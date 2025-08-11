Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Robotların “ChatGPT anı” önümüzdeki 2 yıl içinde gerçekleşebilir

    Çinli robotik şirketi Unitree Robotics’in kurucusu robotların ChatGPT anının çok yakın olduğuna işaret etti. Unitree ise insansı robotlarıyla söz ettirmeye devam ediyor.

    Robotların “ChatGPT anı” önümüzdeki 2 yıl içinde gerçekleşebilir Tam Boyutta Gör
    Çin’in lider robotik şirketi Unitree Robotics’in kurucusu Wang Xingxing, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin robotların daha önce hiç bulunmadığı ortamlarda görev yapabilmesini sağlayarak sektör için bir dönüm noktası yaratabileceğini açıkladı. Wang’a göre, robotların temizlik ve hizmet gibi işleri tanımadıkları mekanlarda ilk kez gerçekleştirmeye başlaması robotik dünyasının “ChatGPT anı” olacak.

    Robotlar için ChatGPT yaklaşıyor

    Wang, bu gelişmenin önümüzdeki 1-3 yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti. Ancak şu anda robotların hareket kabiliyetini destekleyen mevcut yapay zekanın yetersiz olduğunu vurguladı. Popüler görsel ve dil tabanlı modellerin (VLA modelleri) mevcut mimarilerinin bu karmaşık görevleri üstlenmek için “çok basit” kaldığını ifade etti. Unitree’nin bu modelleri takviyeli öğrenme yöntemleriyle iyileştirmeye çalıştığını ancak bunun ciddi optimizasyon gerektirdiğini söyledi.

    Robotların “ChatGPT anı” önümüzdeki 2 yıl içinde gerçekleşebilir Tam Boyutta Gör
    Wang, robotların verilen metin komutlarına dayalı video ya da interaktif modeller üretip bu modelleri takip ederek hareket edebileceği bir yöntemin başarı şansının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda, Google’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı genel amaçlı “Genie 3” dünya modeli teknolojisini örnek gösterdi. Bu teknoloji, fiziksel özellikler dahil dinamik dünya modelleri oluşturabiliyor.

    Unitree de benzer modelleme teknikleri üzerinde çalışıyor ancak bu tür modeller yüksek kaliteli görüntü işlemek için çok sayıda GPU gerektiriyor. Öte yandan 2016’da kurulan Unitree, 2023 başından itibaren insan benzeri robotlar üzerine çalışmaya başlamıştı. 2 yıl içinde gelinen noktada Unitree, 6.000 dolar altına insansı robot R1’i kısa süre önce piyasaya sürdü.

    Ek olarak Wang, 2025’in ilk yarısında tüm robot üreticilerinin ve parça tedarikçilerinin yıllık gelirlerinde yüzde 50-100 arasında büyüme yaşadığını tahmin ediyor. Unitree de bu ivmeden güç alarak önümüzdeki iki yıl içinde Çin’in devlet destekli telekom operatörü China Mobile’a robotlar teslim etmek için 46 milyon yuan (6.4 milyon dolar) tutarında bir sözleşme imzaladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilk 1000 bursu erhan gülener arçelik clio 1.0 tce yorumları lades nasıl oynanır uçakta kanat hangi koltuğa denk gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Yoga Slim 6
    LENOVO Yoga Slim 6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum