Teknoloji dünyasının önemli firmalarının başında gelen Research In Motion'ın merakla beklenen tablet çözümü Blackberry Playbook, ilk senesinde 6 milyonluk satış sayısına ulaşabilir. RBC Capital Markets GM'in yatırıcımcılar için hazırladığı çalışmaya göre, Wi-Fi destekli modelinin Mart ayı içersinde 399 ile 449 dolar arasındaki bir fiyatla satışa sunulacağı beklenilen Blackberry Playbook'un satış sayısı 2011 yılının sonuna kadar cihazın 4 milyona, ilk 12 aylık dönemdeyse 6 milyona ulaşacak.

Tüketici elektroniği fuarı CES'den sonra 1100 müşteri ile yapılan görüşmeleri esas alan çalışmada, tüketicilerin %6'sı Blackberry Playbook'u satışa sunulduğu an almakta kararlıyken; RBC'nin iPad için yaptığı benzer çalışmada bu oranın %50 dolaylarında olması, Playbook'un kısa vadede iPad kadar hızla yayılmayacağını gösteriyor. Kullanıcıların Blackberry Playbook'a ilgi duymalarını sağlayan alanlar ise cihazın 7 inç boyutunda olması, etkileyici özellikleri, multitasking yetenekleri, hızı, gücü, güvenlik özellikleri ve Blackberry markası olarak şekilleniyor.