Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı

8 yıl
7,1b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Research In Motion, gerek kendisi gerekse de pazar için önemli bir kilometre taşı olan Blackberry Playbook'u geride bıraktığımız Nisan ayının 2.yarısı içersinde satışa sundu. Resmi satış sayıları açıklanmış değil ancak ilk tahmimlere göre RIM, beklentisinin üzerinde bir satış sayısına ulaşmış durumda. Hatta bu sebeple RIM'in 4.Nesil destekli Blackberry Playbook'un satışa sunulma tarihini öne çekebileceği konuşuluyor.

Şimdiye kadar sürekli dışardan gördüğümüz Blackberry Playbook'un içi nasıl ? Her zamanki gibi bu sorumuza cevap iFixit'den geliyor. Ancak iFixit'in çalışmasına geçmeden önce Playbook'un öne çıkan özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Blackberry Playbook, gücünü 1 GHz frekansında çalışan TI OMAP 4430 çift çekirdekli işlemcisinden alıyor ve üzerinde 1GB'lık bellek bulunduruyor. 7 inçlik kapasitif ekranında 1024x600 piksellik çözünürlük (diğer bir deyişle 170 ppi) görüntü sunan cihaz önde 3MP ve arkada 5MP olmak üzere iki kameraya sahip. Cihazın işletim sistemi ise RIM'in bir süre önce bünyesine kattığı QNX imzası taşıyor. Bu bir paragraflık kısa hatırlatmadan sonra iFixit'in çalışmasına yavaş yavaş giriş yapalım;

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Playbook'un arka yüzeyi kauçuğu andıran yumuşak, elde rahatsızlığa neden olmayan maddeden yapılmış. Ön yüzeyi tamamen cam olan cihazın çevresindeyse metal çerçeve kullanılmış.Cihazın alt yüzeyinde ise dizüstü Mac'lerdeki MagSafe'i andıran manyetik dock girişine yer verilirken; ön kameranın hemen yanında ise durum LED'ine yer verildiği görülüyor.

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Blackberry Playbook, üzerinde 20 Wh'lik diğer bir deyişle 72 kJ'lük bataryaya bulunduruyor. Bu kapasite, iPad 2'nin 25 Wh'lik, Motorola Xoom'un 24 Wh'lik bataryalarını göz önüne aldığımızda düşük kalsa bile, incelemelerde Playbook'un batarya ömrünün yeterince başarılı olduğu belirtiliyor.

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

İşte herşeyin gerçekleştiği alan; Blackberry Playbook'un anakartı

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Karşımızda Playbook'un anakartının ön yüzü görünüyor. Renkli çerçevelerle belirtilen bileşenler şöyle;

  • Kırmızı: Elpida imzası taşıyan B8064B2PB-8D-F kodlu 1GB'lık DRAM ve TI OMAP4430 1GHz'lik çift çekirdekli işlemci
  • Turuncu: SanDisk'in SDIN5C2-16G kodlu 16GB'lık Nand Flash Belleği
  • Sarı: Güç yönetimi için Texas Instruments TWL6030 Power Management
  • Turkuaz: 5MP'lık mobil görüntü işleme birimi STMicroelectronics XTV0987
  • Mavi: Wolfson WM8994E ses kodlayıcısı
  • Mor: Texas Instruments WL1283 GPS/WLAN/Bluetooth/FM yongası
  • Siyah: TriQuint Semiconductor TQP6M9002 802.11a/b/g/n + BT front-end modülü
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Anakartın arka yüzeyinde yer alan önemli bileşenler ise şunlar;

  • Kırmızı: Texas Instruments LMV339 Quad General Purpose düşük voltaj karşılaştırıcısı
  • Turuncu: Texas Instruments SN74AVCH4T245 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver
  • Turkuaz: Bosch Sensortec BMA150 Digital 3 eksenli ivmeölçer
  • Mavi: Invensense MPU-3050 3 eksenli jiroskop sensörü
  • Mor: Yüksek verimli Texas Instruments PS63020 Single Inductor Buck-Boost Converter 
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Cihazın sağında ve solunda olmak üzere iki ana hoparlör yuvası bulunuyor. Bunlar da kendi içersinde 2 şer adet hoparlör barındırıyor. Playbook, stereo ses desteğini de bu 4 hoparlöre borçlu. Yukarıdaki ilk görselde cihazın sağında yer alan iki adet hoparlör görülürken; aşağıdaki ilk görselde ise sağdaki hoparlör yuvası görünüyor;

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Orta panel kaldırılıyor !

