GREEN CARD nedir, 2023 başvurular ne zaman? Sonuç tarihleri, şartlar ve form doldurma

- Greencard nedir, ne işe yarar 🟩
- Green card başvuru tarihleri ne zaman 📅
- Green card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir 🔍
- Green card başvuru şartları nelerdir ✅
- Pasaport şart mı, yaş sınırı var mı 🛂
- Fotoğraf ölçüleri nasıl olmalı 📷
- Green card başvurusu nasıl, nereden yapılır 🌐
- Green card başvuru ücreti var mı 💲
- Green card başvuru formu nasıl doldurulur ✍🏻
- Green card çıktıktan sonra yapılması gerekenler 🤗
- Greencard mülakatı için gerekli belgeler 📄
- DV Program (DV Lottery) nedir 🎟️
- Yorumlar
Amerika'da yaşamak, çalışmak, eğitim görmek çoğu kişinin en büyük hayalleri arasında. Özellikle ABD'de yaşamak isteyenler her yıl Greencard çekilişlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2023 green card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? DV Program 2025 (DV-2025) başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Green card sonuç nereden öğrenilir? Süreç hakkında tüm merak edilenler burada.
Greencard nedir, ne işe yarar 🟩
Greencard çekilişi ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından düzenlenir. Yeni Green Card adayına ilk başta başvuru sahibi veya yararlanıcı adı verilir. Yeşil kartın yasal sahiplerine yasal daimi ikamet eden kişiler veya LPR de denir. Başarılı Green Card başvuru sürecinin ardından kişilerin çalışacakları ve ikamet edecekleri yeri özgürce seçmelerine, ülkeye kolayca girip çıkmalarına, Amerika’da daha uygun fiyatlarla eğitim görmelerine ve bir süre sonra başka avantajlar elde etmelerine olanak tanır.
Green card başvuru tarihleri ne zaman 📅
Green card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir 🔍
Peki, Greencard çıktığını nasıl anlarız? Green Card kazanınca ekranda “You have been randomly selected…” şeklinde başlayan bir yazı yazar. Ekranda isminizin yazılı olduğu barkodlu uzun bir mektup görüyorsanız ABD Yeşil Kart çekilişini kazanmışsınız demektir.
Green card başvuru şartları nelerdir ✅
- Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
- Son 5 yıl içinde belli bir eğitim, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak
- Ülkenin Amerikan hükûmetince green card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması
- 18 yaşından büyük olmak
Pasaport şart mı, yaş sınırı var mı 🛂
2023 Green card başvuru şartları arasında pasaport yok. Pasaport şartı artık aranmıyor. Ancak, greencard başvuru yaş sınırı bulunmaktadır. Green Card çekilişine başvurmak için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir. 18 yaş altı kişiler de ebeveynlerinin kontrolünde başvuru yapabilir.
Fotoğraf ölçüleri nasıl olmalı 📷
Bir diğer merak edilen husus; Green card başvuru için fotoğraf nasıl olmalı? Greencard başvuru fotoğraf özellikleri şu şekilde olmalıdır: Son 6 ay içinde çekilmiş tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafın boyutları 51mm x 51mm olmalıdır. Fotoğrafın boyutu 240kB'ı aşmamalıdır. Fotoğrafın çözünürlüğü en düşük 600x600 olmalıdır. Fotoğrafın arka fonu beyaz olmalıdır. Fotoğrafta gözlük ve başka aksesuar takılmamalıdır. Fotoğraf çerçevesiz olmalıdır. Görünümü değiştirecek makyaj yapılmamalıdır.
Green card başvurusu nasıl, nereden yapılır 🌐
Green card başvuru ücreti var mı 💲
Green card başvuru formu nasıl doldurulur ✍🏻
- Greencard başvuru sitesine girin.
- Adınızı Türkçe karakter içermeyecek şekilde girin.
- Başka isminiz yoksa “No Middle Name” kutucuğunu işaretleyin.
- Tarihi Ay/Gün/Yıl biçiminde girin.
- Enter Birth City kısmına doğum yerinizi yazın.
- Adres kısmını doğru girin.
- Fotoğraf yüklerken adının Türkçe karakter içermediğinden emin olun.
- Fotoğraf çözünürlüğü 600x600 ve .jpg formatında olmalı, boyutu 240kB’ı geçmemelidir.
- Güncel e-posta adresinizi girin. (Doğrulama kodu gönderiliyor)
- Eğitim seviyenizi girin.
- Evlilik durumunuzu girin.
- Çocuk bilgisi alanına 21 yaş altı çocuğunuz varsa bilgilerini girin.
- Eşinizin de bilgilerini girin.
- Tüm bilgileri girip son kontrolleri yapın.
- Submit butonuna tıklayarak Greencard başvurunuzu tamamlayın.
