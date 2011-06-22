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Bloomberg: Daha güçlü 5.Nesil iPhone, Eylül ayında satışa sunulacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,9b
1
16
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Dün gelen Apple'ın iPhone 5'de radikal değişikliklerin altına imza atacağı yönündeki iddianın arkasından dünya basınının önemli isimlerinden Bloomberg de 5.Nesil iPhone'la ilgili olarak "konuyla bağlantılı" kaynaklarında aldığı bilgileri paylaştı.

iPhone 5'in kesin gözüyle bakılan özelliklerinden A5 işlemci ve daha yetenekli 8 megapiksellik kamera, Bloomberg'in kaynaklarınca da dillendirilirken; dünkü çıkan tasarım değişikliği yönündeki haberlerin aksine, yeni iPhone'un iPhone 4'le benzer çizgilere sahip olacağı iddia edildi. Cihazın satışa sunulma tarihiyle ilgili olarak ise Bloomberg'in kaynakları, iPhone 5'in Eylül ayında satışa sunulacağını belirtti.

5.Nesil iPhone'un yanı sıra, Bloomberg'in "konuyla bağlantılı" kaynakları Apple'ın mevcut iPad'lerden 1-3 kat daha fazla piksel sahip yüksek çözünürlüklü iPad'i test ettiğini; ayrıca gelişmekte olan ülkelerde daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla iPhone 4 ile benzer kalitede daha düşük fiyatlı iPhone'da son adıma geldiğini iddia ediyor.


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Fatz 8 yıl en beğenilen
eeevrim

İ phone her zaman çok tutan bir telefon olmuştur fakat bu sefer rakiplerine fark atamayacak gibi duruyor piyasada birçok sağlam alt yapıya sahip android telefonları var.i phone 4 kadar büyük ilgi göreceğini sanmıyorum


Bence tam aksine diğer tüm Apple ürünleri gibi çok tutulacak. Apple Store önündeki kuyrukları şimdiden görür gibiyim.


İşin bir başka yönü de iPhone'un piyasada kolay kolay değer kaybetmemesi. iPhone 3GS bugün bile hala Avrupa'da 499 €, Türkiye'de en ucuz iPhone 3GS (garantili, 8 GB) fiyatı 1399 TL gözüküyor şu an bile. iPhone 4 fiyatı zaten Avrupa'da 599-699 €, Amerika'da 659-749 $, Türkiye'de 1500-2000 TL aralığında.

İkinci el piyasasında da iPhone 3GS fiyatları temizliğine göre 750-900 TL arasında değişiyor. iPhone 4'ün ikinci el piyasası da 1000-1500 lira aralığında. Yani bu cihazları alan satmak istediğinde de kolay kolay zarar etmiyor (Nokia, Samsung, HTC, Blackberry...vs sahiplerine kıyasla).
eeevrimİ phone her zaman çok tutan bir telefon olmuştur fakat bu sefer rakiplerine fark atamayacak gibi duruyor piyasada birçok sağlam ...
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séquestre 8 yıl
Çift çekirdeğe bence ihtiyacı var , fazla performans iyidir , başka modele saklıyorlar .
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Nightmare70 8 yıl
Apple bize gösterdiki insanları kazıklayınca daha yükek satış rakamı ve başarı gösteriyrsun :D oysaki biz fiyat performansın daha çok satacağını sanırdık helal olsun valla adamlara
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HackAv 8 yıl
Daha ortalıkta bişey yok tüm basın alemi gözünü apple dikmiş adamlar işi biliyor ve tüm gözleri üzerine çekmesini beceriyolar ki iphone 5 çıkarsa ekmek peynir gibi gider...
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myfranco 8 yıl

Nightmare70

Apple bize gösterdiki insanları kazıklayınca daha yükek satış rakamı ve başarı gösteriyrsun :D oysaki biz fiyat performansın daha çok satacağını sanırdık helal olsun valla adamlara

Herzaman için ucuz telefon alma hakkın var. İyi olsun dersen para ödersin, işin özü bu. Ayrıca iphone pahalı değil, diğer telefonların aynı klasmanlarına amazom.com gibi sitelerde gözatmanı tavsiye ederim.
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Batuist 8 yıl
iphone 4 tasarım itibari ile hala güncelliğini koruyan ve hala diğerlerinden keskin hatlarla ayrılan bir model.. o yüzden tasarım anlamında bir değişiklik gerektiğini düşünmüyorum.. sadece ekranı köşeden-köşeye şekilde tasarlanırsa daha güzel duracağını düşünüyorum. Bir ara beyaz bir iphoneun görüntüsü çımıştı internette bu şekilde o tasarım gayet iyidi tabi rengi siyah olmak koşulu ile :) diğer donanımsal bileşenleride zaten az çok tahmin edebiliyoruz a5 işlemci kullanılması gibi.. ve bu işlemcininde gücü artık herkes tarafından biliniyor. ios5'te artık gün yüzüne çıktığına göre iphone5 'in pek gizemli bir tarafının kalmadığını düşünüyorum.. çoğu şey netleşti çünkü..
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eeevrim 8 yıl
İ phone her zaman çok tutan bir telefon olmuştur fakat bu sefer rakiplerine fark atamayacak gibi duruyor piyasada birçok sağlam alt yapıya sahip android telefonları var.i phone 4 kadar büyük ilgi göreceğini sanmıyorum
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Fatz 8 yıl
eeevrim

İ phone her zaman çok tutan bir telefon olmuştur fakat bu sefer rakiplerine fark atamayacak gibi duruyor piyasada birçok sağlam alt yapıya sahip android telefonları var.i phone 4 kadar büyük ilgi göreceğini sanmıyorum


Bence tam aksine diğer tüm Apple ürünleri gibi çok tutulacak. Apple Store önündeki kuyrukları şimdiden görür gibiyim.


İşin bir başka yönü de iPhone'un piyasada kolay kolay değer kaybetmemesi. iPhone 3GS bugün bile hala Avrupa'da 499 €, Türkiye'de en ucuz iPhone 3GS (garantili, 8 GB) fiyatı 1399 TL gözüküyor şu an bile. iPhone 4 fiyatı zaten Avrupa'da 599-699 €, Amerika'da 659-749 $, Türkiye'de 1500-2000 TL aralığında.

İkinci el piyasasında da iPhone 3GS fiyatları temizliğine göre 750-900 TL arasında değişiyor. iPhone 4'ün ikinci el piyasası da 1000-1500 lira aralığında. Yani bu cihazları alan satmak istediğinde de kolay kolay zarar etmiyor (Nokia, Samsung, HTC, Blackberry...vs sahiplerine kıyasla).
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velfecir 8 yıl
e zaten herkes biliyor Eylül de çıkacağını.
A5 olacağı zaten kesin.
Hala neyin haberini yapıyor bu bloom bilme ne.
Kimsenin bilmediği net birşeyi yaz ki haber diyeyim.
Hey Allahım
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expander_ 8 yıl
Daha güçlü olucağına, şarzı daha çok gitsin bence.

Günde 2 kez şarz etdiğimi bilirim
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ikaragoz 8 yıl
iphone 5 2011 eylul´unde piyasaya cikacak diye haberler aldik ne kadari dogru ne kadari yanlis tartisilir. iphone 4 icinde aynisi olmustu..
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sahoron 8 yıl
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