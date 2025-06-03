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    Kurban Bayramı’na özel elektrikli araç şarj kampanyaları 2025

    Kurban Bayramı'nda pek çok firma elektrikli araç şarj ücretlerinde indirim yapıyor. Kurban Bayramı'nda indirimli şarj fırsatı sunan şarj istasyonlarını listeledik.

    Kurban Bayramı’na özel elektrikli araç şarj kampanyaları 2025 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da elektrikli araç şarj şirketleri Kurban Bayramı’na özel kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalar sayesinde vatandaşlar bayram yolculuklarını avantajlı şekilde yapabiliyor. Togg dahil olmak üzere altı firma şimdiden Kurban Bayramı kampanyalarını açıkladı.

    Togg: 1.000 TL yüklemeye 1.000 TL ek bakiye ve Tişört hediye

    Togg T10X sahiplerine özel “Bayram Şarj Paketi” kampanyası başladı. 1.000 TL’ye satışa sunulan paketin içeriğinde 2.000 TL değerinde Trugo şarj bakiyesi ve 1 adet T10X tişört hediyesi bulunuyor. Bayram Şarj Paketi’ni 9 Haziran saat 23.59’a kadar satın alabilir ve 2.000 TL değerindeki bakiyeyi 15 Haziran 2025’e kadar kadar kullanabilirsiniz.

    Beeful: 1 kWh 1 TL

    Beefull tarafından işletilen DC elektrikli araç şarj istasyonlarında 6-9 Haziran tarihlerinde 1 kWh şarj ücreti 1 TL olarak ücretlendirilecek. Bu sayede araç sahipleri yaklaşık 50 TL’ye bataryalarını tamamen doldurabilecek.

    Voltgo: Yüzde 50 indirim

    Voltgo’nun tüm şarj istasyonlarında 6-9 Haziran tarihlerinde yüzde 50 indirim yapılacak. DC şarj ücreti 4,88 TL/kWh, AC şarj ücreti 3,50 TL/kWh olarak ücretlendirilecek.

    Estasyon: 1 kWH 5,99 TL

    Estasyon tüm AC ve DC şarj istasyonlarında fiyatı 5,99 TL/kWh olarak belirledi. 5-9 Haziran tarihlerinde indirimli fiyattan aracınızı şarj edebilirsiniz.

    RHG Enertürk: Yüzde 30 indirim

    RHG Enertürk’ün tüm istasyonlarında yüzde 30 indirim yapılıyor. DC şarj ücreti 7,42 TL/kWh, AC şarj ücreti 5,88 TL/kWh olarak ücretlendiriliyor. Kampanya 2 Haziran’da başladı, 9 Haziran’da sona erecek.

    Şarjtak: Tamamen ücretsiz şarj fırsatı!

    Sadece Ankara’da hizmet veren Şarjtak istasyonları bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Şarj başlatırken kampanya kodu alanına #kurban_bayrami kodunu girmeniz yeterli olacak.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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