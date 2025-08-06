Dünyanın en uzun asma köprüsü Sicilya adasını İtalya’ya bağlayacak

En uzunu olacak
Planlanan Messina Boğazı Köprüsü aynı zamanda dünyanın en uzun asma köprüsü de olacak. Tamamlandığında 3,6 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Halihazırda dünyanın en uzun asma köprüsü ise 2023 metre uzunluğundaki orta açıklığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü.
Webuild, Suudi Arabistan'ın NEOM gigaproject dahil olmak üzere dünya çapında aktif inşaat projeleri yürütmektedir. Sacyr, Panama Kanalı genişletme projesinde yer almış, IHI ise Japonya'daki Akashi asma köprüsü ve Türkiye'deki Osman Gazi asma köprüsü projelerinde yer almıştı.
Webuild, inşaatın 100.000'den fazla istihdam yaratabileceğini tahmin ediyor. Köprünün 2032 yılında tamamlanması öngörülüyor.
Askeri açıdan stratejik
İtalya, tüm NATO üyeleri gibi önümüzdeki on yıl içinde savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’i seviyesine çıkarma taahhüdü verdi. Bunun yüzde 1,5’i ise stratejik altyapı yatırımlarına ayrılmış durumda. Meloni yönetimi, Sicilya Köprüsü’nü bu kapsamda değerlendirmek istiyor. İtalyan yetkililer geçtiğimiz aylarda hazırlanan resmi raporda köprüyü, askeri hareketlilik açısından temel bir altyapı olarak tanımladı. Güney İtalya’daki NATO üslerinin varlığı da bu gerekçeye eklendi.
Rapora göre yol ve demiryolu taşıtlarını kapsayan köprü İtalyan ve müttefik askerî birliklerinin hızlı sevkiyatında kilit rol oynayacak. Ayrıca Akdeniz’in giderek daha hassas bir jeopolitik alan haline gelmesi projeye farklı bir boyut katıyor.
Köprü, özellikle Akdeniz’de artan Rus etkisine karşı bir yanıt olarak da sunuluyor.
Tarihi bir hayal
Projeye karşıtlık günümüzde de devam ediyor. Messina kentinin sakinleri de projeye karşı çıkıyor. Yeni köprü için tren istasyonunun taşınması ve şehir genelinde büyük altyapı değişiklikleri gerekiyor. Yerel halk yeniden örgütlenmeye başlamış durumda.
Projenin önündeki tek engel yerel halk direnişi değil. Yerel mafyalar da Güney İtalya’da ön planda. Mafyaların köprüye karşı olmasının nedeni de organize suç örgütlerinin yoksulluk ve geri kalmışlıktan beslenmesi. Güney İtalya, yoksul bir bölge.
Ayrıca, üstesinden gelinmesi daha da zor olabilecek jeofiziksel sorunlar da var. Messina Boğazı, 1908'de 7,1 büyüklüğündeki bir depremin 100.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, Calabria ve Sicilya kıyılarını yerle bir eden tsunamilere yol açtığı bir fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu deprem, bugüne kadar Avrupa'da kaydedilen en ölümcül sismik olay olmaya devam ediyor.Kaynakça https://www.ft.com/content/0a3412d5-2b5a-4999-94a5-22e837457c6f https://edition.cnn.com/travel/article/italy-messina-bridge-sicily-intl https://www.reuters.com/world/europe/italy-give-final-go-ahead-landmark-sicily-bridge-project-2025-08-06/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: