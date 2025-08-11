Robotların “ChatGPT anı” önümüzdeki 2 yıl içinde gerçekleşebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in lider robotik şirketi Unitree Robotics’in kurucusu Wang Xingxing, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin robotların daha önce hiç bulunmadığı ortamlarda görev yapabilmesini sağlayarak sektör için bir dönüm noktası yaratabileceğini açıkladı. Wang’a göre, robotların temizlik ve hizmet gibi işleri tanımadıkları mekanlarda ilk kez gerçekleştirmeye başlaması robotik dünyasının “ChatGPT anı” olacak.

Robotlar için ChatGPT yaklaşıyor

Wang, bu gelişmenin önümüzdeki 1-3 yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti. Ancak şu anda robotların hareket kabiliyetini destekleyen mevcut yapay zekanın yetersiz olduğunu vurguladı. Popüler görsel ve dil tabanlı modellerin (VLA modelleri) mevcut mimarilerinin bu karmaşık görevleri üstlenmek için “çok basit” kaldığını ifade etti. Unitree’nin bu modelleri takviyeli öğrenme yöntemleriyle iyileştirmeye çalıştığını ancak bunun ciddi optimizasyon gerektirdiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Wang, robotların verilen metin komutlarına dayalı video ya da interaktif modeller üretip bu modelleri takip ederek hareket edebileceği bir yöntemin başarı şansının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda, Google’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı genel amaçlı “Genie 3” dünya modeli teknolojisini örnek gösterdi. Bu teknoloji, fiziksel özellikler dahil dinamik dünya modelleri oluşturabiliyor.

Unitree de benzer modelleme teknikleri üzerinde çalışıyor ancak bu tür modeller yüksek kaliteli görüntü işlemek için çok sayıda GPU gerektiriyor. Öte yandan 2016’da kurulan Unitree, 2023 başından itibaren insan benzeri robotlar üzerine çalışmaya başlamıştı. 2 yıl içinde gelinen noktada Unitree, 6.000 dolar altına insansı robot R1’i kısa süre önce piyasaya sürdü.

Ek olarak Wang, 2025’in ilk yarısında tüm robot üreticilerinin ve parça tedarikçilerinin yıllık gelirlerinde yüzde 50-100 arasında büyüme yaşadığını tahmin ediyor. Unitree de bu ivmeden güç alarak önümüzdeki iki yıl içinde Çin’in devlet destekli telekom operatörü China Mobile’a robotlar teslim etmek için 46 milyon yuan (6.4 milyon dolar) tutarında bir sözleşme imzaladı.

