BYD'den 16.600 dolarlık yeni elektrikli sedan: 545 km menzil sunuyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, elektrikli araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, model serisine Seal 06 EV isimli yepyeni bir üye ekledi. Elektrikli sedan, ilk olarak Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmıştı. Şimdi ise Shenzhen'de devam eden bir başka otomobil fuarında ön sipariş alımları başladı. Aracın fiyatı 120.000 ila 150.000 yuan (16.670 ila 20.820 dolar) arasında değişiyor.

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Seal 06 EV, ismiyle geçen yıl piyasaya sürülen şarj edilebilir hibrit Seal 06 DM-i modelini çağrıştırsa da, tasarım ve teknoloji açısından oldukça farklı. Hibrit modelden daha kompakt olan bu yeni sedan, 4.720 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.495 metre yüksekliğe sahip. Ancak, bu kompakt boyutlarına rağmen 2.820 mm'lik aks mesafesiyle iç mekanda ferah bir alan sunuyor. Geçelim kokpit kısmına.

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Motor, batarya ve menzil

Aracın iç tasarımı elektrikli hatchback Seal 06 GT'den ilham alıyor. Fakat bazı değişiklikler söz konusu. İç mekanda, iki ayrı dijital ekran (biri gösterge paneli, diğeri multimedya için) ve altı düzleştirilmiş sportif direksiyon dikkat çekiyor. Güç aktarma organları hatchback kardeşinden farklı. Seal 06 GT dört tekerlekten çekişli olarak sunulurken, Seal 06 EV şimdilik yalnızca arkadan itişli 150 ve 218 beygir gücünde iki farklı motor seçeneğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Araçta, BYD'nin kendi üretimi olan Blade tipi LFP (lityum-demir-fosfat) bataryalar tercih edilmiş. Bununla birlikte 46.08 kWh ve 56.6 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği mevcut. Bu bataryalarla birlikte araç, Çin'in CLTC test normlarına göre sırasıyla 470 km ve 545 km menzil sunuyor. Karşılaştırma açısından, Seal 06 GT hatchback modelinin 605 kilometreye kadar menzil sunabildiğini belirtelim.

Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor

BYD'nin Seal 06 EV'yi tıpkı Atto 3, Dolphin ve Seal gibi Avrupa ve Türkiye pazarlarına da getirmesi güçlü bir ihtimal. Seal serisinin üst modelleri beklenen satış ivmesini yakalayamamışken, daha ulaşılabilir fiyatlı Seal 06 EV'nin bu durumu telafi etmesi umuluyor. Özellikle BYD'nin, Çin'de büyük ilgi gören Xiaomi SU7 gibi agresif fiyatlandırılan modellerle başa çıkmakta zorlandığı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin daha alt segmentlere yönelerek fiyat/performans odaklı modellerle geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği söylenebilir.

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BYD'den 16.600 dolarlık elektrikli sedan: 545 km menzil sunuyor

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