Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, uzaydan çekilen olağanüstü bir yıldırım fotoğrafı paylaştı

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’dan (ISS) elde edilen görüntülerle gökyüzünün gizli elektrik olaylarını gözler önüne serdi. Paylaşılan yıldırım fotoğrafı eşsiz bir görsel sunuyor.

    NASA, uzaydan çekilen olağanüstü bir yıldırım fotoğrafı paylaştı Tam Boyutta Gör
    NASA astronotu Nichole Ayers, 3 Temmuz 2025’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) çektiği fotoğrafla gökyüzünün en nadir elektrik olaylarından birini yakaladı. Başlangıçta bir “sprite” olduğu düşünülen bu görüntünün aslında çok daha ender görülen bir “dev jet” olduğu doğrulandı.

    Spritacular projesinin baş araştırmacısı Dr. Burcu Koşar, “Nichole Ayers, ISS’ten olağanüstü ve çok nadir görülen bir TLE türü olan dev jeti kaydetti” açıklamasında bulundu.

    Son derece nadir gerçekleşiyorlar

    NASA, uzaydan çekilen olağanüstü bir yıldırım fotoğrafı paylaştı Tam Boyutta Gör
    Dev jetler, gök gürültülü fırtınaların tepe noktasından başlayarak üst atmosfere doğru yükselen güçlü elektrik boşalmaları olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 20 kilometredeki bulut tepeleri ile 100 kilometre yükseklikteki üst atmosfer arasında adeta elektriksel bir köprü kurarlar. Çoğunlukla tesadüfen, yolcu uçaklarından ya da yerdeki kameraların başka olayları kaydederken görüntülemesiyle fark edilirler.

    Sprite’lar, dev jetlere kıyasla daha sık görülen geçici parlak olaylardır (TLE). Yeryüzünden yaklaşık 80 kilometre yüksekte, güçlü bir yıldırım deşarjının ardından oluşurlar. Genellikle kırmızımsı bir parıltı şeklinde beliren sprite’lar; denizanası, sütun veya havuç benzeri formlar alabilir ve onlarca kilometrelik alana yayılabilir. Ayrıca halo ve ultraviyole ışık halkaları olan ELVES gibi diğer TLE türleriyle birlikte görülebilirler.

    Geçici parlak olaylar (TLE’ler), atmosferin üst katmanlarında gerçekleşen ve çoğunlukla gözden kaçan gökyüzü fenomenleridir. Dev jetler, sprite’lar, halolar ve ELVES’ler, fırtınaların üzerinde oynanan adeta gizli bir ışık tiyatrosunu andırıyor. NASA ve araştırmacılar, bu nadir görüntülerin atmosferdeki elektriksel süreçlerin anlaşılması ve iletişim sistemlerine etkilerinin araştırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

    2018’den bu yana ISS’e monte edilen Atmosphere–Space Interactions Monitor (ASIM), bu sıradışı olayları yakalamak için özel kameralar ve sensörlerle donatıldı. Bir kalp atışından kısa süren ve tırnak büyüklüğünden küçük parlamaları bile kaydedebilen sistem, bugüne dek beklenenden çok daha fazla veri toplamayı başarmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    facetime sesli arama yapamıyorum altılı ganyanda 5 bilmek kurtlar vadisi türküleri toyota corolla tutulmayan modeli ankara en iyi ekspertiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum