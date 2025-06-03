Kurban Bayramı’na özel elektrikli araç şarj kampanyaları 2025

Togg: 1.000 TL yüklemeye 1.000 TL ek bakiye ve Tişört hediye
Togg T10X sahiplerine özel “Bayram Şarj Paketi” kampanyası başladı. 1.000 TL’ye satışa sunulan paketin içeriğinde 2.000 TL değerinde Trugo şarj bakiyesi ve 1 adet T10X tişört hediyesi bulunuyor. Bayram Şarj Paketi’ni 9 Haziran saat 23.59’a kadar satın alabilir ve 2.000 TL değerindeki bakiyeyi 15 Haziran 2025’e kadar kadar kullanabilirsiniz.
Beeful: 1 kWh 1 TL
Beefull tarafından işletilen DC elektrikli araç şarj istasyonlarında 6-9 Haziran tarihlerinde 1 kWh şarj ücreti 1 TL olarak ücretlendirilecek. Bu sayede araç sahipleri yaklaşık 50 TL’ye bataryalarını tamamen doldurabilecek.
Voltgo: Yüzde 50 indirim
Voltgo’nun tüm şarj istasyonlarında 6-9 Haziran tarihlerinde yüzde 50 indirim yapılacak. DC şarj ücreti 4,88 TL/kWh, AC şarj ücreti 3,50 TL/kWh olarak ücretlendirilecek.
Estasyon: 1 kWH 5,99 TL
Estasyon tüm AC ve DC şarj istasyonlarında fiyatı 5,99 TL/kWh olarak belirledi. 5-9 Haziran tarihlerinde indirimli fiyattan aracınızı şarj edebilirsiniz.
RHG Enertürk: Yüzde 30 indirim
RHG Enertürk’ün tüm istasyonlarında yüzde 30 indirim yapılıyor. DC şarj ücreti 7,42 TL/kWh, AC şarj ücreti 5,88 TL/kWh olarak ücretlendiriliyor. Kampanya 2 Haziran’da başladı, 9 Haziran’da sona erecek.
Şarjtak: Tamamen ücretsiz şarj fırsatı!
Sadece Ankara’da hizmet veren Şarjtak istasyonları bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Şarj başlatırken kampanya kodu alanına #kurban_bayrami kodunu girmeniz yeterli olacak.
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