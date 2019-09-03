Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bosch, elektrikli bebek arabası sistemini tanıttı

Alman teknoloji devi Bosch, bebek arabalarını elektrikli hale getiren sistemi tanıttı. İlk örneklerini 2020 yılında göreceğimiz sistem, ebeveynlerin hayatlarını kolaylaştıracakmış gibi görünüyor.
3 gün
4,8b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bosch, elektrikli bebek arabası sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmeye başlayan elektrikli ulaşım seçeneklerine Alman teknoloji devi Bosch’dan bir katkı geldi. Ancak söz konusu ulaşım bu kez bir diğer vazgeçilmezimiz olan çocuklarımızı kapsıyor.

Firmanın tanıtımını yaptığı “eBebek arabası” sistemi ebeveynlerin işini bir hayli kolaylaştıracakmış gibi görünüyor.

İki adet elektrik motoruna sahip sistem, sahip olduğu sensörler yardımıyla hem arabayı iterken harcanan enerjiyi azaltacak hem de arabanın istenmeyen yönlere savrulmasını önleyecek şekilde tasarlanmış. Arabanın ittirildiği yolu izleyen sistem, yokuşla karşılaşıldığında ebeveyne itme konusunda yardımcı olurken yokuş aşağı ortamlarda ise frenleme yapabilecek. Beklenmedik bir anda bebek arabasının kontrolünün kaybedilmesi gibi bir durum ortaya çıktığında ise bebek arabası otomatik olarak duracak.

Yaklaşık 15 km. menzile sahip piller, Bosch’un kendi tasarımı olan 18 voltluk değiştirilebilir lityum-iyon bataryalardan oluşuyor. Böylece herhangi bir şekilde arabanın pillerini şarj etmeyi unutursanız ancak Bosch’un “power tools” ürün gamından bir cihaza sahipseniz, pilleri kolayca değiştirebileceksiniz.

Sistemin diğer özellikleri ise şarj edilebilir aygıtlar için bir USB portu içermesi ve Bluetooth bağlantı seçeneğine sahip olması. Bu sayede hem pil seviyesi kontrol edilebiliyor hem de olası bir hırsızlık anında telefona uyarı gelebiliyor.

Arabalarda; tekli, ikiz ve kardeş kurulumuna izin veren sistem, piller tükendiğinde normal bir bebek arabası olarak işlev görecek. Sistemi kullanan ilk firmanın ise İsveçli bebek arabası üreticisi Emmaljunga olacağı ifade edilmiş. İlerleyen dönemlerde farklı firmaların da söz konusu sistemi kullanacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

 


https://www.engadget.com/2019/09/02/bosch-electric-stroller-system/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FatihAsl 2 gün en beğenilen
pazar arabası olarak yapsalar iyi satar
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 1 gün
pilli bebek bumu oluyor yani şimdi:=:) bi yaşımıza daha girdik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 gün
Ya patlarsa bataryası ?
Yeni çocuk garantisi var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 1 gün DH Misafiri
Öyle bir durumda uzman ekipleri çıplak bekliyormuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 gün en beğenilen
pazar arabası olarak yapsalar iyi satar
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 gün
Turkiye'de bebe arabalarin icinde cocugun ustune esyalarini da istifleyenler aklima geldi o.O ? ! ... Cocugu cikarmiyorlar da! Ya da esyalari baska goze gere koy! Yapmazlar ! ...
Habere donersek : Konforlu bir sisteme benziyor :) .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 3 gün
Kaç kmh hız yapıyor bu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez 2 gün iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak 2 gün Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor 2 gün Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı 2 gün Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian 2 gün Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı 2 gün Suriye operasyonları temalı yeni bir yerli oyun 2 gün Ryzen 3000 işlemciler belirtilen turbo hızlara ulaşamıyor 2 gün 2si1 | Netflix Türkiye'den çıkıyor mu? 2 gün Cupra'nın elektrikli coupe-SUV konsepti Tavascan tanıtıldı 2 gün Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Türkiye'den çekiliyor mu? 2 gün Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'ün tanıtılacağı tarih açıklandı 2 gün Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri: 2 gün Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu 2 gün 2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri 2 gün Apple Watch modellerine gelişmiş bir uyku takip sistemi gelebilir 2 gün Dünya şampiyonu boksör Manny Pacquiao kendi kripto para birimini başlattı 2 gün LG yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazını tanıttı 2 gün iOS 13'te yer alan kodlar Apple'ın AR başlığını test ettiğini gösteriyor 2 gün Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi planlıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Bosch, elektrikli bebek arabası sistemini tanıttı Sonraki MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü duyuruldu 3 gün Ortaya çıkan EPYC, Intel Xeon modelinin %25’i fiyatında %20 daha hızlı 3 gün Gears 5’in haritalarından biri, diğer Gears oyunlarına kıyasla 50 kat daha büyük olacak 3 gün Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı 3 gün Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler 3 gün Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda 3 gün TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta 3 gün Lite-On SSD bölümü Toshiba tarafından satın alındı 3 gün Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite 3 gün Samsung Galaxy M30s için geri sayım başladı 3 gün Riptide GP: Renegade kısa süreliğine ücretsiz 3 gün Buz temizliği, çok hızlı ısı atımları sayesinde bir saniyenin altına iniyor 3 gün Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı 3 gün USD Tether kripto para şirketi varlığını genişletiyor 3 gün RetroArch, yapay zekâ sayesinde klasik oyunlara çeviri desteği sunmaya başladı 4 gün Tesla, Model 3’ün iç döşemelerinde deri kullanmayı bıraktı 4 gün Huawei, IFA'da FreeBuds ailesinin en yeni üyesini tanıtacak 4 gün Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu 4 gün Google Play Store'daki tanıtım videoları otomatik olarak oynatılmaya başlanacak 4 gün Empagliflozin adlı diyabet ilacının kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
Bölüm Sonu Canavarı
SON DAKİKA...YENİKAPIDA İSRAF SERGİSİ HAZIRLIĞI BAŞLADI
DH Forum
Mad Max Tool
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim