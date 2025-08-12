Alfa Centauri’ye 400 yıllık yolculuk için uzay gemisi tasarlandı!

Yaklaşık 58 kilometre uzunluğunda olacak Chrysalis, yolculuğun tamamında yapay yerçekimi sağlamak için sürekli kendi etrafında dönecek. Uzay gemisi, tıpkı Rus matruşka bebekleri gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşacak. Bu katmanlarda, yaşam alanları, bahçeler, tarım alanları, depolar ve ortak kullanıma açık sosyal alanlar yer alacak. Her katmanın enerji ihtiyacı ise nükleer füzyon reaktörleriyle karşılanacak.
Böylesi bir yapıyı yapmak bile şu anki teknolojimizle pek mümkün değil, üstelik füzyon da pratik olarak kullanılabilir durumda değil. Ancak olumlu taraftan bakarsak; sorunları çözersek gemi tasarımımız hazır.
İçinde birkaç nesil yaşayacak
Bu arada geminin tam merkezinde, yolcuları Alfa Centauri’nin Proxima Centauri b adlı Dünya büyüklüğünde ve yaşanabilirliği olası bir gezegene taşıyacak iniş araçları ve iletişim sistemleri yer alacak. En iç katman ise besin üretimi için tasarlandı; burada bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, böcekler ve çiftlik hayvanları kontrollü ortamlarda yetiştirilecek. Biyoçeşitliliği korumak için tropikal ve soğuk orman gibi farklı ekosistemler yaratılması planlanıyor.
Geminin en dikkat çekici yapılarından biri ise “Cosmos Dome” adlı bölüm. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde ve 360 metre çapındaki bu kubbe, sıfır yerçekimi ortamı, termal izolasyon ve derin uzayın zararlı radyasyonuna karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda burada yaşayanlar, güvenli şekilde ağırlıksız ortamda süzülürken evreni gözlemleyebilecek.
Hassas nüfus kontrolü yapılacak
Geminin yönetiminden sorumlu olanlar, yapay zeka desteği ile sosyal sistemin dayanıklılığını artırmayı, farklı kuşaklar arasında bilgi aktarımını iyileştirmeyi ve genel olarak geminin dinamiklerini daha iyi kavramayı hedefliyor. Proje, geçen yıl uluslararası bilim insanları, mühendisler ve şehir planlamacılarından oluşan bir konsorsiyum tarafından başlatılan Project Hyperion Tasarım Yarışması’nda birinci oldu. Project Hyperion Tasarım Yarışması, ekiplerin çok kuşaklı, kendi kendine yeten yıldızlararası gemi tasarımları geliştirmesini amaçlıyor.
Işık hızının yüzde 1’ine ulaşmak gerekiyor
O halde akıllara şu soru gelebilir; Halihazırda en hızlı uzay aracı nedir? Günümüzde insanoğlunun yaptığı en hızlı uzay aracı NASA'nın Parker Solar Probe'dur. Araç, Güneş'e yakın geçişinde 192 km/s (yaklaşık 692.000 km/saat) hıza ulaşmayı başardı. Bu da ışık hızının yalnızca yüzde 0,064'ü kadardır. Yine kabaca hesap yaparsak, yaptığımız en hızlı nesnenin hızında ilerlersek bu yolculuk yaklaşık 6.800 yıl sürerdi.