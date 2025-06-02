BYD'den 16.600 dolarlık yeni elektrikli sedan: 545 km menzil sunuyor

Seal 06 EV, ismiyle geçen yıl piyasaya sürülen şarj edilebilir hibrit Seal 06 DM-i modelini çağrıştırsa da, tasarım ve teknoloji açısından oldukça farklı. Hibrit modelden daha kompakt olan bu yeni sedan, 4.720 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.495 metre yüksekliğe sahip. Ancak, bu kompakt boyutlarına rağmen 2.820 mm'lik aks mesafesiyle iç mekanda ferah bir alan sunuyor. Geçelim kokpit kısmına.
Motor, batarya ve menzil
Aracın iç tasarımı elektrikli hatchback Seal 06 GT'den ilham alıyor. Fakat bazı değişiklikler söz konusu. İç mekanda, iki ayrı dijital ekran (biri gösterge paneli, diğeri multimedya için) ve altı düzleştirilmiş sportif direksiyon dikkat çekiyor. Güç aktarma organları hatchback kardeşinden farklı. Seal 06 GT dört tekerlekten çekişli olarak sunulurken, Seal 06 EV şimdilik yalnızca arkadan itişli 150 ve 218 beygir gücünde iki farklı motor seçeneğiyle geliyor.
Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor
BYD'nin Seal 06 EV'yi tıpkı Atto 3, Dolphin ve Seal gibi Avrupa ve Türkiye pazarlarına da getirmesi güçlü bir ihtimal. Seal serisinin üst modelleri beklenen satış ivmesini yakalayamamışken, daha ulaşılabilir fiyatlı Seal 06 EV'nin bu durumu telafi etmesi umuluyor. Özellikle BYD'nin, Çin'de büyük ilgi gören Xiaomi SU7 gibi agresif fiyatlandırılan modellerle başa çıkmakta zorlandığı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin daha alt segmentlere yönelerek fiyat/performans odaklı modellerle geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği söylenebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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