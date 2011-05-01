Blackberry Playbook parçalarına ayrıldı

Research In Motion, gerek kendisi gerekse de pazar için önemli bir kilometre taşı olan Blackberry Playbook'u geride bıraktığımız Nisan ayının 2.yarısı içersinde satışa sundu. Resmi satış sayıları açıklanmış değil ancak ilk tahmimlere göre RIM, beklentisinin üzerinde bir satış sayısına ulaşmış durumda. Hatta bu sebeple RIM'in 4.Nesil destekli Blackberry Playbook'un satışa sunulma tarihini öne çekebileceği konuşuluyor.

Şimdiye kadar sürekli dışardan gördüğümüz Blackberry Playbook'un içi nasıl ? Her zamanki gibi bu sorumuza cevap iFixit'den geliyor. Ancak iFixit'in çalışmasına geçmeden önce Playbook'un öne çıkan özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Blackberry Playbook, gücünü 1 GHz frekansında çalışan TI OMAP 4430 çift çekirdekli işlemcisinden alıyor ve üzerinde 1GB'lık bellek bulunduruyor. 7 inçlik kapasitif ekranında 1024x600 piksellik çözünürlük (diğer bir deyişle 170 ppi) görüntü sunan cihaz önde 3MP ve arkada 5MP olmak üzere iki kameraya sahip. Cihazın işletim sistemi ise RIM'in bir süre önce bünyesine kattığı QNX imzası taşıyor. Bu bir paragraflık kısa hatırlatmadan sonra iFixit'in çalışmasına yavaş yavaş giriş yapalım;

Playbook'un arka yüzeyi kauçuğu andıran yumuşak, elde rahatsızlığa neden olmayan maddeden yapılmış. Ön yüzeyi tamamen cam olan cihazın çevresindeyse metal çerçeve kullanılmış.Cihazın alt yüzeyinde ise dizüstü Mac'lerdeki MagSafe'i andıran manyetik dock girişine yer verilirken; ön kameranın hemen yanında ise durum LED'ine yer verildiği görülüyor.

Blackberry Playbook, üzerinde 20 Wh'lik diğer bir deyişle 72 kJ'lük bataryaya bulunduruyor. Bu kapasite, iPad 2'nin 25 Wh'lik, Motorola Xoom'un 24 Wh'lik bataryalarını göz önüne aldığımızda düşük kalsa bile, incelemelerde Playbook'un batarya ömrünün yeterince başarılı olduğu belirtiliyor.

İşte herşeyin gerçekleştiği alan; Blackberry Playbook'un anakartı

Karşımızda Playbook'un anakartının ön yüzü görünüyor. Renkli çerçevelerle belirtilen bileşenler şöyle;

Kırmızı: Elpida imzası taşıyan B8064B2PB-8D-F kodlu 1GB'lık DRAM ve TI OMAP4430 1GHz'lik çift çekirdekli işlemci

Turuncu: SanDisk'in SDIN5C2-16G kodlu 16GB'lık Nand Flash Belleği

Sarı: Güç yönetimi için Texas Instruments TWL6030 Power Management

Turkuaz: 5MP'lık mobil görüntü işleme birimi STMicroelectronics XTV0987

Mavi: Wolfson WM8994E ses kodlayıcısı

Mor: Texas Instruments WL1283 GPS/WLAN/Bluetooth/FM yongası

Siyah: TriQuint Semiconductor TQP6M9002 802.11a/b/g/n + BT front-end modülü

Anakartın arka yüzeyinde yer alan önemli bileşenler ise şunlar;

Kırmızı: Texas Instruments LMV339 Quad General Purpose düşük voltaj karşılaştırıcısı

Turuncu: Texas Instruments SN74AVCH4T245 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver

Turkuaz: Bosch Sensortec BMA150 Digital 3 eksenli ivmeölçer

Mavi: Invensense MPU-3050 3 eksenli jiroskop sensörü

Mor: Yüksek verimli Texas Instruments PS63020 Single Inductor Buck-Boost Converter

Cihazın sağında ve solunda olmak üzere iki ana hoparlör yuvası bulunuyor. Bunlar da kendi içersinde 2 şer adet hoparlör barındırıyor. Playbook, stereo ses desteğini de bu 4 hoparlöre borçlu. Yukarıdaki ilk görselde cihazın sağında yer alan iki adet hoparlör görülürken; aşağıdaki ilk görselde ise sağdaki hoparlör yuvası görünüyor;

Orta panel kaldırılıyor !

RIM, taşınabilir cihazlarda en çok hasarın meydana geldiği ön panel- LCD paneline ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla; batarya, sol hoparlörler ve antenlerin yer aldığı orta paneli rahatça çıkartılabilir olarak tasarlamış. Fakat bu iyimser tasarım düşüncesinin aksine cihazın ön kamerası, arka kamerası ve üst tuşlar tek bir parça (alltaki ilk 3 görsel) olarak monte edilmiş. Bu da, bu 3'lüden herhangi bir birinin sorun çıkarması halinde, hepsinin değişmesi; yani masraflı bir değişim anlamına geliyor.

Gelelim Playbook'un 7 inçlik LCD paneline. Cihazın LCD paneli birkaç destek vidasının sökülmesiyle birlikte yerinden rahatlıkla çıkartılabiliyor. Paneli saran metal çerçeve ise güçlü bir o kadar da hafif olan Magnezyum'dan imal edilmiş. Cihaza dokunmatik özellik kazandıran dokunmatik ekran kontrolörü ise Cypress imzası taşıyor.

Cypress CY8CTMA3 Multi-Touch All-Point TrueTouch kapasitif ekran kontrolörü

Çalışmanın sonucu; Bütün parçaları ile Blackberry Playbook karşımızda duruyor.