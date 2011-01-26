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Blackberry Playbook, ilk senesinde 6 milyonluk satış sayısına ulaşabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının önemli firmalarının başında gelen Research In Motion'ın merakla beklenen tablet çözümü Blackberry Playbook, ilk senesinde 6 milyonluk satış sayısına ulaşabilir. RBC Capital Markets GM'in yatırıcımcılar için hazırladığı çalışmaya göre, Wi-Fi destekli modelinin Mart ayı içersinde 399 ile 449 dolar arasındaki bir fiyatla satışa sunulacağı beklenilen Blackberry Playbook'un satış sayısı 2011 yılının sonuna kadar cihazın 4 milyona, ilk 12 aylık dönemdeyse 6 milyona ulaşacak.

Tüketici elektroniği fuarı CES'den sonra 1100 müşteri ile yapılan görüşmeleri esas alan çalışmada, tüketicilerin %6'sı Blackberry Playbook'u satışa sunulduğu an almakta kararlıyken; RBC'nin iPad için yaptığı benzer çalışmada bu oranın %50 dolaylarında olması, Playbook'un kısa vadede iPad kadar hızla yayılmayacağını gösteriyor. Kullanıcıların Blackberry Playbook'a ilgi duymalarını sağlayan alanlar ise cihazın 7 inç boyutunda olması, etkileyici özellikleri, multitasking yetenekleri, hızı, gücü, güvenlik özellikleri ve Blackberry markası olarak şekilleniyor.


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BarGoS 8 yıl
d
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Ak Ejderha 8 yıl
Piyasada sadece iPad olsaydı inanırdım ama bilmem kaç tane firma tablet çıkardı. Pek sanmıyorum.
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Batuist 8 yıl
bana göre insanlar arkasında ki desteğe göre bir ürünü alma kararını veriyorlar.. bakarım kaç uygulama oyun vs. var uygulama mağazasında ve daha ne kadar destek alacak bir cihaz..
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realbrutal 8 yıl
Guzel bir cihazdir belki ama uygulama acisindan sikintili olunca iyi satis rakamlarina ulasacagini sanmiyorum.adamlar birzcik iyi donanim koyunca yuksek sarisa ulasacaklarini saniyolar.apple ipad 2yi cikarinca 100bin satarlarsa dua etsinler:)
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zengier 8 yıl
BB nin telefonlarinda da uygulama yukleme yok, ancak amerikada halen daha 1. sirada. cikartsinlar bakalim, ilginc bir cekisme olacak, sonucu ben de merak ediyorum, ayrica playbook donanim olarak gayet hos bir cihaz.
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darkaura 8 yıl
dogmamis cocuga don bicmek bu olsa gerek
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VoodooRush 8 yıl


Sadece bunu yazıp geçesim geldi ama satsınlar tabi ki. 10 milyon da satsınlar hatta ki piyasa kızışsın.
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zengier 8 yıl

darkaura

dogmamis cocuga don bicmek bu olsa gerek


Amerika BB icin cok ciddi bir pazar. apple ve urunlerinin bir musteri gurubu oldugu gibi, BB nin de bir musteri gurubu var. BB de aynen apple gibi alaninda ozellesen bir firma, hatta apple dan daha cok ozellesen bir firma diyebiliriz.
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