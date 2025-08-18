İlk kez düzenlenen “Robot Olimpiyatları” rekorlara sahne oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in başkenti Pekin’de üç gün süren Dünya İnsansı Robot Oyunları (World Humanoid Robot Games) sona erdi. Olimpiyatlara benzer formatta hazırlanan organizasyonda robotlar, hem farklı spor dallarında hem de günlük yaşamı kolaylaştıracak görevlerde hünerlerini sergiledi.

Unitree damgasını vurdu

Etkinliğe aralarında ABD, Almanya, Brezilya ve Çin’in de bulunduğu 16 ülkeden 280’den fazla takım katıldı. Yarışmacıların büyük kısmı üniversitelerden gelirken, Unitree ve Fournier Intelligence gibi önde gelen robotik şirketleri de sahneye çıktı.

Tam Boyutta Gör Robotlar koşu, futbol ve masa tenisi gibi klasik sporların yanı sıra, ilaç ayırma ve temizlik gibi pratik görevlerde de mücadele etti. Unitree, etkinliğin en başarılı ekibi oldu. Şirket, 100 metre, 400 metre, 1500 metre ve 4x100 metre bayrak koşusu dallarında altın madalya kazandı. Yarışlarda kaydedilen en yüksek hız saniyede 4,78 metre olarak açıklandı.

Robotlar her ne kadar insansı olsa da performansları henüz insan seviyesinde değil. Örneğin 100 metrede Unitree’nin robotu 33,71 saniyelik bir derece ile altın madalyayı aldı. Ancak Usain Bolt’un 2009’da kırdığı 9,58 saniyelik dünya rekoru bunun çok ama çok ilerisinde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan organizasyonun asıl amacı, robotların rekabetçi ve stresli bir ortamda test edilmesiydi. Bu tür yarışmalar hem robotların sınırlamalarını görmeyi hem de doğrudan insanlar ile kıyaslamayı kolaylaştırıyor. Bu arada elbette yarışmalar sırasında birbirine çarpan ve yere düşen robotlar da oldu.

100 metre yarışını ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Buradaki bağlantı ile final gününün tamamına ulaşabilirsiniz.

