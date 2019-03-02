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Twitch ödüllü bir karaoke yarışması başlattı

Sesine güvenenler için Twitch platformu bir karaoke yarışması başlattı. 5 Mart tarihine kadar sürecek olan başvurularda karaoke çalışmanızı kaydederek yollamanız gerekiyor.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun yayıncılığı alanında hızlı yükselerek dikkat çeken ve sonrasında Amazon çatısı altına giren Twitch platformu yakın zamanda karaoke konseptine de el atmayı planlıyor. Twitch Sings adındaki yeni platform önemli bir yarışma ile başlıyor.

Twitch Sings: Stream Star neler sunuyor?

Twitch geçtiğimiz yıl bu yarışmanın duyurusunu yapmıştı. Twitch Sings: Stream Star adındaki etkinlik firmanın şarkı söyleme tabanlı ilk yarışması olacak. Kayıtları başlayan yarışmaya başvurular kısa süre sonra bitecek.

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Twitch Sings: Stream Star yarışmasında kullanıcıların tek başlarına ve bir izleyici kitlesine karaoke yapmaları gerekiyor. Düet formatı bu yarışmaya uygun değil. Kullanıcıların yaptıkları kayıtları 5 Mart tarihine kadar siteye yüklemeleri gerekiyor.

Yapılacak elemelerden sonra 8 yarı finalist jüri karşısında kozlarını paylaşacak ve 4 finalist belirlenecek. Finalistler TwitchCon Europe Berlin etkinliğinde sahne alacak ve kazanan 20 bin dolarlık ödüle hak kazanacak. Ayrıca Twitch Sings içerisindeki avatarlardan birisine de hayat verecek.

Twitch Sings platformu geniş bir amatör veya profesyonel şarkıcı kitlesini birleştirmeyi amaçlıyor. Karaoke parçaları takip etmek, istendiğinde eşlik etmek, meydan okumak veya şarkı istemek bu platformun özellikleri arasında olacak.


 

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DH Misafiri 2 ay
Başlıkta twitchten sonra virgül koyarsanız çok daha anlaşılır olacağını inanıyorum.
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