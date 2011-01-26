Teknoloji dünyasının önemli firmalarının başında gelen Research In Motion'ın merakla beklenen tablet çözümü Blackberry Playbook, ilk senesinde 6 milyonluk satış sayısına ulaşabilir. RBC Capital Markets GM'in yatırıcımcılar için hazırladığı çalışmaya göre, Wi-Fi destekli modelinin Mart ayı içersinde 399 ile 449 dolar arasındaki bir fiyatla satışa sunulacağı beklenilen Blackberry Playbook'un satış sayısı 2011 yılının sonuna kadar cihazın 4 milyona, ilk 12 aylık dönemdeyse 6 milyona ulaşacak.
Tüketici elektroniği fuarı CES'den sonra 1100 müşteri ile yapılan görüşmeleri esas alan çalışmada, tüketicilerin %6'sı Blackberry Playbook'u satışa sunulduğu an almakta kararlıyken; RBC'nin iPad için yaptığı benzer çalışmada bu oranın %50 dolaylarında olması, Playbook'un kısa vadede iPad kadar hızla yayılmayacağını gösteriyor. Kullanıcıların Blackberry Playbook'a ilgi duymalarını sağlayan alanlar ise cihazın 7 inç boyutunda olması, etkileyici özellikleri, multitasking yetenekleri, hızı, gücü, güvenlik özellikleri ve Blackberry markası olarak şekilleniyor.
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Sadece bunu yazıp geçesim geldi ama satsınlar tabi ki. 10 milyon da satsınlar hatta ki piyasa kızışsın.
Amerika BB icin cok ciddi bir pazar. apple ve urunlerinin bir musteri gurubu oldugu gibi, BB nin de bir musteri gurubu var. BB de aynen apple gibi alaninda ozellesen bir firma, hatta apple dan daha cok ozellesen bir firma diyebiliriz.