RIM, taşınabilir cihazlarda en çok hasarın meydana geldiği ön panel- LCD paneline ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla; batarya, sol hoparlörler ve antenlerin yer aldığı orta paneli rahatça çıkartılabilir olarak tasarlamış. Fakat bu iyimser tasarım düşüncesinin aksine cihazın ön kamerası, arka kamerası ve üst tuşlar tek bir parça (alltaki ilk 3 görsel) olarak monte edilmiş. Bu da, bu 3'lüden herhangi bir birinin sorun çıkarması halinde, hepsinin değişmesi; yani masraflı bir değişim anlamına geliyor.

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Gelelim Playbook'un 7 inçlik LCD paneline. Cihazın LCD paneli birkaç destek vidasının sökülmesiyle birlikte yerinden rahatlıkla çıkartılabiliyor. Paneli saran metal çerçeve ise güçlü bir o kadar da hafif olan Magnezyum'dan imal edilmiş. Cihaza dokunmatik özellik kazandıran dokunmatik ekran kontrolörü ise Cypress imzası taşıyor.

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör
Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Cypress CY8CTMA3 Multi-Touch All-Point TrueTouch kapasitif ekran kontrolörü

Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı
Tam Boyutta Gör

Çalışmanın sonucu; Bütün parçaları ile Blackberry Playbook karşımızda duruyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Peki 1 gb rami yarıne 2 veya 4 gb takarsak desdeklermi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zenmavi 6 yıl
Bu tablete gereksiz bir tablet diyen arkadaslarin playbook kullanmadigina eminim. 3 aydir 32 gb'lik modelini BB tel ile kullaniyorum ve cok memnunum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jv96 6 yıl
cagrimir
dizi sitelerindeki flash incelemem.

flash streamler nasil? nba yada CL maclari izlemek istiyorum. nexus 7 alacaktim ama onda da android 4.2 de flash stabil calismiyormus galiba.
tesekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Selamlar
elimde bir playbook var ve sarj dan dolayi acilmiyor, sarj problemi ile ilgili butun denemeleri yaptim hicbir sonuc alamadim son olarak batarya degistirmeyi dusunuyorum, ama hic biryerde bulamadim bilgisi olan varsa lutfen beni bilgilendirebilirmi
tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl
cagrimir
dizi sitelerindeki flash incelemem.

süpersin dostum. banada ayın 10 unda geliyor detaylı inceleme videoları koyucam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARKU 8 yıl
Turkiyede satisi varmi bunun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zogg 8 yıl
Bi arkadaş da feda edip ipad 2 nin içini açsa ah ah.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnginBERK 8 yıl
çok güzel bir ürün olduğu düşüncesindeyim.
hemen alımını yaptım, gelince deneyimlerimi paylaşacağım.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gduman 8 yıl

EnginBERK
çok güzel bir ürün olduğu düşüncesindeyim.
hemen alımını yaptım, gelince deneyimlerimi paylaşacağım.



Demekki gold cihazi en pahali fiyattan satmak icin hazirliklara basladi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektrox 8 yıl
süper bir inceleme sadece özellik ve performans değil bunun gibi iç bileşenler incelemeleri çok ilgimizi çekiyor teşekkürler DH
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl
Hep merak ediyorum acaba bu ürünleri tekrar toplayabiliyorlar mı kendileri yoksa servise yollayıp mı toplatıyorlar gerçi gerekli araç gereçle dağıttıkları gibi toplayabilirler gibime geliyor ama tekrar kasaya sığması zor olabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Şu cihazların 3/2 sini pilleri kaplıyor pilleri küçültseler çok iyi olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 8 yıl

fuckulteli

Hep merak ediyorum acaba bu ürünleri tekrar toplayabiliyorlar mı kendileri yoksa servise yollayıp mı toplatıyorlar gerçi gerekli araç gereçle dağıttıkları gibi toplayabilirler gibime geliyor ama tekrar kasaya sığması zor olabilir..

Toplarlar bence.Uzman kişilerdir onlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaSaTuRa. 8 yıl

fuckulteli

Hep merak ediyorum acaba bu ürünleri tekrar toplayabiliyorlar mı kendileri yoksa servise yollayıp mı toplatıyorlar gerçi gerekli araç gereçle dağıttıkları gibi toplayabilirler gibime geliyor ama tekrar kasaya sığması zor olabilir..



bu açanlar genelde o servislerden bu konuda daha bilgili olduklarından toplamak sorun olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nz9 8 yıl
Merak eden varmıydı bilmıyorum ama ginede sagolun bu paylaşım için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7077 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim