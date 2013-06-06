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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth sertifika grubu, sonraki Android sürümünde düşük enerji profilinin destekleneceğini resmen duyurdu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluetooth sertifika grubu, sonraki Android sürümünde düşük enerji profilinin destekleneceğini resmen duyurdu

Bluetooth 4.0 standardı ile birlikte akıllı aksesuar trendi adeta patlama yaptı ve pek çok ilginç ürün piyasaya çıktı.

Bluetooth 4.0 ile birlikte gelen düşük enerji profili sayesinde akıllı telefonlara bağlanabilen ve bir yıla kadar batarya ömrü sunan ürünler mümkün hale geldi.   

Apple iOS işletim sisteminde yerleşik olarak Bluetooth 4.0 düşük enerji profiline destek sunarken Android işletim sisteminde ne yazıkki bu henüz yok. Bu yüzden üreticiler özel yazılım geliştirme aracı yayınlamak zorunda kalıyor ve her cihaza göre yazılım geliştirmek gerekiyor. Ancak bu yeni sürüm ile ortadan kalkacak.

Bluetooth Smart olarak adlandırılan düşük enerji profili taşıyan akıllı aksesuarlar kolaylıkla akıllı telefon veya tabletlere bağlanabiliyor. Etkileşim esnasında da çok düşük enerji harcıyor.

Google yöneticileri I/O 2013 konferansında ilk ağızdan Android'in 18. uygulama geliştirme arayüzü seviyesi ile birlikte düşük enerji profiline destek sunacağını açıklamıştı. 

Bluetooth sertifika grubu da resmi bir duyuru yaparak 18. seviyede Bluetooth Smart desteğinin Android işletim sistemine geleceğini açıkladı. 

Böylece birbiri ile bağlı olan cihazları ifade eden Internet of things kavramı da Android'e gelmiş oldu. 

Bu destek ile birlikte kalp sensörü, akıllı saat, bisiklet sensörü, adım sensörü gibi pek çok ürün yerleşik olarak Android desteğinden faydalanacak ve kullanıcı kitlesini genişletecek. Google'ın bu hamlesi önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolar değerine ulaşması beklenen akıllı aksesuar pazarında Android'in daha etkili olmasını sağlayacak. Android işletim sisteminin yeni sürümünün ne zaman tanıtılacağı henüz açıklanmadı.

http://m.androidauthority.com/bluetooth-smart-for-android-221710/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Gel artık 4.3...
BatuhanKirpik
nexus 4 te bluetooth 4.0 kullanılabilcek mi yani

Aynen öyle.
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aceleciburak 5 yıl
Galaxy Nexus bile donanımsal olarak BT 4.0 LE ye hazır diye biliyorum Keza NOTE ta da aynı BT modülü kullanıldı ...
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İLBERORTAYLI 5 yıl
nexus 4 te bluetooth 4.0 kullanılabilcek mi yani
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Bukalemun 5 yıl
Android özgür yazılım , İOS5 / İP4 s değil ! :))) Neden flash player yok ? neden sabit pil neden sabit hafızaya mahkumuz ! ? :))
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aceleciburak 5 yıl
sertifikasyon grubuda duyuru yaptıysa Android 4.3 ün eli kulağında çıktı çıkacak ...
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