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Bluetooth ile kontrol edilebilen ampul : Bluetooth Bulb

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
15
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlardan kontrol edilebilen akıllı ev konseptleri zaman zaman teknoloji gündeminde kendisine yer buluyor. Geniş bir alandan ziyade tek bir konuya yönelik çalışmalar da karşımıza çıkıyor.

Bluetooth Bulb adı verilen ampul içerisinde RGB dizilimine sahip LED'ler barındıran ve Bluetooth 4.0 yoluyla akıllı telefonunuza bağlanan bir konsept. Bluetooth 4.0 bağlantısı nedeniyle kullanım alanı iPhone 4S, yeni iPad, Galaxy S3 gibi modellerle kısıtlı. 

Ampule içerisindeki bir yonga vasıtasıyla bağlanarak farklı renklerde yanmasını, parlaklığını, açıp kapamayı ve zamanlamayı kontrol edebiliyorsunuz. Ampule istediğiniz kadar cihaz bağlayabiliyorsunuz. Bağlantı için mobil bir uygulama gerekiyor. 

Gerekli tüm güvenlik ve enerji sertifikasyonlarından geçen ampül için kısa bir süre sonra hacimli üretim işaret ediliyor.


http://bluetoothbulb.com/ Yorum Yaz
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Klack 7 yıl en beğenilen IceRulez
IceRulez

Klack

sanki bluetooth 4.0 olmasa ampul yanmayacaktı.


rengini değiştiremeyecektin oturduğun yerden

3.0 ya da daha eski sürümleri destekleseydi kullanabilecek cihaz kısıtlı olmazdı. belki de satış politikası kim bilir ampulu kullanmak için iphone alan çıkar
IceRulezKlacksanki bluetooth 4.0 olmasa ampul yanmayacaktı.rengini değiştiremey...
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Klack 7 yıl
sanki bluetooth 4.0 olmasa ampul yanmayacaktı.
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Mr.Loney 7 yıl
gerçekten 25$ olur ise amazon veya ebayden almayı düşünebilirim :) düşünsenize griye boyadığınız odanızda heran kontrol edebileceğiniz değişik renklerde yanan bir aydınlatma-gece lambası-okuma lambası
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SystemApps 7 yıl
kesin ak parti üretmiştir bunu
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savinelli 7 yıl
O ampulün teknik verileri de önemli bence. Ne kadar enerji harcıyor ve ne kadar aydınlık sağlıyor? Zira Led ampullerin sıradan ampuller kadar ışık verenlerini ve ışığı her yöne dağitabilenlerini görmedim. Daha çok fener gibi tek yöne ışık verenlerini gördüm.
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JoeyBane 7 yıl
Bununla ufak sürprizler yapılabilir:D
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Sesle yanan bir ampulü sırasıyla farklı renkler yanacak şekilde ayarlarsın bitti gitti , çoluk çocuk oyalanır bununla 5dk sonrada sıkılır. 25$ nedir allah akıl fikir versin.
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oKsyqeN 7 yıl
Resmi facebook sayfalarına şöyle bir gönderi atmışlar;
Bluetooth bulb is compatible with any devices that is equipped with Bluetooth 4.0.
The price will be 25 USD.
Burdanda anlıyoruzki bt4.0 destekli her cihaza uyumlu olabilecek (tabi şuan modeller çok kısıtlı,anca gelecek vaat ediyor) ve avrupa fiyatı 25dolar olacak.
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fuckulteli 7 yıl
Android ve iOS telefonlarla eşleşen bir saatti sanırım Bluetooth 4.0 kullandığı için 1 yıla varan pil sunuyordu(Saat sadece birkaç bildirim veriyordu, akıllı bir saat değil, mesaj gelmiş mi? çağrı var mı? gibi), eğer daha eski bir bluetooth versiyonu kullanılsa haftalık şarj etmek gerekecekti.
Haberi yapılan saat: forum.donanimhaber.com/...
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IceRulez 7 yıl
Pyloge
IceRulez
Klack
IceRulez
Klack sanki bluetooth 4.0 olmasa ampul yanmayacaktı.
rengini değiştiremeyecektin oturduğun yerden
3.0 ya da daha eski sürümleri destekleseydi kullanabilecek cihaz kısıtlı olmazdı. belki de satış politikası kim bilir ampulu kullanmak için iphone alan çıkar
evet sadece bluetooth 4ü desteklemesi satış politikasından ibaret , fakat dediğin gibi diğer cihazlarında kullanabilmesi düşünülseydi daha kullanışlı olurdu satış oranı da daha yüksek olurdu kanımca
Bluetooth 4.0ı desteklemesi ticari bir olay değil. 4.0la beraber farklı tür çekirdekler geliyor. Smart, Smart Ready gibi.Smart çekirdeği beraberinde önceki nesle göre çok iyi enerji tasarrufuyla geliyor ve küçük cihazlarda kullanımının önünü açıyor -akıllı saatler, ölçüm yapan ayakkabılar gibi-.Araştırmadan konuşmamak lazım.

haklısın fakat bende biliyorum bluetooth 4'ün yenilikler getirdiğini,
getirdiği yeniliklere nazaran yenilik getirmeseydi,bluetooh 3 destekleseydi daha verimli olurdu kanısındayım,verim den kastım daha fazla kullanıcı ürünü kullanabilirdi, kısmen kullanıcı seçilmiş oluyor bluetooth 4 kullandıkları için
derdim bu benim. yoksa bluetooth 4 ün ne gibi yenilikler getirdiğini herkes gibi bende biliyorum buna emin olamazsanda bildiğimi varsayabilirsin saygılar yorumun için teşekkürler
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Rouvax 7 yıl
Valla ben cikar cikmaz alirim
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Farwynd 7 yıl
IceRulez
Klack
IceRulez
Klack sanki bluetooth 4.0 olmasa ampul yanmayacaktı.
rengini değiştiremeyecektin oturduğun yerden
3.0 ya da daha eski sürümleri destekleseydi kullanabilecek cihaz kısıtlı olmazdı. belki de satış politikası kim bilir ampulu kullanmak için iphone alan çıkar
evet sadece bluetooth 4ü desteklemesi satış politikasından ibaret , fakat dediğin gibi diğer cihazlarında kullanabilmesi düşünülseydi daha kullanışlı olurdu satış oranı da daha yüksek olurdu kanımca

Bluetooth 4.0'ı desteklemesi ticari bir olay değil.
4.0'la beraber farklı tür çekirdekler geliyor. Smart, Smart Ready gibi.
Smart çekirdeği beraberinde önceki nesle göre çok iyi enerji tasarrufuyla geliyor ve küçük cihazlarda kullanımının önünü açıyor -akıllı saatler, ölçüm yapan ayakkabılar gibi-.
Araştırmadan konuşmamak lazım.
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