Green card çıktıktan sonra yapılması gerekenler 🤗
Öncelikle, ABD hükümetinin belirlediği şartları karşılıyor musunuz? Lise ve dengi eğitim seviyesine veya en az 2 yıl nitelikli iş deneyimine sahip olmanız temel şart. İkinci olarak, aile üyelerinizi de ekleyerek DS-260 Göçmen Vize Elektronik Başvuru formunu doldurmalısınız. Dosya numaranızı (DV Case Number) forma eklemeyi kesinlikle unutmayın. Bu, size aile üyelerinizin bilgilerini online olarak güncelleme imkanı verecek.
Sonraki aşama; mülakat. Mülakata girmeden önce size gönderilen bildirimdeki kurallar ve gerekliliklere uyduğunuzdan emin olun. Planlanan tarihte konsoloslukta bulunmanız önemlidir. Eğer mülakata katılamayacaksanız bildirmeli ve randevu tarihini değiştirmelisiniz. Mülakatta konsolosluk görevlisi siz ve ailenizle görüşüp göçmen vizesi almaya uygunluğunuza karar verecek. Mülakatı tamamladıktan sonra birtakım süreçlerden geçeceksiniz. Bunlar;
- Vizeniz onaylanıp pasaportunuza işlenecek.
- CBP (Gümrük ve Sınır Koruma) yetkililerin açacağı mühürlü göçmenlik paketi verilecek.
- Vize son geçerlilik tarihinden önce ABD’ye gitmiş olmanız gerekiyor.
- Amerika’ya gitmeden önce ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine ödeme yapmanız gerekiyor.
Greencard mülakatı için gerekli belgeler 📄
- Pasaport
- Pasaport teslim alma yeri kaydı
- Sağlık raporu
- Diploma aslı ve fotokopisi
- İş deneyimi ile ilgili belgeler (Lise mezunu değilse)
- Evlilik cüzdanı
- Mali belgeler
- Askerlik belgesi
- Fotoğraf
Peki, Green card çıktıktan sonra Amerika’da yaşamak zorunda mıyım? Green Card’a sahip kişinin Amerika’da yaşaması zorunlu değildir. Sürekli oturum izniniz varsa Amerika dışına kısa süreliğine çıkabilirsiniz. Ancak, green card aldıktan sonra sizden Amerika’yı birincil yerleşim yeri olarak benimseniz beklenir. Bunun aksi tespit edilirse göçmenlik statünüzü kaybedersiniz. Aslında 1 yıldan fazla süreli Amerika dışına çıkıp çıkmadığınıza bakılır. 1 yıldan uzun süreli olarak ülke dışına çıkacaksanız oturum izninizi kaybetmemek için ayrılmadan önce Form I-131 Yeniden Giriş İzini Başvuru formunu doldurmanız gerekir.
Green Card çıktıktan sonra ne kadar sürede gidilir, hemen gitmek gerekir mi? hususu da merak ediliyor. Green Card hakkını elde ettikten sonra Amerika’da yaşamak zorunda değilsiniz. Ancak, hakkınızı kaybetmemek için kartı almanızdan sonraki 6 ay içinde ABD’ye giriş yapmanız gerekmektedir.
Green Card çıktıktan sonra iş bulmak hususu da çok merak ediliyor. Nasıl iş bulabilirim diyenler için; Green Card ile sosyal güvenlik numarası alma hakkı kazanırsınız. Bu hakla Amerika’da ister özel sektörde ister devlet kurumlarında çalışma imkanı elde etmiş olursunuz. Dilediğiniz bir işte çalışabileceğiniz gibi kendi işinizi de kurabilirsiniz.
DV Program (DV Lottery) nedir 🎟️
DV Lottery olarak da adlandırılan çekiliş, Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmekte, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA) kapsamında yürütülmektedir. Yılda 55.000 göçmen vizesi sunulmakta ve başvuru sahiplerini son 5 yılda göçmen sayısının az olduğu ülkelerden seçerek Amerika'daki göçmen nüfusunu çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Her yıl green card çekilişine 11 milyondan fazla kişi başvurmaktadır.
Birçok aldatıcı kurum, başvuru sahiplerinden ücret talep etmektedir veya green card kazanma şanslarını artıracaklarını iddia etmektedir. Ancak gerçekte çekilişe başvurmanın tek yolu, Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki giriş formunu ücretsiz doldurmaktır. Başvuru sahipleri rastgele seçilir ve yalnızca çekilişte seçilenlerin sürecin devam etmesi için ücret ödemesi gerekir.
Amerika'da kalıcı olarak yaşamak ve çalışmak için gerekli olan Green Card nasıl alınır, başvuru şartları neler? 2023 Greencard başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm bu soruların yanıtı burada.Kaynakça https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/dv-2025-instructions-translations/DV-2025-Instructions.pdf https://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Fil_Kart_(Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri) Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.