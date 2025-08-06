Dünyanın en uzun asma köprüsü Sicilya adasını İtalya’ya bağlayacak

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Tam Boyutta Gör İtalya hükümeti, uzun yıllardır tartışmalara konu olan Sicilya ile ana karayı birleştirecek Messina Boğazı Köprüsü için nihai onayı vermeye hazırlanıyor. Başbakan Giorgia Meloni’nin liderliğindeki hükümet, toplam 13 milyar euro (15,6 milyar dolar) maliyetli projeyi bu kez yalnızca ekonomik değil, ulusal güvenlik ve savunma açısından da stratejik bir yatırım olarak görüyor.

En uzunu olacak

Planlanan Messina Boğazı Köprüsü aynı zamanda dünyanın en uzun asma köprüsü de olacak. Tamamlandığında 3,6 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Halihazırda dünyanın en uzun asma köprüsü ise 2023 metre uzunluğundaki orta açıklığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü.

Tam Boyutta Gör Messina Boğazı Köprüsü Projesi, uluslararası ihale sonucunda Eurolink konsorsiyumuna verilmişti. İtalya'nın en büyük inşaat şirketi Webuild'in liderliğindeki konsorsiyumda, İspanyol Sacyr ve Japon IHI grupları da yer almakta.

Webuild, Suudi Arabistan'ın NEOM gigaproject dahil olmak üzere dünya çapında aktif inşaat projeleri yürütmektedir. Sacyr, Panama Kanalı genişletme projesinde yer almış, IHI ise Japonya'daki Akashi asma köprüsü ve Türkiye'deki Osman Gazi asma köprüsü projelerinde yer almıştı.

Webuild, inşaatın 100.000'den fazla istihdam yaratabileceğini tahmin ediyor. Köprünün 2032 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Askeri açıdan stratejik

İtalya, tüm NATO üyeleri gibi önümüzdeki on yıl içinde savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’i seviyesine çıkarma taahhüdü verdi. Bunun yüzde 1,5’i ise stratejik altyapı yatırımlarına ayrılmış durumda. Meloni yönetimi, Sicilya Köprüsü’nü bu kapsamda değerlendirmek istiyor. İtalyan yetkililer geçtiğimiz aylarda hazırlanan resmi raporda köprüyü, askeri hareketlilik açısından temel bir altyapı olarak tanımladı. Güney İtalya’daki NATO üslerinin varlığı da bu gerekçeye eklendi.

Rapora göre yol ve demiryolu taşıtlarını kapsayan köprü İtalyan ve müttefik askerî birliklerinin hızlı sevkiyatında kilit rol oynayacak. Ayrıca Akdeniz’in giderek daha hassas bir jeopolitik alan haline gelmesi projeye farklı bir boyut katıyor.

Köprü, özellikle Akdeniz’de artan Rus etkisine karşı bir yanıt olarak da sunuluyor.

Tarihi bir hayal

Tam Boyutta Gör Köprünün hikâyesi aslında antik dönemlere dayanıyor. MS 252 yılında Sicilya’dan fıçılarla yapılmış sallar üzerinde 100 savaş fili taşındığı Yaşlı Plinius’un kayıtlarında yer alıyor. Sicilya'yı anakaraya bağlama hayali, 19. yüzyılda İtalya'nın birleşmesine dayanıyor. Proje, modern İtalya’nın birleşmesinden bu yana çeşitli aralıklarla gündeme gelmeye de devam etti. 1970’lerde ise yoksulluğu gidermek için ulusal öncelik olarak kabul edildi. Ancak zayıf kamu maliyesi, teknik endişeler ve yerel direniş nedeniyle hiçbir girişim başarıya ulaşamadı.

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Projeye karşıtlık günümüzde de devam ediyor. Messina kentinin sakinleri de projeye karşı çıkıyor. Yeni köprü için tren istasyonunun taşınması ve şehir genelinde büyük altyapı değişiklikleri gerekiyor. Yerel halk yeniden örgütlenmeye başlamış durumda.

Projenin önündeki tek engel yerel halk direnişi değil. Yerel mafyalar da Güney İtalya’da ön planda. Mafyaların köprüye karşı olmasının nedeni de organize suç örgütlerinin yoksulluk ve geri kalmışlıktan beslenmesi. Güney İtalya, yoksul bir bölge.

Ayrıca, üstesinden gelinmesi daha da zor olabilecek jeofiziksel sorunlar da var. Messina Boğazı, 1908'de 7,1 büyüklüğündeki bir depremin 100.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, Calabria ve Sicilya kıyılarını yerle bir eden tsunamilere yol açtığı bir fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu deprem, bugüne kadar Avrupa'da kaydedilen en ölümcül sismik olay olmaya devam ediyor.

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