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Blackview dayanıklı telefon tanımına yeni bir yorum getiriyor

Blackview BV9800 modeli Helio P90 yonga seti, optik yakınlaştırma yapan üçlü kamera kombinasyonu ve büyük bataryası ile dayanıklılık kavramına yeni bir yorum getiriyor.
2 ay
3,3b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Çinli akıllı telefon üreticisi Blackview ismini sıkça duymaya başladı. Lazer projeksiyon entegreli akıllı telefon modelinden sonra MWC 2019 fuarında da iddialı özelliklere sahip dayanıklılık odaklı bir akıllı telefon duyurdu.

Blackview BV9800 özellikleri

Blackview BV9800 modeli dayanıklılık odaklı akıllı telefon tanımını baştan aşağı değiştiriyor. Yonga seti, kamera kombinasyonu, batarya kapasitesi daha önce bu sınıfta görmediğimiz seviyelerde.

Blackview BV9800 modelinde 6.3 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. V çentikli ekran görünümü güzelleştirirken kalınlığa pek etki etmiyor zira bu tür bir telefonda ekran çerçevesi haliyle kalın oluyor. Telefonda MIL-STD-810G ve IP69K dayanıklılık sertifikaları yer alıyor. Böylece düşmelere, darbelere ve basınçlı su sıkmalarına karşı dayanıklılık sunuyor.

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2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden alışan Helio P90 yonga seti telefonun performansını üst sıralara taşıyor. 6GB RAM yanında 128GB depolama kapasitesi arttırılamıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör üst seviye fotoğraflara imza atıyor. Yanında 12MP çözünürlüğünde sensör derinlik verileri toplarken 16MP çözünürlüğündeki üçüncü sensör optik yakınlaştırma yapıyor. Dayanıklılık odaklı telefonlarda optik yakınlaştırma bir ilk olacak. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Telefonda 6580mAh kapasiteli bir batarya var ve iki günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj ile kablo arama derdiniz de ortadan kalkıyor. Blackview BV9800 için henüz bir fiyat açıklanmadı.


https://www.gizmochina.com/2019/03/02/blackview-showcases-new-bv9800-rugged-phone-and-max-1-projector-smartphone-at-mwc-2019/ Yorum Yaz
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mert1907 2 ay en beğenilen
Böyle bir tasarım da çentik olması çok saçma.
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hazarRS 2 ay
sırf çentik koymuş olmak için çentik koymak...
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scorpion20 2 ay
dayanıklılık odaklı
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hazarRS 2 ay
sırf çentik koymuş olmak için çentik koymak...
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sreylare 2 ay
O işlemci olmamış. Fiyat da ucuz olmayacaktır ama sınıfına göre konulan kamera paketine hayran kaldım. Sony Xperia 1'de bile yok o sensör. G8'de 4k60fps var Sony'de gene yok. Ne yapmaya çalışıyorlarsa artık, sonra gelip Sony'e laf ettiniz derler.
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İtalyada ilticacı 2 ay
Note9 da var 4k 60 fps
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mert1907 2 ay en beğenilen
Böyle bir tasarım da çentik olması çok saçma.
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the_dedektif 2 ay mert1907
Çentik firmaların mecbur kaldıkları bir durumdan çıkıp bir moda haline geldi.
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