler, normalde işgücü piyasası baskılarını hafifletecek bir durgunluğa rağmen, nitelikli işçi bulmakta zorlanıyor.

    ECB tarafından yayınlanan araştırmada, 16 Avrupa ülkesinden oluşan bir örneklemde, yapay zekaya maruz kalan sektörlerin istihdam payının arttığı, düşük ve orta vasıflı işlerin büyük ölçüde etkilenmediği ve yüksek vasıflı pozisyonların en büyük artışı elde ettiği belirtildi. Bunun yanında araştırmada aynı zamanda yapay zekanın kazançlar üzerinde “nötr ila hafif olumsuz” etkilerinden de bahsedildi ve bunun artabileceği belirtildi.

    Araştırmada bu sonuçların ileride değişebileceğine işaret ediliyor. Zira yapay zeka destekli teknolojiler geliştirilmeye ve benimsenmeye devam ediyor. Bu süreç devam ettikçe yapay zekanın istihdam ve ücretler üzerinde, dolayısıyla da büyüme ve eşitlik üzerindeki etkileri olmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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