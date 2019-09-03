Bosch, elektrikli bebek arabası sistemini tanıttı

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Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmeye başlayan elektrikli ulaşım seçeneklerine Alman teknoloji devi Bosch’dan bir katkı geldi. Ancak söz konusu ulaşım bu kez bir diğer vazgeçilmezimiz olan çocuklarımızı kapsıyor.

Firmanın tanıtımını yaptığı “eBebek arabası” sistemi ebeveynlerin işini bir hayli kolaylaştıracakmış gibi görünüyor.

İki adet elektrik motoruna sahip sistem, sahip olduğu sensörler yardımıyla hem arabayı iterken harcanan enerjiyi azaltacak hem de arabanın istenmeyen yönlere savrulmasını önleyecek şekilde tasarlanmış. Arabanın ittirildiği yolu izleyen sistem, yokuşla karşılaşıldığında ebeveyne itme konusunda yardımcı olurken yokuş aşağı ortamlarda ise frenleme yapabilecek. Beklenmedik bir anda bebek arabasının kontrolünün kaybedilmesi gibi bir durum ortaya çıktığında ise bebek arabası otomatik olarak duracak.

Yaklaşık 15 km. menzile sahip piller, Bosch’un kendi tasarımı olan 18 voltluk değiştirilebilir lityum-iyon bataryalardan oluşuyor. Böylece herhangi bir şekilde arabanın pillerini şarj etmeyi unutursanız ancak Bosch’un “power tools” ürün gamından bir cihaza sahipseniz, pilleri kolayca değiştirebileceksiniz.

Sistemin diğer özellikleri ise şarj edilebilir aygıtlar için bir USB portu içermesi ve Bluetooth bağlantı seçeneğine sahip olması. Bu sayede hem pil seviyesi kontrol edilebiliyor hem de olası bir hırsızlık anında telefona uyarı gelebiliyor.

Arabalarda; tekli, ikiz ve kardeş kurulumuna izin veren sistem, piller tükendiğinde normal bir bebek arabası olarak işlev görecek. Sistemi kullanan ilk firmanın ise İsveçli bebek arabası üreticisi Emmaljunga olacağı ifade edilmiş. İlerleyen dönemlerde farklı firmaların da söz konusu sistemi kullanacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

https://www.engadget.com/2019/09/02/bosch-electric-stroller-system/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl