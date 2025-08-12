Alfa Centauri’ye 400 yıllık yolculuk için uzay gemisi tasarlandı!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, Dünya’ya en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri’ye dönüşü olmayan bir yolculuk yapabilecek devasa bir uzay aracı tasarladı. Chrysalis adı verilen bu gemi, aynı anda 2.400 yolcuyu taşıyabilecek kapasitede ve yaklaşık 400 yıl sürecek bu yolculuk sırasında içerisinde birden fazla kuşak yaşayacak şekilde planlandı.

Yaklaşık 58 kilometre uzunluğunda olacak Chrysalis, yolculuğun tamamında yapay yerçekimi sağlamak için sürekli kendi etrafında dönecek. Uzay gemisi, tıpkı Rus matruşka bebekleri gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşacak. Bu katmanlarda, yaşam alanları, bahçeler, tarım alanları, depolar ve ortak kullanıma açık sosyal alanlar yer alacak. Her katmanın enerji ihtiyacı ise nükleer füzyon reaktörleriyle karşılanacak.

Böylesi bir yapıyı yapmak bile şu anki teknolojimizle pek mümkün değil, üstelik füzyon da pratik olarak kullanılabilir durumda değil. Ancak olumlu taraftan bakarsak; sorunları çözersek gemi tasarımımız hazır.

İçinde birkaç nesil yaşayacak

Bu arada geminin tam merkezinde, yolcuları Alfa Centauri’nin Proxima Centauri b adlı Dünya büyüklüğünde ve yaşanabilirliği olası bir gezegene taşıyacak iniş araçları ve iletişim sistemleri yer alacak. En iç katman ise besin üretimi için tasarlandı; burada bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, böcekler ve çiftlik hayvanları kontrollü ortamlarda yetiştirilecek. Biyoçeşitliliği korumak için tropikal ve soğuk orman gibi farklı ekosistemler yaratılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bir üst katmanda, parklar, okullar, hastaneler ve kütüphaneler gibi toplumsal yaşam alanları bulunacak. Ardından gelen katmanda bireysel ailelerin yaşayacağı konut modülleri yer alacak. Daha yukarıdaki katmanda ise geri dönüşümden ilaç üretimine ve yapı malzemesi üretimine kadar çeşitli endüstriyel faaliyetlerin yürütüleceği tesisler yer alacak. Geminin en dış katmanı ise çeşitli kaynakların, malzemelerin ve makinelerin depolanacağı devasa bir depo alanı olacak. Tüm bunlar, yolculuk bitene kadar insanların birkaç nesil yaşamasını sağlayacak.

Geminin en dikkat çekici yapılarından biri ise “Cosmos Dome” adlı bölüm. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde ve 360 metre çapındaki bu kubbe, sıfır yerçekimi ortamı, termal izolasyon ve derin uzayın zararlı radyasyonuna karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda burada yaşayanlar, güvenli şekilde ağırlıksız ortamda süzülürken evreni gözlemleyebilecek.

Hassas nüfus kontrolü yapılacak

Tam Boyutta Gör Chrysalis’te nüfus kontrolü çok önemli bir unsur. Planlamaya göre gemide ortalama 1.500 kişi yaşarken, her bireyin doğurabileceği çocuk sayısı kısıtlanacak. Projede, Chrysalis’in çok kuşaklı bir yolculuk için tasarlandığı belirtiliyor. Yolcuların 28-31 yaşları arasında, üç yıl içinde üremeleri teşvik edilecek ve her bireyin en fazla iki çocuğu olacak. Üstelik bu çocuklar mutlaka aynı partnerden olmak zorunda değil. Amaç, yaklaşık 1.500 kişilik “kararlı bir nüfus”u üç nesil boyunca sürdürmek.

Geminin yönetiminden sorumlu olanlar, yapay zeka desteği ile sosyal sistemin dayanıklılığını artırmayı, farklı kuşaklar arasında bilgi aktarımını iyileştirmeyi ve genel olarak geminin dinamiklerini daha iyi kavramayı hedefliyor. Proje, geçen yıl uluslararası bilim insanları, mühendisler ve şehir planlamacılarından oluşan bir konsorsiyum tarafından başlatılan Project Hyperion Tasarım Yarışması’nda birinci oldu. Project Hyperion Tasarım Yarışması, ekiplerin çok kuşaklı, kendi kendine yeten yıldızlararası gemi tasarımları geliştirmesini amaçlıyor.

Işık hızının yüzde 1’ine ulaşmak gerekiyor

Tam Boyutta Gör Bu arada meraklı okuyucular için 400 yıl sürecek yolculuk için küçük de bir hesaplama yapalım. Bilindiği üzere Alfa Centauri, bizden 4.37 ışık yılı uzakta bulunuyor. Bu, kabaca 41.34 trilyon km uzakta olduğu anlamına geliyor. Chrysalis adlı gemi, 400 yılda Alfa Centauri’ye varacaksak ışık hızının yüzde 1 civarında yolculuk etmesi gerekiyor. Bu da yaklaşık 3.275 km/s (yaklaşık 11.79 milyon km/saat) demek.

O halde akıllara şu soru gelebilir; Halihazırda en hızlı uzay aracı nedir? Günümüzde insanoğlunun yaptığı en hızlı uzay aracı NASA’nın Parker Solar Probe’dur. Araç, Güneş’e yakın geçişinde 192 km/s (yaklaşık 692.000 km/saat) hıza ulaşmayı başardı. Bu da ışık hızının yalnızca yüzde 0,064’ü kadardır. Yine kabaca hesap yaparsak, yaptığımız en hızlı nesnenin hızında ilerlersek bu yolculuk yaklaşık 6.800 yıl sürerdi.

