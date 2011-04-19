Blackberry Playbook, sonunda satışa sunuldu

Haber Editörü
Beklenen gün geldi ve RIM'in gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerin uzun süredir beklediği tableti Blackberry Playbook sonunda raflardaki yerini aldı.
16, 32 64GB olmak üzere üç farklı seçeneği bulunan ve fiyatları sırasıyla 499 dolar, 599 dolar ve 699 dolar olarak belirlenen Blackberry Playbook, şimdilik sadece Wi-Fi desteği sunarken; önümüzdeki aylarda 3. ve 4.Nesil iletişim ağlarına da destek veren modeli raflardaki yerini alacak.
Teknoloji severler, Blackberry Playbook'u RIM'in yanı sıra Best Buy, Office Depot, OfficeMax ve Staples'dan da tedarik edebilirler.
Blackberry Playbook'un teknik özelliklerinin de yer aldığı detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
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Daha once bold kullandim, blackberry cihazlarin kalitesini bilirim. Fakat sadece uygulama sayisindaki azlik bile playbook'u secmemek icin bir neden. Tabi, siz bunun eksikligini hissetmiyorsaniz guzel gunlerde kullanin cihazinizi.
bir bold sahibi olarak, bu aletin çıktığını bile az önce burada öğrenmekten dolayı uyandım açılcası :D
ben de ipad2 ya da samsung galaxy düşünüyordum ama bunu görünce az daha bekleyeyim dedim...
@flayzeraynx
inceleme ve unboxing bekliyoruz.
cihaz cok cici, 7" nerdeyse cebinize sigacak boyutta. tasima cantasinin icinden cikarmak azcik zahmetli. iphone 4'umu wifi hotspot yaparak ilk acilista guncelleme yaptirdim. 287mb'lik bir dosya indi, restart etti ve kuruldu. gunvellemelerde ipad gibi itunes'a bagimli olmadan bu islemi yapmasi cok guzel... ekrani sahane! renkler muthis, 720p videoyu (tam formatini bilmiyorum, icinde yuklu gelen video) rahatca oynatiyor. sesi gayet guclu.. yutube izlerken eger video'da ozellik varsa youtube HD (720p) olarak oynatiyor)... kamerasi ipad ve iphone'undan daha yuksek kontrasta sahip. kafamin ustundeki floresan'i patlatmadan ikimizi de ayni kare icinde gayet guzel gosterebiliyor. multitasking cok ama cok basarili.. ayni anda hd video izlerken multitasking penceresinde oynatirken baska bir bolume gecebiliyorsunuz. ekran kenarlarinin da multitouch olmasi cok basarili bir ozellik. nerdeyse hicbiryerde tus yok,... yukarida ses ve acma kapama tuslari var sadece.. hersey ekran uzerinden hallediliyor. su ana kadar hicbir kasilma yasamadim. acik programlari kapamak da cok kolay. menuler su sekilde: parmagi cihazin altindan yukari surukleyince ana menu ve multitasking pencereleri, yukaridan asagiya surukleyince de programa ait menuler ortaya cikiyor. cidden gecisler konusunda cok basarili buldum...
tek sorun su anda halihazirda bir mail client yok icerisinde.. herseyi web uzerinden yapiyorsunuz ama web performansini da cok sevdim. flash sitelerde de kasilma yok. sadece iphone veya ipad'de cihazlari acmak cok kolaydir, home tusuna basarsiniz ekran onunuze gelir. bu cihazda cihazi tek elinizle tutup yukaridaki kucucuk acma dugmesine iyice bastirmak zorundasiniz o biraz rahatsiz etti beni.
ayarlar bolumunde ekrani performansa ya da guve gore ayarlayabiliyorsunuz. yani battery'deyken parlaiklik ve standby time su sekilde olsun, pil'deyken soyle olsun gibi...
HDMI cikisini test etme sansim su anda ne yazik ki yok, sanirim ozel kablo falan almak gerekiyor bilemiyorum...
wifi ya da usb uzerinden dosya paylasimi ozelligi mevcut
unutmadan, kamera aplikasyonunda otomatik ya da spor modu var.. spor modunda kaliteyi az daha dusurup shutter speed'i ve iso'yu arttiriyor boylece dusuk isikta bile bulanik olmayan goruntuler elde edilebilir.
evet 720p/1080p video kaydi yapabiliyor..
ekranin gorus acisi cok feci sekilde guzel... 90 derece aciyla baksaniz da ayni, 130 derece aciyla baksaniz da ayni.. ipad ve iphone'da cihaza capraz (nerdeyse 45 derece) baktiginizda ekrani cok detayli goremezsiniz.. ozellikle filmlerde cok rahatsiz edici bir durumdur
NFS oynuyordum, ekranin altindan parmagimi yukari kaydirip ana ekrana ve multitasking ekranindayken oyunu oynamaya devam edebiliyorum :)
simdilik bu kadar..