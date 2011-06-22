Bloomberg: Daha güçlü 5.Nesil iPhone, Eylül ayında satışa sunulacak

Dün gelen Apple'ın iPhone 5'de radikal değişikliklerin altına imza atacağı yönündeki iddianın arkasından dünya basınının önemli isimlerinden Bloomberg de 5.Nesil iPhone'la ilgili olarak "konuyla bağlantılı" kaynaklarında aldığı bilgileri paylaştı.
iPhone 5'in kesin gözüyle bakılan özelliklerinden A5 işlemci ve daha yetenekli 8 megapiksellik kamera, Bloomberg'in kaynaklarınca da dillendirilirken; dünkü çıkan tasarım değişikliği yönündeki haberlerin aksine, yeni iPhone'un iPhone 4'le benzer çizgilere sahip olacağı iddia edildi. Cihazın satışa sunulma tarihiyle ilgili olarak ise Bloomberg'in kaynakları, iPhone 5'in Eylül ayında satışa sunulacağını belirtti.
5.Nesil iPhone'un yanı sıra, Bloomberg'in "konuyla bağlantılı" kaynakları Apple'ın mevcut iPad'lerden 1-3 kat daha fazla piksel sahip yüksek çözünürlüklü iPad'i test ettiğini; ayrıca gelişmekte olan ülkelerde daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla iPhone 4 ile benzer kalitede daha düşük fiyatlı iPhone'da son adıma geldiğini iddia ediyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence tam aksine diğer tüm Apple ürünleri gibi çok tutulacak. Apple Store önündeki kuyrukları şimdiden görür gibiyim.
İşin bir başka yönü de iPhone'un piyasada kolay kolay değer kaybetmemesi. iPhone 3GS bugün bile hala Avrupa'da 499 €, Türkiye'de en ucuz iPhone 3GS (garantili, 8 GB) fiyatı 1399 TL gözüküyor şu an bile. iPhone 4 fiyatı zaten Avrupa'da 599-699 €, Amerika'da 659-749 $, Türkiye'de 1500-2000 TL aralığında.
İkinci el piyasasında da iPhone 3GS fiyatları temizliğine göre 750-900 TL arasında değişiyor. iPhone 4'ün ikinci el piyasası da 1000-1500 lira aralığında. Yani bu cihazları alan satmak istediğinde de kolay kolay zarar etmiyor (Nokia, Samsung, HTC, Blackberry...vs sahiplerine kıyasla).