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    Continental işten çıkarmalara başlayacak

    Alman otomobil parçaları üreticisi Continental, operasyonlarını düzene sokmak ve pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 2025 yılından itibaren istihdamını azaltmayı düşünüyor.

    Continental işten çıkarmalara başlayacak Tam Boyutta Gör

    Alman otomobil parçaları üreticisi Continental, operasyonlarını düzene sokmak ve pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 2025 yılından itibaren istihdamını azaltmayı düşünüyor.

    Philipp von Hirschheydt liderliğindeki yeniden yapılandırma girişimi, organizasyon içinde "verimliliği ve etkinliği artırmak" için tasarlandı. Continental bu planın yıllık yaklaşık 400 milyon € (427.4 milyon $) tasarruf sağlayacağını öngörüyor. Şirket ayrıca araştırma ve geliştirme operasyonlarının verimliliğini artırmak için başka adımlar atmayı da düşünüyor.

    Bu karar, Continental'in teknolojik yenilik ve verimliliğe giderek daha fazla odaklanan ve hızla gelişen otomotiv endüstrisine uyum sağlama çabasının bir parçası olarak alındı. Yeniden yapılandırma, şirketin küresel otomobil parçaları pazarında lider bir oyuncu olarak konumunu korumak için proaktif bir önlem olarak görülüyor.

    Continental, 4 Aralık'taki sermaye piyasaları gününde bu yeniden yapılandırma planı hakkında kapsamlı bir güncelleme planladı. Paydaşlar ve yatırımcılar, bu değişikliklerin nasıl uygulanacağı ve şirketin işgücü ve gelecek stratejisi üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusunda daha fazla ayrıntı bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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