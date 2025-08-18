İlk kez düzenlenen “Robot Olimpiyatları” rekorlara sahne oldu

Etkinliğe aralarında ABD, Almanya, Brezilya ve Çin’in de bulunduğu 16 ülkeden 280’den fazla takım katıldı. Yarışmacıların büyük kısmı üniversitelerden gelirken, Unitree ve Fournier Intelligence gibi önde gelen robotik şirketleri de sahneye çıktı.
Robotlar her ne kadar insansı olsa da performansları henüz insan seviyesinde değil. Örneğin 100 metrede Unitree’nin robotu 33,71 saniyelik bir derece ile altın madalyayı aldı. Ancak Usain Bolt’un 2009’da kırdığı 9,58 saniyelik dünya rekoru bunun çok ama çok ilerisinde yer alıyor.
100 metre yarışını ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Buradaki bağlantı ile final gününün tamamına ulaşabilirsiniz.
