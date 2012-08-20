Bluetooth ile kontrol edilebilen ampul : Bluetooth Bulb

Mobil cihazlardan kontrol edilebilen akıllı ev konseptleri zaman zaman teknoloji gündeminde kendisine yer buluyor. Geniş bir alandan ziyade tek bir konuya yönelik çalışmalar da karşımıza çıkıyor.





Bluetooth Bulb adı verilen ampul içerisinde RGB dizilimine sahip LED'ler barındıran ve Bluetooth 4.0 yoluyla akıllı telefonunuza bağlanan bir konsept. Bluetooth 4.0 bağlantısı nedeniyle kullanım alanı iPhone 4S, yeni iPad, Galaxy S3 gibi modellerle kısıtlı.





Ampule içerisindeki bir yonga vasıtasıyla bağlanarak farklı renklerde yanmasını, parlaklığını, açıp kapamayı ve zamanlamayı kontrol edebiliyorsunuz. Ampule istediğiniz kadar cihaz bağlayabiliyorsunuz. Bağlantı için mobil bir uygulama gerekiyor.





Gerekli tüm güvenlik ve enerji sertifikasyonlarından geçen ampül için kısa bir süre sonra hacimli üretim işaret ediliyor.