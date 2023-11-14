Continental işten çıkarmalara başlayacak

Alman otomobil parçaları üreticisi Continental, operasyonlarını düzene sokmak ve pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 2025 yılından itibaren istihdamını azaltmayı düşünüyor.
Philipp von Hirschheydt liderliğindeki yeniden yapılandırma girişimi, organizasyon içinde "verimliliği ve etkinliği artırmak" için tasarlandı. Continental bu planın yıllık yaklaşık 400 milyon € (427.4 milyon $) tasarruf sağlayacağını öngörüyor. Şirket ayrıca araştırma ve geliştirme operasyonlarının verimliliğini artırmak için başka adımlar atmayı da düşünüyor.
Bu karar, Continental'in teknolojik yenilik ve verimliliğe giderek daha fazla odaklanan ve hızla gelişen otomotiv endüstrisine uyum sağlama çabasının bir parçası olarak alındı. Yeniden yapılandırma, şirketin küresel otomobil parçaları pazarında lider bir oyuncu olarak konumunu korumak için proaktif bir önlem olarak görülüyor.
Continental, 4 Aralık'taki sermaye piyasaları gününde bu yeniden yapılandırma planı hakkında kapsamlı bir güncelleme planladı. Paydaşlar ve yatırımcılar, bu değişikliklerin nasıl uygulanacağı ve şirketin işgücü ve gelecek stratejisi üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusunda daha fazla ayrıntı bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.