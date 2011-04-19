Blackberry Playbook, sonunda satışa sunuldu

Beklenen gün geldi ve RIM'in gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerin uzun süredir beklediği tableti Blackberry Playbook sonunda raflardaki yerini aldı.

16, 32 64GB olmak üzere üç farklı seçeneği bulunan ve fiyatları sırasıyla 499 dolar, 599 dolar ve 699 dolar olarak belirlenen Blackberry Playbook, şimdilik sadece Wi-Fi desteği sunarken; önümüzdeki aylarda 3. ve 4.Nesil iletişim ağlarına da destek veren modeli raflardaki yerini alacak.

Teknoloji severler, Blackberry Playbook'u RIM'in yanı sıra Best Buy, Office Depot, OfficeMax ve Staples'dan da tedarik edebilirler.

Blackberry Playbook'un teknik özelliklerinin de yer aldığı detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.